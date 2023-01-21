新冠病毒： 港台疫情緩和 今年能否迎來疫情終結

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中國傳統節日農曆春節將至，最近這段時間一直是中國大陸人員流動最廣的時候。而中國此刻疫情仍然面臨嚴峻的局面，香港和台灣的疫情則從1月初的小高峰逐步回落。

醫學專家對BBC中文表示，如果來自中國大陸的新冠病毒的抗原性或致病性變化不大，預計未來香港和台灣的情況會比較穩定。

陸港台疫情

上周中國國家衛健委公布，2022年12月8日至2023年1月12日，全國醫療機構累計發生在院新冠病毒感染相關死亡病例59938例，其中感染導致呼吸功能衰竭死亡病例5503例，基礎疾病合併新冠病毒感染死亡病例54435例。

不過，中國國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅周四（1月19日）表示，各省已經度過了三個高峰：發熱門診高峰、急診高峰和重症患者高峰。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國最新疫情統計數據，人們可以相信嗎？

加拿大多倫多大學流行病學教授王培忠對BBC中文指出，死亡數字嚴重低估：「因為並不是每個人都有機會到醫院去，這個有很多。另外官方也沒有提供醫療機構詳細的標凖，從哪些醫療機構收集來的數字？」

王培忠認為，春節會引起中國農村地區疫情爆發，但是影響不大，因為目前很多農村地區已經有許多感染。

王培忠預計，中國大陸這一波疫情預計持續三個月，而在5月左右，中國可能爆發新一輪疫情，因為隨著時間推移，民眾免疫力會下降，但下一輪疫情嚴重性會遠低於目前這波。

在中國集中爆發疫情的同時，香港和台灣的新增確診數在逐步回落。香港由12月底1月初的每日新增過兩萬宗下降至每日三四千宗，而台灣也從1月初的三萬多宗小高峰下降到近日的兩萬多宗。

哈佛大學公共衛生學院榮休教授李敦厚對BBC中文指出，香港和台灣的累積新冠確診率在2022年很相近。至於確診者的死亡率，香港則是台灣的2.6 倍。

「台灣在採取了與病毒共存的策略後，逐步放鬆疫情管控措施。在2022年台灣有三波疫情，但新增確診數在每一波都是緩慢上升和緩慢下降。香港的情況則是在2022年初在短期內爆發了一波很大的疫情，導致大大超出醫療系統的負荷。」他說。

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李敦厚認為，最令人擔憂的是中國疫情。

「從嚴格『清零』到驟然全面解封，中國新冠確診人數在短期內會飆高無庸置疑。以港台2022年的疫情經驗，中國確診者的死亡率也會跟著增高。至於港台疫情，如果來自中國的新冠病毒的抗原性沒改變太大或致病性沒增高很多，港台疫情應可以維持相對穩定。」

王培忠也指出，因為目前流行的病毒株在兩地都存在，陸港通關後對疫情影響很小。他認為， 兩地也可以利用這個機會進一步推動疫苗，特別是老人及慢性病患者等需要保護的人群，並宣傳加強個人防護措施；其次，重點在於放在病毒動態監測上，這樣如果有新的病毒變種出現會被及時發現，根據情況採取應對。

撤銷口罩令？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 廣西南寧一名婦女在即將到來的中國農曆新年前購買紅燈籠和對聯裝飾。

香港疫情逐步緩和之際，香港特首李家超周四（1月19日）宣佈本月30日撤銷向新冠患者發出隔離令的措施。他指出，社會對新冠病毒的免疫屏障已十分牢固，患者病情也多屬輕微，政府對疫情的管理需要邁向新階段、新模式。

李家超在周二（1月17日）就表示，政府計劃今年內取消所有防疫限制，包括口罩令。

香港呼吸系統專科醫生梁子超認為，3月底可以放寬口罩令，現在還不能取消，因為可能會加劇流感，在學校內會有大反彈，也可能導致跨家庭傳播。

王培忠認為，取消口罩令是對的。

「大家都知道口罩是保護感染最好的方法之一，但是社會必須尋求一個平衡點，到疾病感染低到一定程度、醫療資源也能承受的程度，大家可以把口罩令解除了，但是把責任轉給個體，我們加強環境清潔、公共場所通風等。」他指出。

今年新冠疫情將結束？

目前全球大部分地區已經重新開放，人們如2020年以前一樣出門旅遊、聚會，今年疫情是否會徹底結束呢？

王培忠認為，2023年新冠會是常態疾病，但未來任何地方都有可能發生新變種，未來充滿了不確定性。

李敦厚則表示，如果新冠病毒確實有某些天然的動物宿主，那麼全面消除新冠病毒是不可能的。因此，新冠病毒幾乎不可避免地永遠存在。「我們要面對的是，怎麼依已學到的新冠防疫經驗，在世界各角落全力防止這種病毒的大規模傳播。」

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他還指出，即使新冠病毒可以被證明是一種沒有任何自然動物宿主的人造病毒，但由於有無症狀感染者的傳播，完全根除新冠病毒仍然不容易。「只要病毒還存在，就永遠不能排除在某個地方或某個時間出現抗原性有大變化或致病力更強的新冠病毒的可能性。」

李敦厚認為，基於這些原因，要在全球防治新冠病毒或新冠肺炎，「我認為最有效的解決辦法是要發展出更多種依不同機制來抑制新冠病毒複製的口服藥」。