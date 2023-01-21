台灣「最長任期行政院長」蘇貞昌率內閣總辭 曾被列入「台獨」清單

34 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘇貞昌內閣在總辭前支持度創新低。

台灣執政民進黨在「九合一」地方選舉大敗後，內閣改組風聲四起。台灣行政院長蘇貞昌1月19日向蔡英文總統請辭，新內閣將在農曆年期間啟動調整。

蘇貞昌當日下午在立法院完成審議中央政府總預算案後，與在場立委擁抱和合照，期間未有公開發言，隨後赴總統府與蔡英文會面一小時，傍晚在臉書宣佈已辭職的消息，形容有關決定是「以利總統布展新局」。

他在文中透露，民進黨去年在「九合一」選舉敗選當晚曾兩度請辭，蔡英文總統以「我已辭黨主席負責，沒有辭總統，你行政院長也不能辭」作出挽留，他表示明白到如果辭職不管，正在立法院審議的中央政府預算案必遭退回，因此在政局動蕩下「只好堅此百忍，頂住笑罵，穩住行政團隊步伐」。如今預算案已獲通過，行政院也推出16項惠民措施，政局穩定，他為開創新局而再次請辭行政院長。

蔡英文隨後在臉書發文感謝蘇貞昌所率行政團隊，她形容蘇貞昌任內「忍辱負重」撐起行政團隊，讓她能專注於外交、國防、兩岸的事務，並在壓力下通過婚姻平權法案、開放「美豬」「美牛」和日本食品進口、改革兵役制度，以及守住非洲豬瘟和疫情。

「九合一」敗選後遭「逼宮」

民進黨在去年11月的「九合一」地方選舉大敗後，要求內閣改組的聲音四起，蘇貞昌頻頻傳出被「逼宮」。

根據台灣民意基金會1月公布的民調，57%受訪民眾不滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，只有35.8%滿意，創下了新低，其中滿意度是集中在長者、學歷較低者、農民及學生等族群。

基金會董事長遊盈隆分析指，即使蘇貞昌內閣早前通過普發現金6000元台幣，也未讓施政滿意度止跌回升，毫無疑問這是其行政團隊成立四年來「人民最火大」的時刻。

圖像來源，EPA/TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE 圖像加註文字， 蘇貞昌在2019年再獲蔡英文總統延攬回行政院，上任時間長達4年，成為台灣有民選總統後任期最長的閣揆（圖為蘇貞昌上任時的資料照片）。

蘇貞昌1947年在屏東出生，出身美麗島辯護律師，歷任立委、屏東縣長、新北市前身的台北縣長，以及總統府秘書長、民進黨主席。

他2006年在時任總統陳水扁任命下首度擔任行政院長，2008、2012年曾有意爭取總統大選門票但擦身而過，2012、2018年分別參選台北市長與新北市長選舉落敗，2019年再獲蔡英文總統延攬回行政院，上任時間長達4年，成為台灣有民選總統後任期最長的閣揆。他的內閣口號是「衝衝衝」，展現其戰鬥性和強悍。

被北京列入「台獨頑固分子」清單

2022年11月，蘇貞昌回應「小三通」複航的問題時曾表示，人民最不願意打仗，兵戎相見非選項，希望健康地永續交往，「從來都是中國在說要打台灣，台灣從來沒有說要打中國，除了國民黨執政的時候說要『反攻大陸』，但是現在不提這個了」。

他說希望就兩岸通航事宜與對岸談，但是「他們硬是不承認我們的政府，要叫人民對人民、航商對航商，沒有這個事情」，所以大家談清楚就好，不要「已讀不回」。

同年6月，他在北京封殺台灣石斑魚進口後表態，指沒有關閉對中國的大門，「我對大陸沒有預設立場，台灣始終是善意的，只要對等、互惠，不設政治前提，我們都願意跟大陸善意往來」。

此前在2021年11月，蘇貞昌曾被北京列入「台獨頑固分子」清單榜首，大陸國台辦指會禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門地區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，不允許其關聯企業和「金主」在大陸謀利，「終身」追究其刑事責任。該名單上還有台灣立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮。

蘇貞昌當時回應指，為台灣打拼是應該做的事，他「不受恐嚇」，認為中國無理干涉台灣事務，「非常讓人可笑、唾棄」，他會堅定捍衛台灣的主權並更以此為榮。

中國官媒《環球時報》隨後報道稱，蘇貞昌的祖父蘇雲英是害死抗日英雄林少貓的漢奸。此論述2018年被台灣名嘴在政論節目中提過，蘇貞昌當時駁斥是假新聞，批評藍營刻意抹黑，指《屏東縣鄉賢傳略》原文並無發現相關記載，也說祖父在日治時期曾批判日本政府，在台灣被割讓時還出錢出力參與民間發起的自主運動。

誰是下任閣揆？

蘇貞昌請辭後，蔡英文指會在農曆年期間啟動內閣調整作業，盡速公布定案。外界盛傳下任行政院長最有可能的人選為前副總統陳建仁，副院長則以前交通部長林佳龍、前桃園市長鄭文燦兩人呼聲最高。

但陳建仁早前接受台灣《自由時報》訪問時多次強調，「蔡總統沒有徵詢我、沒有問過我」，他還反問「你相信特定媒體的報導嗎？」，並否認日前曾與蔡英文、鄭文燦會面談組閣。

民進黨立委范雲等11名女性立委及33個婦女性別團體則共同發表連署聲明，指女性閣員僅佔7.5%，呼籲行政院內閣調整時提升女性閣員比例。