中國人口萎縮、在台港人「二次移民」、中國青年偷渡「潤美」等本周更多重要故事

31 分钟前

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中國人口60年來首次萎縮，比官方預期中提早了九年。「三孩」政策不見效，同時也面臨「潤潮」的人口流失，有90後青年冒險「走線」跟隨南美難民的路線偷渡到美國。

香港移民潮方面，大批港人在台灣陷入法律及政治困局，申請「定居」時處處碰壁，越來越多人決定「二次移民」到西方國家。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

1. 中國人口60年來首次萎縮

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國公布2022年人口數據，顯示該國人口60年來首次出現萎縮。

中國公布2022年人口數據，現在人口為14.118億人，比上一年年末減少85萬人。

這是1960年代初毛澤東領導「大躍進」運動後，該國遭遇大饑荒以來，人口首次下降。有分析指， 這標誌著中國已經進入「人口負增長時代」，已實施兩年的「三孩」政策效果不彰。

學者易富賢對BBC中文表示，人口減少比官方預期提前了九年，意味著中國過去幾年的政策制定都是基於錯誤的人口數據，未來需要大幅改變許多社會和經濟政策。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國人口60年來首次出現下降 中國民眾怎麼看？

2. 中國90後青年「走線」偷渡「潤」到美國

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠疫情爆發後，越來越多中國人經過中南美國家偷渡到美國。被一些中國網民稱為「走線」人士，他們飛抵中美洲後多藉由汽車、搭船或徒步方式穿越各國國境，往美墨邊境前進。

新冠疫情爆發後，中國出現越來越多「潤」出國（英文「run」的諧音，意指離開）的討論，希望移民或暫時移居他國。

有民眾以「非常規」的方式，隨著南美洲難民的腳步，穿越巴拿馬雨林，一路向北到達美墨邊界，再「翻牆」偷渡進入美國，他們將這一條非法入境的路程叫做「走線」，BBC中文訪問了其中兩名「走線」青年。

3. 在台港人陷法律、國安困局後「二次移民」到西方

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2019年「反送中運動」後，移居台灣的人數翻倍到上萬人，但獲官方批出定居身份（取得身份證）的人數每年仍維持在千餘名的水平。

BBC中文了解到，過去一年大批投資移民港人已放棄等待台灣身份，改為「二次移民」到英國等西方國家。他們說台灣當局朝令夕改，新舊制度混著處理，並用「拖字訣」讓港人知難而退。

有學者指，「台灣沒有移民政策，只有移民行政」。背後更深層的原因，包括中華民國《憲法》及《港澳條例》引申出的法律問題，執政民進黨受派系及選舉考量影響，以及兩岸關係緊張加劇國安危機等。

4. 中美科技間諜戰

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美國宣判的一宗工業間諜案，再次展現美中兩國在科技領域的爭鋒相對。

59歲的美國華裔工程師鄭孝清因盜竊通用電力公司（General Electric Power）的關鍵技術，被判監兩年。他被指時中國「千人計劃」中的一員。

5. 澳門「賭廳之王」周焯華被判刑18年

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周焯華被起訴近300項控罪。

澳門太陽城集團創辦人周焯華（綽號「洗米華」）涉嫌非法經營賭博，被控289項罪名，澳門初級法院裁定其中百多項罪名成立，合共判刑18年。

周焯華案源於2021年11月，浙江溫州偵辦其所涉嫌的跨境賭博犯罪案件併發出逮捕令，澳門特區司法警察旋即把他帶走調查。

澳門與中國大陸之間並未訂立刑事司法互助協定，澳門媒體曾質疑當局憑什拘捕周焯華。當地左派報章《新華澳報》後來在專欄文章指，澳門司警抓捕周焯華，是「以默契形式進行無形的區際刑事司法協助」。

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