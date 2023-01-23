農曆新年：3年疫情後 中國家庭苦樂參半的團圓
- 王凡
- BBC記者
「我非常期待這次回家，」小白說。
「我很開心能見到全家人！」她補充說。
這位在香港從事傳播專業的年輕人告訴BBC，上次回到上海已是三年前了。
那次與家人碰面是在2020年的春節，在新冠疫情正式宣佈大流行之前； 此後幾年，中國的清零政策開始要求旅客隔離數周，她因此這幾年都在外過年。
近來隨著多數防疫限制政策的取消，數百萬中國人在這周末都將回鄉慶祝新年。不過，清零政策的突然取消，導致近幾周中國大陸的確診人數暴增，為民眾在這一年中最盛大的假期，心底蒙上一層陰影。
因為，新年常常是家人團聚、祝賀彼此成功並且重新開始的節日。 但是，今年春節許多中國家庭感到苦樂參半。 即使多數地區都會添上充滿象徵喜慶的紅色，也是春節的顏色——但今年卻也很難在很多地方不瞥見白色，而這是喪家哀悼的顏色。
無心慶祝
一些中國家庭像往常一樣渴望圍坐在餐桌旁，而另一些家庭則沒有心思慶祝。因為，他們正在哀悼病逝的家人或照顧生病的親人。 還有一些人則正在慶祝但心情沉重，很清楚桌旁空座位少了誰。
譬如，就在春節前幾周，在西安的Melody Liu失去了她的祖父。她告訴BBC，那是一段混亂的時期。
一家人好幾天找不到一席重症病牀給老人家救治。 然後，隨著火葬場和殯儀館的人滿為患，他們拼命為祖父找到一個最後的安息之地。
Melody和家人今年再沒有心情慶祝春節了。 但，她說家人仍然會見面，因為90歲的祖母還不知道老伴過世的消息。
「我們告訴她爺爺還在加護病房，就是無法告訴她真相！」Melody說。
「我覺得他還在這裏，看顧著我們一家人，」她告訴記者。
祖父生前在一家國營單位工作，每年都會給家裏寄來一份節日禮物， Melody家人亦一直延續家族新年傳統——為她祖母買新衣服，並穿著它到照片館拍一張全家福，大家都會身穿紅色衣服，希望來年更好。
但她說今年不一樣了：「我不再期待新年了，因為這對我們來說真的是最糟糕的一年。」
幸運的家庭
小白則說她感到幸運。
雖然她一直聽說朋友因為新冠痛失家人的故事——但自己87歲的祖母剛剛從感染中康復。
她因此很期待與家人團聚。這是一年一度的機會，讓祖父母、父母、父母的兄弟姐妹和堂兄弟姐妹在宴會上相聚。 宴席上總有象徵豐盛的糖醋魚或魚——在中文中它與「有餘」詞語發音相同。另一個不變的料理則是糯米糕或年糕，從發音中比喻「年年高升」。
食物是春節慶祝活動的核心。
這是在武漢長大的Zowie Li因為疫情過去三年無法趕回家過新年最懷念的東西。
從她懂事起，祖母就是菜單規劃師和主廚。餃子、春卷、香腸、米酒——都是自己親手做的。重點的菜餚是當地特產的「藕夾」。
儘管過去3年Zowie都不在家，但她說她會烹飪最愛的菜餚緩解鄉愁：「我家裏的新年傳統已不知不覺地成為我生活的一部分。」
但今年，她並沒有期待這場春宴——因為自從祖父母從新冠病毒中康復後，老人家就不再像往常一樣精力充沛了。
考慮到有這麼多人感染新冠，或者與檢測陽性的人曾有過接觸，低調或規模越來越小的春節聚會在中國並不罕見。
珍惜每次團聚
自去年12月下旬以來，凱利93歲的祖父一直因為感染新冠病毒而住院。
「我只想回家再看他一次，」凱莉說她這周末從香港飛回四川成都。她又說這是家裏第一個沒有大團圓飯的新年——過去三年她一直都有參與。
今年，凱莉的母親確診。大家庭中的其他人正在探望生病的親戚，只剩下凱利與剛剛康復的父親和祖母共度這一天。
但她告訴BBC，能夠和祖母一起度過這時光她已經感激：「因為以後這樣的機會很少了。」
本該與家人重逢的歡慶之夜，但隨著變種病毒繼續在全中國蔓延，人們對新冠肺炎感到懼怕。節日期間，人人互相詢問是否確診甚至成為了常見的問候方式。
「你會在籌備拜訪親戚的計劃之前詢問他們，甚至在預約美甲之前問這問題。「住在科技中心深圳、今年31歲的來心菲告訴BBC。
她告訴記者，美甲、美髮和接假睫毛都是年輕都會女性的節日新傳統。」多數商家都會說所有員工都已經康復——只有這樣你才能預約美容服務。「
但北京，當局宣佈中共與新冠病毒的鬥爭已經取得「全面勝利」。
官媒《人民日報》發表評論稱黨「中國努力用最小的代價實現最大的防控效果」。但Melody和其他許多人一樣，不為所動：「過去三年我們一直有免費的新冠測試和疫苗。為何我們不能就不能有免費的新冠藥物？我們有整整三年的凖備時間，但結果還是如此令人失望。」
與過去的農曆新年不同，Melody沒有發財或步步高升的心願。
她告訴BBC：「我只盼望家人平安無事。因為你若夠努力或許能擁有事業和其他東西，但你必須夠幸運才能還有家人。」
BBC中文記者Lok Li對這篇文章亦有貢獻