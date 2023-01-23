中國再錄得過萬宗新冠關聯死亡 殯葬機構增加採購應對需求

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國再錄得過萬宗新冠關聯死亡。

農曆新年之際，中國疾控中心披露最新新冠死亡數據稱，1月13日至19日一周時間，全國錄得新冠病毒感染相關死亡病例超過12,000例。

在新冠感染潮持續的情況下，有媒體報道指出，中國多地殯葬機構近日業務量增加，正在加大設施採購，應對增長的需求。

新冠死亡數字被嚴重低估？

根據中國疾控中心1月21日公布的數據，1月13日至19日，31個省和新疆生產建設兵團醫療機構累計在院新冠病毒感染相關死亡病例12,658例，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡681例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡11,977例。

該中心還稱，目前全國新冠病毒感染住院病例超過47萬例，重症超5萬例。

中心流行病學首席專家吳尊友近日在微博上指出，最近一波疫情讓全國約80%的人感染過。

他認為，即使春節期間的大量人員流動在一定程度上可能會促進疫情擴散，在局部地區會出現感染人數上升，但短期內，如未來2至3個月，全國範圍內出現較大規模疫情反彈或者第二波疫情的可能性很小。

但外界有許多質疑聲，認為實際死亡人數遠超出官方給出的數據。

圖像來源，Getty Images

早前中國國家衛健委公布，2022年12月8日至2023年1月12日，全國醫療機構累計發生在院新冠病毒感染相關死亡病例59,938例，其中感染導致呼吸功能衰竭死亡病例5503例，基礎疾病合併新冠病毒感染死亡病例54,435例。

加拿大多倫多大學流行病學教授王培忠對BBC中文指出，死亡數字存在嚴重低估。

「因為並不是每個人都有機會到醫院去，這個有很多。另外官方也沒有提供醫療機構詳細的標凖，從哪些醫療機構收集來的數字？」 他說。

殯葬機構增加採購

據路透社報道，對政府運營的殯葬設施公開招標的調查顯示，12月初以來，殯葬設備的購買量較上年同期有所上升。

招標文件顯示，安徽安慶市的一家殯儀館在12月19日至1月4日花了大約160萬元人民幣採購了兩部大車運送靈柩、增加電力供應和購買屍體冷藏櫃。

12月19日的採購招標文件稱：「我們機構原有的冷藏櫃無法滿足現在業務需要，急需採購三十個單抽屜冰櫃。」

兩周後，安徽較小的城市界首也有類似的採購計劃。

「最近一段時間，界首市的火葬業務量有所增加，殯儀館的遺體冰箱無法滿足目前的需求。現在需要購買10台三門一體冰櫃，總投資約40萬元」，招標書寫道。

圖像來源，Getty Images

報道還指，根據政府採購數據庫，廣東汕頭的一家殯儀館最近發佈了「緊急採購」兩個火化爐。

在死亡數據仍有爭議之時，中國當局表示在春節期間要防止渲染灰暗情緒。

上周，中國中央網信辦啟動2023年春節網絡環境整治行動，提出在六個方面進行整治，以營造喜慶祥和的春節網上輿論氛圍，其中一方面就是深入整治虛假信息，防止渲染「灰暗情緒」。