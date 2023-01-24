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武漢封城三週年：喜悅與悲傷交織的農曆新年
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武漢封城三週年：喜悅與悲傷交織的農曆新年
22 分钟前
2020年1月23日，中國武漢在毫無預警的情況下進入全面封鎖。
三年後，人們用煙花慶祝農曆新年的到來，用鮮花與祭品緬懷逝去的親人。
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