武漢封城三週年：喜悅與悲傷交織的農曆新年

武漢封城三週年：喜悅與悲傷交織的農曆新年

2020年1月23日，中國武漢在毫無預警的情況下進入全面封鎖。

三年後，人們用煙花慶祝農曆新年的到來，用鮮花與祭品緬懷逝去的親人。