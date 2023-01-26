烏克蘭戰爭：美國與德國宣佈援助主戰坦克 基輔還獲得其它什麼作戰裝備

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烏克蘭總統感謝西方領導人運送坦克支持該國與俄羅斯的戰鬥，但表示需要盡快交付。

烏克蘭總統澤連斯基在當地時間周三（1月25日）晚間發表的講話中還敦促西方提供遠程導彈和戰鬥機。

俄羅斯譴責這一聲明是「公然挑釁」，並表示將摧毀所提供的任何坦克。

美國已宣佈將向烏克蘭運送31輛戰力強大的主戰坦克——「M1艾布蘭」（M1 Abrams，又譯「M1艾布拉姆斯」）坦克，支持抗擊俄羅斯的入侵。

白宮宣佈這個重大決定，是在德國「終於」願意運送14輛「豹式2型」（Leopard 2）坦克給烏克蘭的幾小時後宣佈的。柏林此舉還為其他歐洲國家如何從自己的庫存中運送德制坦克給基輔，掃清了一條道路。

烏克蘭表示感激

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 德美兩國向烏克蘭提供坦克，俄方稱有關戰力被高估

事實上，過去幾個月來，烏克蘭一直在游說西方盟友提供幫助，向他們運送軍事裝備。

在美國和德國宣佈軍援決定後，基輔隨即表示感激，並稱美國和德國的兩項軍援將是一個轉折點，使其軍隊重新獲得很大的動力。他們並誓言在莫斯科入侵烏克蘭近一年後奪回被侵佔的領土。

基輔還說，這些坦克可能有助於阻止俄羅斯在今年春季的潛在攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基說，這是「在通往勝利的道路上邁出了重要的一步。」

「今天，自由世界為了一個共同的目標：解放烏克蘭，並前所未有地團結起來。」

但他表示需要迅速交付這些坦克，並敦促西方對該國提供遠程導彈和戰鬥機。

與此同時，莫斯科痛斥這些軍援舉動是「公然挑釁」，並表示任何提供給烏克蘭的坦克都將被摧毀。俄國總統普京的發言人說：「這些坦克和其他所有的坦克一樣都會被燒燬。它們只是非常昂貴。」

美國立場轉變

美國總統拜登在白宮羅斯福廳說：「普京預計我們對烏克蘭的支持，會隨著時間的推移而瓦解。他錯了！他從一開始就錯了，而且會繼續錯下去。」

拜登又說，美國還在提供烏克蘭必要的零件和設備，以便在戰場中有效地維持這些坦克運作：「這是在協助烏克蘭捍衛和保護國土。這不是對俄羅斯的進攻或威脅。」

拜登稱，一個烏克蘭坦克營通常由31輛坦克組成，這就是為什麼有關數字是31輛。

然而，美國的決定標誌著他們的立場發生了轉變。拜登政府過去一段時間以來堅持認為，「M1艾布蘭」坦克難以交付，因為維護費用昂貴。烏克蘭軍隊如何操作也是個挑戰。

這款美製坦克是當下全球最現代化的主戰坦克之一，且需要經過大量訓練才能操作。 此次美國價值4億美元軍援計劃還包括8輛救援車，後者的用途是若坦克被卡在半路，它們可以拖走坦克。

但軍事專家表示，這些坦克恐需要好幾個月才能到達戰場，因為它們將從私人承包商處購買，而不是從現有庫存中運出。

德國援助主戰坦克

德國製造的「豹2」坦克將從現有庫存中提取，預計將在2到3個月內到貨。它們被廣泛認為是可用的最有效的主戰坦克之一。德國生產了歐洲絕大多數的現代重型坦克——「豹2」，其中約有2000輛分佈在歐洲盟國。

而且，德國擁有這些坦克的所有出口許可證。德國的軍援決定意味著其他擁有德國製造坦克的歐洲國家，在徵得德國同意之後也將被允許向烏克蘭運送德制坦克。

向基輔提供重型作戰裝備援助的決定是在數周的外交爭論之後做出的。德國面臨向烏克蘭提供坦克的越來越大的國際壓力。有報導稱，最終決定這樣做的條件是美國也拍板決定提供坦克。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 經過數周國際社會施加巨大壓力後，德國明確表示將向烏克蘭運送14輛「豹式2型」作戰坦克。

周三早些時候，一位不願透露姓名的美國高級官員表示，美德雙方都參與了「良好的外交對話」，這對決定產生了影響，並促成了「德國安全政策的非凡轉變。」

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有30多個國家提供了軍事裝備給基輔。已經交付了14輛坦克的英國對美德軍援坦克表示歡迎。

西方各國對烏克蘭提供了哪些主要作戰裝備？

坦克

烏克蘭總統澤連斯基表示，他的部隊迫切需要西方主戰坦克來捍衛國土，並將俄羅斯軍隊趕出佔領區。一些西方官員認為，俄羅斯軍隊目前處於弱勢地位，更先進的坦克能幫助烏克蘭擊退俄羅斯軍隊。

許多歐洲國家使用的「豹2」坦克比起其他一些西方坦克更容易維護並且需要更少燃料。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後的幾個月裏，西方國家熱衷於向烏克蘭提供《華沙條約》機制下而非北約（NATO）機制下擁有的標凖武器，因為烏克蘭武裝部隊擁有現成的訓練有素的人員、備件和維修能力。

改用北約標凖坦克需要烏克蘭擁有目前尚不具備的一系列後勤支持。基輔認為現有部隊現在可以使用更多的北約標凖裝備。

英國因此同意向烏克蘭提供14輛「挑戰者2」坦克；這是上世紀90年代問世的英國陸軍的主戰坦克，但比烏克蘭武裝部隊現有的其他坦克先進得多。

烏克蘭在被入侵前使用了《華沙條約》組織設計下的「T-72」型坦克，自2022年2月以來已從波蘭、捷克共和國和少數其他國家接收了200多輛「T-72」坦克。

在宣佈美國決定向烏克蘭運送31輛「M1艾布蘭」坦克時，拜登將其描述為「世界上最強大的坦克」。

他說，美國將開始訓練烏克蘭士兵立即使用它們，但尚不清楚要等多久才能交付坦克。BBC駐華盛頓記者加裏·奧多諾霍（Gary O'Donoghue）說，這些坦克的籌資過程意味著它們可能要幾個月才能部署在戰場。

戰車

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國和北約為烏克蘭提供的精密武器，如海馬斯導彈系統在應對俄羅斯入侵的戰爭中發揮了重要作用。

軍事專家認為，若想在戰場上獲勝，需要協調部署大量裝備，以及到位的必要後勤支持。

「斯特瑞克」（Stryker）是捐贈給烏克蘭的眾多裝甲車之一。美國最近證實將很快運送90架「斯特瑞克」裝甲車給烏克蘭。在美國最近捐贈的其他車輛中，還有59輛「布雷德利」（Bradley）步兵戰車。這些車輛被美國部隊在伊拉克廣泛使用。

空中防衛系統

去年12月，美國還宣佈將向烏克蘭運送「愛國者」導彈系統。

德國和荷蘭最近也效仿美國將提供相關係統給烏克蘭。這一高度複雜系統的射程可達100公里，取決於所使用的導彈類型，並且需要對烏克蘭士兵進行專門培訓，可能在德國的一個美軍基地進行。

但該系統的操作成本很高，一枚「愛國者」導彈的成本約為300萬美元。

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自去年衝突開始以來，烏克蘭一直在使用蘇聯時期的「S-300」地對空系統對抗俄羅斯的攻擊。

在被入侵之前，烏克蘭擁有約250套「S-300」防衛系統，並一直在用其他前蘇聯國家儲存的類似系統增強防衛，其中一些系統支持來自斯洛伐克。

美國還向烏克蘭提供了「國家先進地對空導彈系統」（Nasams）。第一批於11月抵達烏克蘭。此外，英國還提供了幾套防空系統，包括「星痕」（starstreak），旨在短距離內擊落低空飛行的飛機。

榴彈炮

在俄羅斯入侵烏克蘭和俄軍從基輔撤退後的幾個月裏，戰爭的大部分時間集中在烏克蘭東部，烏克蘭在該區域對於大炮有很大需求。過去，澳大利亞、加拿大和美國是向烏克蘭運送先進的M777牽引榴彈炮和彈藥的國家之一。

M777的射程與俄羅斯的「風信子-B」（Giatsint-B）牽引榴彈炮相似，但比俄羅斯的「D-30」牽引炮射程長很多。

無人機

圖像來源，DroneUA 圖像加註文字， 迄今為止，無人機在衝突中發揮了重要作用，許多無人機被用於監視、瞄凖和重型運輸行動

迄今為止，無人機在戰場上發揮了重要作用，許多無人機被用於監視、瞄凖和重型運輸行動。最近幾個月，土耳其向烏克蘭出售了「拜拉克塔爾TB2」（Bayraktar TB2）武裝無人機，而該系統的土耳其製造商則向支持烏克蘭的眾籌活動捐贈了無人機。