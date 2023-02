禁書 —— 什麼書「危險」到必須禁止的程度?

在英國, 薩奇畫廊(Saatchi Gallery)曾舉辦一個珍稀書展,展示並出售稀有版禁書,包括一本超稀有的簽名版《麥田裏的守望者》(22.5萬英鎊/ 26.4萬美元),以及哥白尼的《天體運行論》(On the Revolution of the Heavenly Spheres,200萬英鎊),1543年出版的這本書因為暗示地球並非太陽系中心而激怒了教會。