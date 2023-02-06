星雲法師：台灣佛光山創辦人去世 遊走在海峽兩岸的政治宗教家

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圖像來源，Fo Guang Shan Facebook

台灣佛光山國際佛光會創辦人星雲法師昨日在台灣去世，享年96歲。作為台灣知名佛教組織的創辦人，星雲在台灣高雄創辦的佛光山組織龐大，信徒眾多，並開辦電視台，中學及大學院校，報紙及全球各地據點及廟宇。

佛光山與另一台灣宗教組織慈濟，堪稱在華人世界最具有影響的佛教組織。

1927年生於中國大陸，青年遷台，星雲對政治參與頗深。他倡導兩岸統一，備受中國大陸禮遇。但他晚年也與民進黨人士交流順暢，屢次讚譽出自該黨的總統蔡英文及高雄市長陳其邁。時而發表政治見解的星雲，被認為是台灣與本土及兩岸政治最親近的宗教人物。

星雲過世，台灣總統蔡英文立即表達沉重哀悼及尊敬。行政院長陳建仁發文稱，對於星雲創辦的國際佛光會在人道救援的善行義舉，「必會繼續發揚光大！」

國民黨主席朱立倫也在臉書對星雲過世表示驚訝，並感謝星雲一生的奉獻。他又表示 「星雲大師是忠貞的國民黨員，曾做過黨務顧問、中評委，始終堅持公平正直的態度」。

星雲法師是誰？

根據2018年的自述，星雲法師本名李國深，1929年生於江蘇揚州市。他在12歲時剃度出家，並在1949年隨著國民黨軍隊遷到台灣。

星雲法師來到台灣後，曾經在1950年代被構陷為「匪諜」併入獄23天。之後，星雲在1967年於台灣高雄鄉區創立了佛光山，並自此地為宗教據地，發展宗教志業，佛光山信徒越來越廣，從台灣遍布到中國大陸、香港、北美及東南亞，影響力越來越深，在資金及政界人脈的支持下，佛光山在台灣廣設中學及大學，之後也在美國創立西來大學（University of the West），並開設報紙及電視台，其觸角遍布台灣民間各地。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 星雲在1967年於台灣高雄鄉區創立了佛光山，並自此地為宗教據地，發展宗教事業。

星雲也是台灣宗教界，少數公開具有政黨黨員身份的宗教領袖。他多次提倡兩岸統一，並強調台灣人，包含語言文化都是不折不扣屬於中華文化，台灣與中國的統一，不但可以避免戰爭，還是兩岸「炎黃子孫」的共同志業。星雲與國民黨統派人士及北京官方一直關係和睦，頗受推崇。

2014年，星雲曾隨國民黨前主席連戰拜訪北京，並與習近平會面，當時習近平說，「大師送我的書，我全都讀完了。」星雲則回應稱「中國夢」帶給中國更偉大及富強的發展，令他激賞。

但星雲也自述，自己曾在國民黨白色恐怖下，被誣蔑入獄之遭遇，並在蔣宋美齡以基督徒威權壓迫下，仍在台灣各地傳播佛教思想。

宗教與政治

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2013年，星雲法師與時任台灣總統馬英九（右）會面。

根據星雲書中自序，他與中共前領導人江澤民有過兩次會晤。

兩人為揚州同鄉，星雲透露，兩岸開放探親及旅遊後，他多次來往兩岸。1989年「六四」民運後，他自稱「謹守分際，減少與民運人士往來」。不過1990年5月1日，他收到六四民運人士許家屯從香港要來佛寺借住消息，「當時他只想到佛教救苦救難精神，欣然答應請求，未料因此遭北京誤會，認為他不該收留『叛離中國』人士，因此被江澤民領導的中共列入黑名單。」

星雲在2006年首次與江澤民在上海會面，他稱江和他見面第一句話便是，「過去的種種，一切到此為止。」星雲稱他明白這是指許家屯事件。之後，星雲又在故鄉揚州與江澤民碰面，他說江澤民能背誦金剛經等佛經，令他深感意外。

1990年，他開始在香港紅磡體育館開辦佛學講座，進而開啟了年年都在紅館弘法的活動，持續至2008年。他曾在1990年代與達賴喇嘛於美國對談，1996年，他力勸台灣前國防部長，出身國民黨高層的陳履安，出面參選總統挑戰李登輝。當時的評論稱，星雲與李登輝代表的國民黨本土派關係生變。2009年，在國民黨執政下，他反對達賴喇嘛來台訪問。不過，星雲也曾經在2016年讚譽過蔡英文是「媽祖婆」，可以領導台灣，又與佛光山所在的高雄綠營歷屆市長及各方人士友好，可以說是「藍綠紅」都能接受的宗教領袖。此刻星雲過世，兩岸三地政壇不分統獨，紛紛致以哀悼。

有評論者說，星雲對於台灣政治的涉入及評論，在台灣宗教界算是開創先河。近年來台灣宗教組織屢屢也參與公共議題辯論。譬如，近年來一些基督教團體，對於台灣同性婚姻議題主動上街抗議。另一佛教組織慈濟功德會執行長則在去年台灣選舉開打之初，高調指摘台灣政府阻擋各界購買新冠疫苗，並於今年邀請前台灣立法委員趙少康等人與慈濟領袖證嚴法師面談。

宗教在台灣並未與政治或社會議題脫節，時常會針對各種議題大鳴大放，稱為當地宗教特色。