中國「發現不明飛行物並凖備擊落」 網民稱「必須對等還擊」

15 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大連海事局兩日前（10日）發佈航行警告，稱12日至19日期間在渤海海峽黃海北部「執行軍事任務，禁止駛入」。

山東青島即墨區海洋發展局12日向中國媒體證實，日照附近海域發現不明飛行物，正凖備擊落。儘管該消息並未說明不明飛行物是什麼以及來自何方，但隨著美國擊落中國「間諜」氣球一事發酵，這一消息在中國網絡上迅速躥紅。許多中國網民情緒高漲，急切盼望中國對美國採取反制措施。

美國一周前稱，發現用於情報收集的中國氣球進入本國領空，此後美國軍機用導彈將其擊落。中國承認這個氣球是自己的，但堅稱其為民用，並強烈譴責美國擊落氣球的行為。中共喉舌《人民日報》連續數日發文，批評美國搞霸權霸凌，稱「民主制度是其工具和武器」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美「間諜氣球」風波： 美方稱侵犯主權 中方強調「民用」並抗議

中國也發現「不明飛行物」

近日中國網絡上流傳青島即墨區海洋發展局發出的短信，指日照附近海域發現不明飛行物，正凖備擊落。並提醒海上漁民注意避險，如有降落物落在漁船附近，請協助拍照取證，如果條件允許，則協助打撈。

該局12日表示確有此事，並稱「不明飛行物具體是什麼尚未接到通知，已短信通知附近漁民注意安全」。

中國網友對此有許多猜測。有人甚至聯想到水中物體，認為這是無人潛水器或核潛艇。不少人將其比喻成「渤海大墨魚」，並配上帶有美國國旗的圖片，在社交媒體上傳播。

需要注意的是，中國官方數據顯示渤海海域的平均深度只有20米左右，而大部分核潛艇的高度都在25米以上。

即墨區海洋發展局的回應在13日一早登上中國社交媒體微博的熱搜首位，達到近6億的閲讀量。許多網友將這件事與中國可能對美國擊落氣球的後續反制聯繫在一起，呼籲將其擊落。

在人民視頻發佈的帖子下，署名「i新鮮事」的網友表示：「坐等擊落老美戰略轟炸機！」收到近萬人點讚。另一位網友「半語此生」表示：「必須對等或高於還擊，這是國家尊嚴的事！」

雖然該消息並未說明實彈射擊和山東附近海域發現「不明飛行物」有關，但已激起中國網民劍拔弩張的熱議。擁有粉絲近65萬的博主「甲歷史」發帖引述消息稱，「如果有敵方不明飛行物前來刺探軍情，必須給打下來。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美韓於2月初舉行聯合演習。

靠近朝鮮半島的「軍事演習」

大連海事局自2月初多次發佈航行警告，稱在渤海海峽黃海北部部分海域執行「軍事任務」。此前，美國和韓國在朝鮮半島西部海域上空舉行了聯合軍事演習，美國出動B1B 轟炸機以及 F22 和 F35 戰鬥機，被認為旨在展示保衛韓國的能力和信譽。

中國軍事學者王雲飛認為，中國解放軍在黃海執行的軍事任務不是試驗，而是軍事演習；地點選在靠近朝鮮半島區域，有針對美韓近期聯合軍演的意味。

美韓的聯合軍事演習「超過了應對朝鮮半島危機的需求，因為它的打擊半徑不僅涵蓋了中國的北京，而且靠近中國長三角核心經濟區，輻射到了珠三角地區」，王雲飛說。

中國媒體引述軍事專家宋忠平稱，「渤海和黃海是中國的縱深腹地，牽扯的範圍很廣，有必要強化此處的軍事演練力度，以有效保證首都核心圈、東三省以及華北地區的安全。」