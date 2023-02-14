台灣時隔三年恢復港澳居民自由行 陳同佳案再惹關注

李澄欣

BBC中文記者

13 分钟前

圖像來源，PHILIP FONG 圖像加註文字， 港澳自由行因疫情暫停三年，圖為2019年香港市民在尖沙咀慶祝台灣雙十節。

台灣陸委會周二（2月14日）公布，2月20日上午9時起恢復受理港澳居民網上辦理臨時停留許可（俗稱入台證），意味著港澳自由行時隔三年後回歸常態。

陸委會副主委梁文傑在記者會上表示，港澳自由行「研議很久，但因為中間大陸完全解封，造成對疫情的不確定性」，現在宣佈開放是因為香港疫情數字比較透明開放。

他說：「其實應該要早一點，但相關機制要做得更完備，抱歉讓大家、很多香港朋友沒辦法來台灣過情人節，但是我們是選擇在今天情人節宣佈，讓大家可以做申請。」

港澳居民赴台前辦理入台證原本可以選擇落地簽或者網簽，這次重新開放的只有網簽。台灣在2020年2月初因疫情因素全面禁止港澳人士入境，至2022年11月才放寬至少5人的「團體觀光」簽證，現在進一步開放自由行。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台北的媽祖節通常能吸引大量遊客參加。

陳同佳案「不是簽證問題」

外界關注陳同佳案能否隨著邊境政策鬆綁而解決，梁文傑重申台方立場無變，陳同佳來台投案「不是單純簽證批出的問題，還涉及雙方管轄權及相關公權力的行使」，為確保案件後續偵察和審理順利，希望港府務實回應司法互助請求，才能落實司法正義。

2018年2月17日香港男子陳同佳涉嫌在台謀殺女友後回港，因台港兩地沒有司法互助或逃犯條例，引發2019年反修例運動。協助陳同佳的香港立法會議員管浩鳴日前向港媒《星島頭條》指，陳自首意願不變，現在仍居於香港深山地方，管浩鳴認為問題不在於台灣是否開關，「就算台灣封關，都可向他發簽證」，認為死結在於台灣不批准他入境，「想去都無得去」。

此前，台灣曾提出要派員赴港押解陳同佳，遭港府強烈反對，稱是「跨境執法，不尊重香港的司法管轄權」。總統蔡英文則指陳同佳「是一個受通緝的兇嫌，所以這個案子沒有所謂自由行背包客問題，只有逮捕沒有自首問題」。

另針對香港政府於2021年暫停在台「香港經濟貿易文化辦事處」運作，梁文傑回應指目前未接到港府提出重啟的請求。

兩岸關係「春暖花開」？

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 陸委會副主委梁文傑

有媒體詢問，此時恢復港澳自由行是否象徵兩岸春暖花開，梁文傑說「我們都希望能春暖花開，但不管是怎麼希望，還是按照疫情」。

他指出，大陸疫情「還是相對不確定」，未來將按照疫情指揮中心的判斷做處理，並強調是大陸方面阻礙陸客赴台旅遊。「大陸在1月20號公布試點出境旅遊團，20個國家裏面沒有台灣，所以大陸沒有開放旅行社到台灣來。自由行的部分，大陸在2019年8月1日就已經暫停了。」

他在記者會又提到，身在海外的大陸人可以專案申請赴台，但沒有進一步說明。BBC中文向陸委會查詢詳情，至截稿前未有答覆。

大陸旅客赴台灣要回溯到2008年6月13日，海協會與海基會簽署《海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議》，同年7月18日實施大陸居民以組團方式赴台旅遊。2011年6月28日，赴台個人遊開始，大陸居民可持台灣方面簽發的「中華民國台灣地區入出境許可證」及中國大陸方面簽發的「大陸居民往來台灣通行證」，前往台灣自由行。

但在2019年7月31日，中國大陸突然宣佈暫停47個城市大陸居民赴台自由行，至今仍未恢復。當時外界解讀北京此舉是為了報復台灣官方表態支持香港反修例運動，並希望藉此影響台灣總統大選。