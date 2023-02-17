中國傳將推出延遲退休年齡政策引熱議，有學者稱「勢在必行」

30 分钟前

圖像來源，Getty Images

近日，中國互聯網上流傳中信證券的一則研究報告，其中稱中國可能將在今年公布漸進式延遲退休方案，到2055年前後實現65歲男女同齡退休，傳言在社交媒體引爆輿論。網上評論幾乎是一邊倒地反對和擔憂，有專家分析稱，改革勢在必行且宜早遲不宜。

漸進式延遲退休

最近流傳的中信證券研究報告稱，中國政府將在今年公布漸進式延遲退休方案，到2055年前後實現65歲男女同齡退休。而根據中國國務院的規定，中國現在的退休年齡為男性60周歲，女幹部55周歲，女工人50周歲。

中信證券工作人員向中國媒體表示稱，公司官網沒有發佈這篇研究報告，無法保證網上所流傳信息的真實性。北京、湖南和貴州等地社會保障局則表示，沒有接到延遲退休的通知。

但傳言一齣立馬引爆網絡，不少人抱怨退休延遲損害了自己的利益。

有網民吐槽生活不易，因為在大陸，許多35歲以上的人就很難找工作。

微博網民「我不不要吃橘子」說：「房價上漲，三胎政策，醫保改革，延遲退休，還能給年輕人留條活路嗎，壓力大的我感覺自己活不到65了 ​。」

「延遲發退休金沒問題，那麼延遲出來的這幾年，這些60-65的老人去做什麼呢？」網民「輿情探長」說，「別說了60歲了，35歲以後的工作都在發愁，交這個社保難道是在賭自己的一個預期壽命嗎？」

微博網民「房世子」指出，很多人都把延遲退休的意思理解錯了，並不是說必須要工作到65歲，「延遲退休，本質上是延遲領退休金。說白了，就是以後年輕人少了，老年人多了，退休金不夠發了，晚幾年領退休金，能給國家省一大筆錢。」

「大勢所趨」

在網友的熱議聲中，中國官方媒體《環球時報》近日也發表署名評論文章，中國社會保障學會副會長申曙光在文章中稱：「隨著人口老齡化不斷加深和社會經濟形勢的變化，延遲退休應當說已是大勢所趨。」

但他也指出，延遲退休年齡改革是社會民生重大決策，因此宜採取漸進式改革，用較小的幅度逐步實施到位，節奏總體平緩，給予人們足夠的適應和調整時間。

其實去年，中國當局在官方文件中就曾多次提到延遲退休改革的緊迫性。

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中國領導人習近平曾在二十大報告中表示，完善基本養老保險全國統籌制度，發展多層次、多支柱養老保險體系，實施漸進式延遲法定退休年齡。

2022年12月，中國中央經濟工作會議舉行，其中也提出，完善生育支持政策體系，適時實施漸進式延遲法定退休年齡政策，積極應對人口老齡化少子化。

而中國的養老金結餘也讓人擔憂。據中國社科院《中國養老金精算報告2019-2050》預測，養老金收不抵支會出現在2028年，並在2035年耗盡累計結餘。

「勢在必行」

美國威斯康星大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）研究員、人口學者易富賢對BBC中文指出，延遲退休是勢在必行，如果不逐漸推遲，今後突然推遲會導致更大的社會動蕩。

易富賢指出，此前英國、法國和俄羅斯等地的退休制度改革都曾遭到民眾激烈反對和大規模抗議。

近日，法國政府提出要將退休年齡從62歲推遲到64歲，引發當地數十萬人上街抗議。

「推遲退休年齡將影響很多人的利益，引發熱議是必然的，今後還將招致大規模的抗議，」易富賢表示。

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易富賢還指出，對於中國當局來說，面臨兩難，因為由於計劃生育減少了年幼消費人口，導致內需嚴重不足，額外過剩上億勞動力。

易富賢分析說，其它經濟體更多地由家庭消費驅動，而中國的經濟更多是由出口驅動。為了消化過剩產能、緩解就業壓力，中國總是追求貿易順差，而其中絕大多數來自美國。