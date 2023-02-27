生育成本、職場歧視、婚姻恐懼：為何越來越多中國女性不想要孩子？

常思穎

BBC中文

33 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 調查顯示，女性現有子女數由2019年的1.63下降到2022年的1.19。

在廣東生活的吳小姐算了一筆賬：養一個孩子每月需要約1.6萬元（1.8萬港幣，7萬台幣）開銷。

「我負擔不起」，30多歲的吳小姐說。結婚已經十年，她決定不要孩子。

「上幼兒園每個月要2000左右；日常開銷大約3000，包括吃的喝的；兼職託管的話至少要1000；早教課一套課程至少1萬」。

吳小姐是自由職業，兼職做小學輔導老師。在廣東，城鎮私營單位從業人員的平均工資是每月6000元。

她是家裏的獨生女，每月除了要支付房貸，還要存錢為年邁的父母考慮養老問題。在中國，自1980年起實施的「一孩政策」持續了20多年，目前許多「80後」「90後」面臨同樣的問題。

GETTY 中國女性婚育趨勢 10% 是2020年女性終身無孩率，五年內上升了約4%。

1.64 是2021年育齡女性平均打算生育子女數字，低於2017年的1.76。

26是2020年女性平均初婚年齡，比20世紀80年代增加了約4歲。 資料來源：中國人口與發展研究中心

中國正在經歷人口大轉變。中國國家統計局今年年初的數據顯示，中國人口在60年來首次出現負增長。中國的人口出生率在過去六年不斷下降，達到了每1000人中只有6.77個新生兒降生這一歷史最低點。2019年，每1000人有10個新生兒。

這意味著，越來越多中國女性只想生育一個孩子，或者完全不要孩子。

中國國家衛健委下屬中國人口與發展研究中心最近公布的調查顯示，中國女性終生無孩率快速上升，從2015年的6%，增加到2020年的10%。

該調查還顯示，中國育齡女性的生育意願持續降低，2021年平均打算生育1.64個孩子，低於2017年的1.76個和2019年的1.73個。其中，作為生育主體的「90後」和「00後」僅為1.54個和1.48個。

另外，女性現有子女數由2019年的1.63下降到2022年的1.19。

有學者表示，在一些生育率低的亞洲國家，比如新加坡、日本和韓國，雖然實際生育率與中國一樣，都低於兩個孩子，但在這些國家，大部分女性仍然有生育兩個孩子的意願。

「從這個意義上講，中國屬於異類，因為不僅實際生育率低，生育意願也很低」，倫敦政治經濟學院（London School of Economics）社會政策學院助理教授陳雙博士說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國人口60年來首次出現下降 中國民眾怎麼看？

「內卷」的社會

養育孩子需要一筆不小的費用，這是許多中國女性對生育望而生畏的一個主要原因。

在中國，許多家長從孩子一出生，就開始為他們接下來要迎接的激烈競爭做凖備。從購買學區房，到送孩子參加各種興趣班，家長們爭先恐後地踐行著「不讓孩子輸在起跑線上」的理念。

「我不想把一個生命帶到這樣的社會」，22歲的大學生米婭說。

米婭出生在中國東北地區的一個小城鎮，從小接受應試教育。她在高考中取得了優異的成績，來到首都北京一所不錯的大學上學。

但很多時候，學業壓力讓她喘不過氣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 生育孩子不僅需要付出金錢，還要耗費很大精力。

「我身邊有很多北京同學，他們的眼界和學識高於我們這些在應試教育中培養出來的學生。他們可能從小經歷過興趣培訓，並且有了很好的成果，或者在成長過程中接受過博雅教育，培養了很高的綜合素質」。

除此之外，畢業後她還要跟從海外留學歸來的學生一起競爭就業崗位。

「我見過身邊很多學習成績不如我好，學習能力也一般，但家裏很有錢，送他們到國外讀本科和碩士，那麼他們在就業市場上，確實比我們這些在國內讀書的人更有優勢。」

「這些被金錢加持的東西很現實，但確實很重要。」

米婭讀文科相關專業，她認為憑借她的背景，未來無法賺到足夠的錢，在上有老下有小的情況下，給孩子更好的教育和生活環境。

「我不想讓孩子循環我們這一輩經歷的事情」，米婭說。

職場歧視與婚姻恐懼

許多受訪女性還擔心，生養孩子可能對她們的職業發展帶來負面影響。

比如在求職面試當中，有年輕女性被問到，未來幾年有沒有生育計劃。如果有，成功應聘的機會可能變小。對於那些需要付出更多個人時間和精力的工作，尤其在私人企業中，養育孩子可能影響女性的晉升機會。

「在中國的城市中，受過高等教育的女性格外強調無法平衡工作和生活，她們尤其擔心受到職場性別歧視，以及生育孩子影響事業發展」，美國密歇根大學（University of Michigan）社會學助理教授周韻說。

「對於她們來說，工作是對實現自我價值的一種追求，在這種背景下，如果面對充滿歧視的勞動力市場或工作環境，自然會覺得生育和工作是一個難以兩全的選擇。」

一些人還提到，對婚姻的恐懼也令她們不願意生育。

圖像來源，Yuan Xueping 圖像加註文字， 原雪萍在農村出生、長大，她的家庭不希望她多讀書，而是早結婚生子。

今年30多歲的原雪萍在農村出生、長大，在她的印象裏，結婚後女性大多是在家做家務、帶孩子，做不了自己想做的事，也不知道外面的事，「婚姻是女性的枷鎖」。

她曾經想走出這種枷鎖，但父母經常告訴她，「女孩子上大學有什麼用，你馬上就要結婚生孩子了」。即便她的成績在高中一直名列前茅，家裏始終不願意支付她和姐姐上大學的費用，只允許她的弟弟進入大學。

後來，當與她年齡相仿的小姨婚姻破裂，帶著兩個孩子回到娘家，原雪萍徹底拋棄了結婚生子的想法。

「小孩在哭，大人也在哭，全家人都感受到無望和痛苦」，她說，「我不再相信婚姻了。」

在城市長大的「00後」的米婭也認為，維持婚姻是一件複雜的事，涉及到很多現實層面的考慮，可能逐漸消耗兩個人的感情，最後對孩子不利。

「在我看來，婚姻是一紙契約，是嫁妝、彩禮、婆媳關係，但唯獨不是一段純粹的感情」，米婭說，她稱自己是堅定的不婚族，並且不要孩子。

米婭還說，生育對於女性的身體傷害巨大，包括產後漏尿、妊娠紋、子宮脫垂等，還容易得抑鬱，這些都是在由男性主導的中國社會中無法得到共情的。

「當我說不生孩子，我遭遇了網絡暴力」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多受訪女性擔心，生養孩子可能對她們的職業發展帶來負面影響。

與許多喜歡在網絡上分享自生活片段的年輕人一樣，米婭把她不生孩子的理由拍成一段視頻，放上了網絡。

但她沒想到的是，網絡暴力隨之而來。

她收到了數以千計的留言，其中許多評論帶有侮辱性言語。一些人說她自私、推卸責任，還有人說她在20多歲就作出這樣的決定，「感覺像是笑話」。

「你沒資格這樣說，等到40歲了再來說吧」，一條留言寫道。「我賭一萬塊你會後悔」，另一條寫道。

還有留言稱她是「外部勢力」，試圖「煽動」中國女性抵制生育。

為了增加生育率、延緩老齡化趨勢，中國政府在繼2015年全面放開「二胎」後，於2021年推出「三孩」計劃生育政策。該政策引發激烈討論，一些人說，女性的子宮應該由女性自己做主；也有人認為，公開反對生孩子將令國家陷入危機，是與國家為敵。

「這只是我的個人選擇，我並沒有鼓吹放棄生育，也尊重那些決定生孩子的人」，米婭說。

在現實生活中，表達沒有生育意願可能遭到整個家庭的反對。「我是在夾縫中反抗」，原雪萍說，在她出生的地方，養兒防老、重男輕女的觀念根深蒂固。

她在獲得職業文憑後離開了家庭，現在一個人生活。

「我可以花更多的時間和金錢豐富自己，我覺得很自由」，她說。