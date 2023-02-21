中國「白紙運動」抗議者遭秋後算賬 多名參與者失蹤或被捕

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多參加去年11月抗議活動的人舉著空白的A4打印紙表達人們對當局新冠封控政策的不滿。

隨著中國宣佈疫情防控取得勝利，去年11月反對「清零」政策的標誌性抗議活動已經開始淡出人們的記憶。

儘管整個國家已向前邁進，但許多參與示威活動的人卻失蹤了。他們在當局悄悄加強對異議人士的打擊行動中被帶走。

在所謂的「白紙運動」中，有數以千計的人在街頭集會，在夜晚手舉白紙反對新冠封控政策。這種對執政的中國共產黨及其領導人習近平的批評相當罕見。

當時警方並未進行大規模拘留。但中國活動人士表示，在幾個月後的現在，有眾多抗議者被警方拘留。一家組織估計，已經有100多人身陷囹圄。

國際人權團體和外國大學呼籲當局釋放抗議者。人權組織公布了據稱是被拘留者的名單，包括那些在北京及上海、廣州和南京等多個城市參與抗議的人。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏魯木齊大火發生後，反對新冠防疫封控的抗議蔓延中國各地。這是中國大陸民眾對國家罕見的憤怒情緒。

中國當局尚未就有關拘留問題置評，但通過採訪部分抗議者的朋友和律師，BBC得以核實在北京被捕的12人的姓名。

這些人中至少有5人已被取保候審。在仍被拘留的人中，四名女性——曹芷馨、李思琪、李元婧和翟登蕊——已因「尋釁滋事」被正式批捕。這是一項惡名遠揚的模糊控罪，最高刑期為五年，批評者稱這一指控經常被用來壓制異見。

「他們不是活動人士」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京的抗議活動最初是為烏魯木齊公寓火災的遇難者舉行的悼念活動。

許多被捕者受過良好教育，其中一些人曾就讀於英國和美國的大學，他們的身份包括作家、記者、音樂家、教師和金融業專業人士。

北京的大多數被拘留者源自一個鬆散的朋友圈，他們都熱愛藝術，經常在讀書會、電影放映會和沙龍上見面。

其中的許多人是女性，有報道稱，警方曾詢問她們是否是女權主義者或參與過「女權活動」。近年來，中國當局對女權活動人士的打擊或審查愈演愈烈。

雖然這些人具有社會意識，一些成員也對「#MeToo」運動的人物「弦子」表示過支持，但她們的朋友堅持認為，她們並非活動人士。

「她們只是一群關注社會的年輕人……我的朋友不僅對女權感興趣，還對人權和弱勢群體的權利感興趣。這與女權相關的活動無關。」其中一名被拘留者的朋友說。

11月27日，這個圈子中的幾名女性參加了在北京亮馬河舉行的公開悼念活動。

該活動是當天晚上中國多地民眾自發舉行的活動之一，以悼念震驚全國的烏魯木齊公寓樓大火中的受害者。當時，許多人認為新冠封控措施是受害者沒有能及時逃生的一部分原因，但當局否認了該說法。

當晚的悼念活動後來演變成一場和平抗議，人們舉起表達沮喪的象徵——白紙。

「這個環境壓抑太久了。他們去的時候並不認為自己在參加一場運動。他們認為這只是一種情緒發洩的方式。」另一位朋友說。

「他們沒有與警察發生衝突，也沒有表達激進的觀點。所以他們不認為這很嚴重。」

他們的朋友表示，鑒於中國通常會迅速壓制抗議活動，他們幾乎沒有做任何事情來保護自己的身份。

目前尚不清楚警方如何找到這個圈子的參與者，但有報道稱，警方利用了監控攝像頭和面部識別軟件追蹤抗議者，並搜查了被捕者的手機。

其中一名被拘留者創建了一個Telegram群組，該群組從幾個成員擴大到60多人。而他們中的許多人使用了實名登記的電話號碼。兩天後，他們中的一些人接受了警方的訊問。

「她被帶走時，我們正在打電話。」一名被拘留者的男朋友說。「她告訴我，她的一些朋友被帶走失聯了。她正想從手機上刪掉一些東西，但還沒刪完就被帶走了。」

據活動人士稱，在12月和1月，抓捕行動似乎在加速，因為有一個接一個的朋友被拘留。

曹芷馨在被捕之前，給她的朋友們發了一段自己面對鏡頭說話的影片。影片中還附帶有解釋，稱該片將在她失蹤時在網上公之於眾。

「我們的同胞遇難時，（我們）有合理的情緒想要表達。」曹芷馨在這段已在海外社交媒體廣為流傳的影片中說道。「我們不想憑空被消失……如果僅僅是因為我們出於同情去了悼念現場，那麼這個社會還有多少可以容納我們情緒的空間？」

關注和譴責

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 活動人士希望越來越多的國際譴責將導致被拘留的抗議者獲釋。

隨著該事件在國際社會引起關注，多個人權團體和教育機構呼籲北京釋放這些參與者。倫敦大學金史密斯學院（Goldsmiths）向BBC證實，李思琪曾是該校的學生，校方對她的福祉「深表關切」。

「我們對壓制言論自由的行為表示最強烈的譴責，並呼籲中國當局立即釋放所有與悼念活動有關的被拘留者。」一名金史密斯學院的發言人說。

她補充說，該校校長已經致信中國駐英國大使鄭澤光。中國大使館尚未回應BBC的查詢申請。

芝加哥大學和新南威爾士大學也證實，有曾在該校就讀的學生被捕。新南威爾士大學給BBC的一份聲明呼籲，在「充分尊重法律原則和普遍人權」的情況下解決該問題。

無國界記者（Reporters Without Borders）組織指出，包括李思琪在內的四名被拘留者是記者，指她們的被捕是「向那些認為即使與官方說法相悖也應報道事實信息的人發出的又一個令人恐懼的信息」。

人權觀察（Human Rights Watch）組織表示，這一事件表明"中國的年輕人正為敢於為自由和人權發聲付出沉重的代價"。該組織補充說，中國當局還威脅了試圖支持被拘留者的律師和朋友。

「殺雞儆猴」

觀察人士認為，北京希望通過抓捕行動釋放一個信號。人權活動人士滕彪將其稱之為「殺雞儆猴」。

「他們希望抓到他們認為是領導者和組織者的人，那些起領導作用的人將受到嚴厲懲罰。」他說道，並補充稱中國當局的本能是查明在抗議活動背後是否有「西方敵對勢力」。

事實上，相當多的被拘留者是女性，據報道，她們還被訊問是否支持女權運動，這一事實也凸顯了官員對女權運動的不信任。

近年來，幾起備受關注的針對女性的暴力和性侵的案件在中國引發軒然大波，這引發了對當局的異常嚴厲的批評，並為女性權益爭取了輿論支持。

但隨著這場運動的發展，政府的反應也變得更加強硬。2015年，當局打擊了一個被稱為「女權五姐妹」的女性團體。活動人士表示，她們自那以後在網上受到越來越多的審查和攻擊。中國共青團去年稱，「極端女權已成網絡毒瘤」。

「維護『社會和諧』一直是政府的頭等要務，而女權運動一直被認為對整個政治體制穩定帶來威脅。」華威大學研究中國性別權力關係的助理教授彭雨竹說。

目前尚不清楚抗議者將面臨怎樣的未來命運。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 倫敦集會聲援中國反封控抗議，悼念烏魯木齊大火受難者

那些取保候審的人仍有可能被起訴。人權活動人士滕彪表示，在檢察官決定是否起訴他們時，仍被拘留的人可能會被拘留數周，但在政治案件中，這可能會延長到幾個月，甚至數年。

他們的家人至今保持沉默，一些人還與被拘留者的朋友切斷了聯繫。BBC獲悉，有一個家庭還解僱了其為女兒辯護而聘請的律師，原因尚不清楚。

資深人權活動人士楊佔青稱，鑒於被拘留者的家人所面臨的巨大壓力，他們可能會保持沉默。

「警方採取了胡蘿蔔加大棒的做法。當局會告訴被捕者家屬，如果他們保持沉默，被捕者會被提前釋放。如果他們不服從，就會失去工作和養老金。」

但是，國際社會上越來越多的對該拘留行動的監督也可能有助於被拘留者。楊佔青稱，在這種政治敏感的案件中，由於外部壓力，被拘留者可以提前獲釋或在獄中得到更好的待遇。

與此同時，被拘留者的朋友們對自己的人身安全感到焦慮和擔憂，但他們繼續密切關注情況並分享信息。

他們中的許多人住在海外，並未參加11月的抗議活動，但他們擔心由於自己與被拘留者的聯繫，以及他們試圖呼籲國際社會注意到這些人的困境，他們自己也將成為目標。

最近，他們經轉述獲得了一名被拘留者從獄中給他們的信息，她試圖讓她的朋友們放心，明確表示被拘留者依然振作。

「（審訊人員）一直讓我們覺得我們周圍的朋友都是叛徒，或者背叛了我們。」她說。「但我仍然相信我們站在一起。」