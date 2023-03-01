中國兩會2023：政府換屆、經濟目標、人口政策等四個重要關注點

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 5000多名中國人大代表和政協委員們每年需要從全國各地將議案提案帶到北京。

中國將在3月4日和5日召開全國政協十四屆一次會議和十四屆全國人大一次會議會議，即俗稱的「兩會」。

與往年不同，今年將進行五年一次的中國國家機構和全國政協換屆，包括總理在內的政府和政協領導人職位將產生重大調整。本次「兩會」還是中國取消新冠「清零」政策之後的首次，外界預計會公布重大經濟復蘇計劃。

兩會通常是中國政治的橡皮圖章會議，但從中可以窺見中國未來一年的一些政策走向。

政府換屆

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 新一屆政治局七位常委出爐，除了李強被公認將擔任總理外，其中一位將接任國務院常務副總理。

全國人大一次會議的一項重要議程是選舉和任命國家機構組成人員。將產生新一屆中國國家主席、副主席、國家軍委主席、全國人大常委會委員長、副委員長等。

政協一次會議將選舉新一屆全國政協主席、副主席、秘書長和常務委員。

這些選舉和投票通常是走過場，在中國最高權力集中的體制下，人選基本已經內定。

幾乎毫無懸念，習近平將正式連任國家主席及國家軍委主席。中共政治局常委排名第二的李強將接替李克強擔任總理。他將在兩會的最後一天首次亮相總理記者會，回答中外記者提問。

四名副總理的人選，依照慣例，常務副總理由一名中共政治局常委擔任，目前外界普遍預測為丁薛祥，他在政治局常委中排名第六，僅高於已擔任中紀委書記的李希。中共政治局委員何立峰、劉國中與張國清則是其他幾個副總理職位的主要候選人。

除了政府機構外，根據新華社公布的一份2000多人的全國政協委員名單，政治局新常委中排名第四的王滬寧名列其中。預計他將接替汪洋，擔任新一屆政協主席。

備受關注的現任國務院副總理胡春華未能在中共二十大上進入政治局，但也在全國政協委員名單中。外界預計他可能成為全國政協副主席。

現任政協主席汪洋也沒有進入政治局常委，面臨徹底退休。

另外，按照慣例王岐山將卸任國家副主席，這一職位的人選也將在本屆兩會上產生。

經濟目標

兩會將出台怎樣的經濟目標和刺激手段，是另一個關注焦點。

過去三年，中國對新冠疫情實施了嚴格的限制措施，沉重打擊了經濟。自去年12月防控政策大轉變以來，生產生活正逐漸恢復。短期可能拉動消費，但長期復蘇並不樂觀。

有專家表示，中國社會陷入了「流動性陷阱」，即居民不斷把錢存進銀行，但這些存款無法轉化為實際投資。

人民銀行近日披露的數據顯示，1月份人民幣存款增加6.87萬億元，同比多增3.05萬億元。其中，住戶存款增加6.2萬億元，創歷史同期新高，同比多增7900億元。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦對BBC中文說，這一部分是居民的「預防性儲蓄」，由整個經濟前景堪憂，投資機會少所導致，

「由於出現這種流動性陷阱，因此在整個經濟大環境的預期沒有改善的前提下，通過各種各樣的貨幣政策來刺激經濟，實際上未必能夠達到預期效果。」陸曦說。

人口政策

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 調查顯示，女性現有子女數由2019年的1.63下降到2022年的1.19。

今年年初公布的官方數據顯示，中國人口出現60年來首次負增長。與此同時，越來越多中國育齡女性不願意生育，初婚、初育年齡在推遲。

中國受益於人口紅利的時代已經過去，如何緩解人口急速減少，是中國面對的一個難題，也將成為本次兩會探討的一個重要話題。

北京女權倡導機構「為平」的負責人馮媛對BBC中文表示，為女性提供生育支持可能是本次兩會的一個關注點，但她對於本次兩會為女性權益提供保障並不樂觀。

「如果沒有婦女的有效參與，對婦女權益的保障不會有顯著改善。上一屆政府在2020年6月到2022年12月之間有兩年半沒有女部長，（其它時間）即使有也只有1至2名女部長，僅佔4-8%，而全世界範圍內到2019年女部長已經佔部長的20%了。」

陸曦認為，中國在提升生育率上的主要問題是「錢不夠」——由於過去三年中國經濟嚴重下滑，基礎公共支出減少，使得國家在生育率下降的趨勢中，無力出手緩解。

伴隨低生育率而來的是養老問題。調查顯示，2020年中國65歲以上老齡人口達到1.91億，佔總人口比重為13.5%，全球每4個老年人中就有一個中國人。

陸曦認為，要解決養老問題，首先要解決中國醫療系統中的資源錯配。

「大量私人資本進入醫療系統後，實際上成了高端醫療資源，比如高端私人醫院、母嬰中心、月子護理等；而在社區醫院方面，中國的基礎非常薄弱，沒有很好的私人資本可以借用。」

外交路線

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中共二十大：習近平「大國外交」十年的跌宕起伏

今年是中國新外長秦剛上任後，首次在兩會亮相。

秦剛此前是中國駐美大使，外界將他的晉升視為北京試圖穩定中美關係的一種努力。秦剛在上任之初也表示，美國人給他留下了「深刻的印象」，並承諾在新職位上繼續推動中美兩個世界大國之間的關係。

有分析認為，秦剛還是國務委員的熱門候選人。

但美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係系教授朱志群對BBC中文說，秦剛剛走馬上任，今年兩會上就提拔到國務委員的層級太快了， 兩三年後提拔似乎更為合理。 「但中國政治不透明，爆冷門的可能性也是存在的。」

至於秦剛將如何亮相，朱志群說，他肯定會堅定執行中共高層的外交路線，在對外事務中不會示弱。

「他較年輕，英語流利，任駐美大使時身段較軟，和藹可親，與各屆廣泛接觸。如果在外長任上繼續這麼做，將會給中國外交帶來一些新鮮感和積極變化。 」

兩會前夕，北京發表了「全球安全倡議概念文件」， 被認為是未來一段時間中國外交的指導性綱領。

朱志群說：「該文件強調多邊主義和合作，遵守聯合國憲章，提倡開放包容原則，共同發展和促進和平等等，這些都是中方一貫倡導的，所以兩會上也會繼續強調這些中方的原則立場。」