台灣228紀念日：台北新市長蔣萬安面臨從政後的首次大考

26 分钟前

圖像來源，Chiang Wan-an Facebook 圖像加註文字， 身貼蔣家後代標籤的蔣萬安，在從政路上開始面對個人家庭的功過爭議。

每年2月28日是台灣官方確定的「228和平紀念日」，紀念1947年2月28日台灣發生的政治暴力事件，以及之後數十年「白色恐怖」下威權統治的受害者及家庭。

根據台媒報導，台灣前任威權統治者蔣介石後人，現任台北市長蔣萬安今日（2月28日）在出席市政府舉辦的「台北市二二八事件76週年紀念系列活動」時，突然有數名民眾衝上致詞台，並高喊「殺人兇手、兇手下跪道歉」，導致活動短暫中斷。

在保安人員介入後，蔣萬安繼續致詞並表示，身為台北市長，為76年前自台北市爆發並引爆全台的「二二八事件」致上誠摯歉意。

身貼蔣家後代標籤的蔣萬安，在從政路上，開始面對個人家庭的功過爭議。228事件及後來長達數十年的白色恐怖歷史，正在考驗蔣萬安作為民選市長的政治智慧。他面對的命題還包括台灣政府如何明確推動轉型正義，台灣社會如何對話及和解。

台灣清華大學科技法律所李怡俐助理教授說，蔣萬安市長並非一個孤立的例子。在亞洲，韓國前總統​​朴槿惠及現任菲律賓總統的小馬可仕（小馬科斯），都面對類似的命題，即獨裁者後代如何面對該國白色恐怖歷史及轉型正義。但她強調，為避免轉型正義一再陷入被工具化或政黨化的困境，社會應該避免用「血緣原罪」等說法評斷威權領導人後代，因為這些說法對促進社會和解與深化民主並無幫助。

圖像來源，Chiang Min-yen 圖像加註文字， 台北民眾上街要求公布白色恐怖檔案。

但李怡俐亦表示，從鞏固民主與穩定社會發展的角度，獨裁者後代借由其家庭背景獲得政治資本與社會資源，「其對轉型正義的推動負有更高的責任。」她舉二戰納粹軍官後代為例，稱許多後代在歷史反省的工作上反而更積極參與還原歷史，推動社會對話，進行社會療癒及和解的工程。

「台灣社會應是十分盼望蔣萬安市長，在掌握豐沛的行政資源後，能夠積極參與及推動轉型正義，提出超越黨派的對話及行動，而非僅在每年228表達意見。」李怡俐說。

蔡英文蔣萬安今天說了什麼？

事實上，過去台北市政府在國民黨籍的馬英九擔任市長期間，同樣的紀念活動也一直在台灣輿論及政壇有過激烈的爭論。2008年，馬英九當選總統後，曾多次代表台灣政府，向過去在威權時代被蔣家政權迫害的受難者及家屬致歉。但今年民間團體將取消與台北市政府共同參與的活動，理由是不願意與「蔣家後代」同台，不過也有政治受難者代表出面，接受蔣萬安的致意慰問。

但在蔣萬安致詞時民眾上台抗議，中斷蔣萬安的致詞約十分鐘。據台灣中央社報導，蔣萬安致詞說他第一次以台北市長身分，參加台北市228紀念活動，「心情非常複雜而肅穆」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蔣萬安過去提到有關台灣自由廣場（原中正紀念堂）的蔣介石巨型銅像是否移除的問題曾經表達可以討論。

他又說，從228家屬的愛心與寬容裏學到很多，「感受很深」。他說一定會責成市政府對台北市228事件的歷史材料，繼續挖掘並對受害者家屬的需要，盡全力照顧及幫忙。

此外，台灣總統蔡英文昨天（27日）深夜在社交媒體發文稱，台灣人只有共同面對曾經的錯誤，才有機會和解、共生，並且走向團結的未來。但是蔡英文的發言表示，這一段和解之路，在台灣仍然漫長。不過，後來蔡英文政府上台後，推動的「轉型正義」工作，包含清查或「解密」加害者資料及相關政府機關公文等等，在亦招致許多包含政府是否做得太慢或太少，或司法機關及相關人士仍阻擾檔案公開等議論。

蔣萬安過去提到有關台灣自由廣場（原中正紀念堂）的蔣介石巨型銅像是否移除的問題曾經表示可以討論。現在上任後，又提到將要盡量開放搜索台北市二二八資料的工程，再次將台灣轉型正義的議題掀開。

轉型正義

轉型正義研究者、前台灣行政院「促進轉型正義委員會」代理主委葉虹靈向BBC解釋稱，她同意在台灣，蔣萬安的「雙重身份」（蔣家後代及政治人物）在面對轉型正義議題上「既敏感又責任重大」。她解釋，蔣萬安是否在具體處理轉型正義議題的行動上有所展現，是台灣社會關心之重點，這包含怎麼處理台灣法律已經明訂的「移除威權象徵」（譬如遍布台北市的蔣介石銅像），以及他一度提過的「中正紀念堂轉型」等。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣總統蔡英文在台北舉行的儀式上發表講話，赦免台灣「白色恐怖」清洗中的約1270人（2018年10月5日資料照片）。

「若他的作為只是維持過去藍營人物作法，一邊追思二二八、一邊去桃園慈湖謁陵（蔣經國及蔣介石遺體暫時安置之處）哽咽，不會有人認為他是真正的面對歷史跟反省。」

蔣萬安及前總統馬英九過去都曾到慈湖「謁陵」，並在鏡頭前哽咽，表示緬懷蔣經國；葉虹靈認為，國民黨到現在為止給大家的印象，對於過往歷史，從國民黨黨產到過去威權時期的公文檔案公開的事情，「並未誠懇面對過去，更別說是反省。」

李怡俐教授則強調，轉型正義其實不僅是個社會內部的議題，也是聯合國長期以來推動與審視各國人權及民主發展的重要指標。她的研究發現，台灣轉型正義在社會對話上仍顯不足。為避免轉型正義「政黨化」發展，亦即發言權被單一政黨主掌，其他政黨插不上話，或消極面對，轉型正義的推動需要更多社會對話與政治合作，借以獲得更廣泛公眾的支持與形成共識。「如此，台灣社會才能朝向彼此理解，且更民主融合的方向前進。」