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桂林大橋上尋求深夜打賞的中國網紅主播
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桂林大橋上尋求深夜打賞的中國網紅主播
11 分钟前
夜幕降臨，中國南方城市桂林的大橋上擠滿了正在直播的網絡主播。大多數夜晚，他們都聚集在桂林市內類似的地方，在直播平台上吸引粉絲與他們的打賞。
影片來源：AFP法新社
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