桂林大橋上尋求深夜打賞的中國網紅主播

桂林大橋上尋求深夜打賞的中國網紅主播

夜幕降臨，中國南方城市桂林的大橋上擠滿了正在直播的網絡主播。大多數夜晚，他們都聚集在桂林市內類似的地方，在直播平台上吸引粉絲與他們的打賞。

影片來源：AFP法新社