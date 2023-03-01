香港取消口罩令的第一天，市民怎麼看？

香港取消口罩令的第一天，市民怎麼看？

三月一日，香港維持近千日的口罩令全面撤銷。

除進入醫療設施及院舍外，市民身處室內、戶外及搭乘公共交通工具均無需佩戴口罩。

口罩令撤銷首日，香港市民有何感受？