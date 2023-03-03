台海情勢： 拜登第九度對台軍售 「F-16」戰機導彈有何戰略意義

呂嘉鴻

BBC中文

7 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣花蓮空軍基地內，台灣空軍一架F-16v戰機凖備執行夜間起飛任務。

美國國務院批准了一筆總值6.19億美元（約新台幣189.5億）的對台軍售，其中包括供美式「F-16」戰機使用的「AGM-88B」等兩款導彈，數量上百枚，引人矚目。這是美國總統拜登就任以來，第九筆對台軍售。

中國外交部發言人毛寧在周四（3月2日）記者會上回應稱，中方「敦促美方停止對台售武及相關軍事聯繫，停止為台海局勢製造緊張因素。」

台灣智庫「國防安全研究院」蘇紫雲博士對BBC中文表示，以台灣的立場分析，這筆訂單中的「AGM-88B」、「AIM-120-C8」導彈都是美國空軍現役「第一線裝備」，甚至美軍自身也正在逐步升級中，技術先進。

他認為，白宮同意將此類精密武器出售給台灣，應當是為了落實美國《國防授權法》將台灣視為「非北約主要盟友」的精神，「因此，才能依照美國《武器出口法》將敏感科技武器給台灣。」

軍售內容

圖像來源，USAF/Getty Images 圖像加註文字， 美國猶他州希爾空軍基地第421戰鬥機中隊的一架"F-16"在空中發射"AIM-120"先進中程空對空導彈（美國空軍資料照片）。

根據美國國防部周四（3月2日）發佈的新聞稿，美國政府於當地時間3月1日就「AGM-88B」、「AIM-120C」等二型飛彈、金額達6.19億美元的對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望1個月後正式生效。

根據路透社，訂單中「AIM-120C-8」導彈是美國空軍現役中最先進的中程空對空導彈，射程達160公里，這是首次售予台灣，將是台灣射程最遠的空對空導彈。

蘇紫雲博士告訴BBC中文，從技術層面來看，「AIM-120C8」具備更敏銳的「尋標頭」用以對抗高速巡弋飛彈或匿蹤戰機等低雷達截面積（Radar Cross-Section）目標，同時進行離軸攻擊模式。

他說，該導彈具備更強大的電子「反反制能力」，在高強度的電子戰場中能辨別誘餌並攻擊目標。

而「AGM-88B」是美國空軍最新款反輻射飛彈。根據公開資料，此款導彈的控制段除了全球定位系統（GPS）、先進慣性導航系統外，也同步升級任務電腦的性能，用於整合導航與尋標器，擷取敵方電磁訊號資料等。

蘇紫雲說，該導彈延伸射程達180公里，具備最先進的廣頻域搜尋能力，可有效對抗各類相位陣列雷達。

不過，兩款導彈的主要軍火商——美國雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp.）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）不久前被中國商務部宣佈列入不可靠商業實體清單，該公司在中國的相關業務遭到制裁。

台灣空軍「F-16」戰機

據美國媒體報導，至2022年，台灣空軍在役的「F-16V」（Block 20）戰機總計141架。2026年，等從美國採購的訂單全部交付，台灣將擁有207架「F-16V」（Block 70）戰機，將是全球擁有此款戰機數量最多的一支空軍。

根據過往軍購資料，「F-16」戰機一直是台灣的美軍購案中經費及重要性最高的部分。2019年，台灣國防部稱，台灣購買的「F-16V」單機價格為1.217億美元，合約新台幣37億元。

圖像來源，USAF/Getty Images 圖像加註文字， 美國空軍"F-16"戰機在安裝"Aim-120"先進中程空對空導彈（美國空軍資料照片）。

針對此次購買的「F-16」導彈，蘇紫雲分析，對台灣軍方而言，此次美國對台軍售百枚反輻射飛彈，可使台灣軍隊在執行防衛任務時得到更多戰略彈性。他告訴BBC中文說，這種反輻射飛彈搭配各類長程反制武器可用於反制敵軍地面、甚至水面船艦的雷達。

他還舉例說，200枚「AIM-120-C8」搭配「F-16V」的「AESR」主動相位雷達，或可更有效壓制中具有匿蹤能力的解放軍「殲-20」戰機，或是可壓制敵方自動化指揮系統（C4ISR）的戰場管理能力，打亂敵軍作戰節奏，維持戰場縱深。

台灣國防部則說，這次美方同意供售的這兩型飛彈，均為台灣空軍「已完備作戰能力」的彈種，並針對部分功能強化升級——目的是「備戰而不求戰，自助而助人」。

但該報強調，台灣空軍目前飛行員人數面臨嚴重短缺，需補進約100名飛行員來駕駛新交付的「F-16」戰機。但根據台灣立法院數據，台灣空軍2011至2019年共新增21名飛行員。

台灣淡江大學戰略研究所揭仲教授告訴該報說，台灣軍方的高級飛行員，還需負責訓練新兵和攔截解放軍軍機，未來三年很難彌補飛行員的短缺，因此飛行員的負擔會更重。

此外，近來在烏克蘭戰爭中，基輔」以小博大「的不對稱戰略抵禦俄羅斯奏效，台灣軍事界也開始有聲音傳出，是否要轉向購買更便宜更精凖的小規模武器，而非將軍費花費在昂貴的軍武，譬如「F-16」戰機等。

無論如何，一筆接著一筆的美台軍售，象徵著台海情勢持續緊繃。

根據日本媒體《日經亞洲》（Nikkei Asia）上周刊出的報導，繼美國智庫後，日本「笹川和平基金會」（Sasakawa Peace Foundation）智庫發表兵推結果，稱如果日本和美國介入台海戰爭，或許能防止北京佔領台灣，但也要付出兵力和設備等十分慘重的代價。

兵推結果顯示，勝敗關鍵在於中國解放軍的軍事物資補給中斷，美日將最終取得台海制空權。兵推設定為北京試圖在2026年發起兩棲作戰入侵台灣，參與兵推的人員包括前日本自衛隊軍官及日本和美國的相關研究人員。