中國兩會：習近平將有一位新的副手，這為何很重要？

麥笛文（Stephen McDonell）

BBC駐中國記者

48 分钟前

圖像來源，Getty Images

周日（3月5日）開幕的中國全國人民代表大會，將是習近平史詩般權力爭奪高潮的一個象徵。

這位領導人徹底改革了中國共產黨，把自己置於核心位置，沒有人有機會挑戰他。

這方面最明顯的體現將是在這個年度政治會議上宣佈的人事變動。有近3000名代表參加這個橡皮圖章式的政治會議。

以國務院總理的這個位子為例，這個人管理著世界第二大經濟體，理論上在權力結構中僅次於習近平。

即將離任的國務院總理李克強將在第一天成為焦點人物。會議最後，幾乎可以肯定的是, 李強將是新一任總理，成為人們關注的焦點。

他們是兩種截然不同的人，尤其是就他們對習近平的忠誠來說。10年前，習近平的反腐行動引發了一場動蕩，讓相互競爭的政黨派系遭受破壞。

在去年10月的中共二十大，產生新一屆政治局常委。 現在，這個中國最高權力機關都是習近平的支持者。

在這次會議上，還將更換各部門的領導和部長職位。他們都被認為屬於同一陣營。

這並不意味著他們不能勝任，但是他們敢面對讓他們上位的人，提出無畏而坦率的建議嗎？

一位在商界摸爬滾打多年的人士告訴BBC：「一方面，這可能意味著他真的可以在新的領導班子下把事情做好，但另一方面，他有被困在迴音室的危險。」

那麼，這些任命對中國的發展方向意味著什麼?

如果李強真的是新任總理，在人大會議的最後一天的新聞發佈會上回答被篩選過的提問。對他來說，這將是一個迅速崛起的過程。

去年，作為中國金融之都上海的市委書記，他領導了為期兩個月災難性封鎖行動。

由於這個原因，當他被提拔為中國共產黨的二號人物時，許多人感到震驚。

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與其說是封鎖，不如說是管理得有多糟糕。將外賣司機限制在家中意味著食品和藥品無法有效地運送到數百萬不能外出的人手中。

上海出現了嚴重的食物短缺，而當食物終於送達，居民們上傳的照片顯示，到手的蔬菜已經腐爛。

全市封鎖接近尾聲時人們受夠了。他們踢開了為限制他們而設的圍欄，與為警衛發生了衝突，這些警衛是為執行當時令人討厭的「清零」政策而設置的。

觀察人士質疑，對這一重大協調失敗負責的人怎麼能被委任管理整個國家呢。

首先，他的過去不一樣。在過去的幾年裏，商界的一些人將他視為一個能夠避開黨的僵化的創新者。

「他很聰明，他是一個優秀的經營者，但他肯定因為他的忠誠得到了這份工作。當主席讓他跳，他會回答：『多高？』」中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）說。自上世紀90年代以來，伍德克一直在中國做生意，多年來一直與共產黨高層打交道。

他說，企業和普通消費者仍然感受到「清零」政策的負面影響。

「由於『清零』時期的創傷，人們在消費方面很謹慎，」他說，「人們對中國過去幾年的情況感到震驚。他們害怕冒險，做決定時非常謹慎。」

這種創傷在上海尤其明顯，在外國投資方面，這座城市的吸引力已大大減弱。

不過，伍德克並不認為這完全是李強的錯，其他商界人士也有同樣的看法。

李強被認為是把特斯拉帶到上海的功勳人物。這是該公司在美國以外的第一家工廠，它被允許成立自己的合資企業，不需要像其他外國汽車公司那樣，與中國伙伴合作。

李強在2019年宣傳上海自由貿易試驗區的優點時表示，這將成為一個具有國際競爭力的開放地區，將「成為中國深度融入經濟全球化的重要載體」。

在某些圈子裏，他被視為一個較自由派的人物，願意通融。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 三位上海居民的的四月封城經歷

然而，現在還不清楚的是，他現在是否會成為一個有權力的規則改變者，因為他有習近平的支持而不害怕做必須做的事情，還是會變成一個實用主義者，在習近平的陰影下，只是到了一個更大的舞台上服從和執行。

早在2016年，他就成為江蘇省委書記，該省是以科技公司聞名的東部富裕省份。他與阿里巴巴創始人馬雲和其他高管會面，針對中國的商業環境尋求建議。

但那是不同的時代。近年來，習近平下令控制科技公司，認為它們已經變得過於強大，不利於自己的利益。很常見的是，這些公司的負責人「消失」，以便接受共產黨紀律檢查官員的詢問。最新的一位是億萬富翁銀行家包凡，他幫助達成了數起關鍵的科技公司交易。

這似乎不是李強過去會鼓勵做的事情，但他和習近平交情很深。

在來江蘇之前，他在上海以南的另一個富裕的東部省份浙江工作。當時，習近平是省委書記，而在李強成為省委秘書長後，兩人常常工作到深夜，給上級留下深刻印象。

習近平與即將離任的國務院總理李克強從未有過如此交集。

在習和李一同升遷的時期，中國領導層的集體決策程度要高得多，在某種程度上，李克強是他的競爭對手。他也被認為是最高領導人的候選人。你不禁會想，如果李克強而不是習近平成功了，現在會如何。

李克強是一位聰明的經濟學家，他在文化大革命後不久畢業於北京大學，他通過權力集團共青團在黨內晉升。

錯過最高職位後，李克強很快就被放在習近平之下的總理位子上。習近平治下的中國，他的影響範圍是自中國開國者毛澤東以來最廣的。

在擔任總理期間，李克強曾稱，在中國各城市重新引入攤販可能有助於復興經濟，創造更活躍的氛圍。但那些在北京響應號召的人很快又被警方下令離開。

在習近平治下，任何讓首都看起來「落後」或「過時」的行為都是不被允許的，即使有總理的建議也不行。在北京，這行不通。

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李克強被認為支持前領導人胡錦濤，胡在去年的二十大會上被帶下了台。

不管這是因為胡錦濤生病了，還是因為他的盟友在晉升時被忽視後他製造了麻煩，這個至今仍無法解釋的迷，在全世界注視下，讓上一個時代終結。

在被帶走時，他友好地拍了拍李克強的肩膀，李克強也點了點頭。

李克強將因強勁的經濟成就而被人們銘記，但他任期結束時陷入了「清零」政策危機。

在最糟糕的時候，他說經濟面臨巨大壓力，並呼籲官員們要注意，不要讓相關疫情限制措施破壞增長。

但是，當幹部必須選擇是聽從他的指令保護經濟，還是嚴格執行習近平的「清零」政策，權衡是不存在的。

沒有什麼能勝過習近平，他現在已經讓黨按照他想要的方式站好隊了。

他面臨的唯一危險似乎是，在部分公眾中他的聲譽受到了影響。

在廣泛抗議後倉促放棄「清零」政策、房地產危機、年輕人失業率高、對科技行業的打壓和對服務業的巨大傷害都有損他的地位。

「毛澤東在經濟完全崩潰的時期得以倖存，因為當時人們沒有那麼多可失去的東西，」伍德克說，「現在人們的生活水平有了很大提高，但中產階級的父母開始擔心他們的孩子不會比他們過得更好。」

那些希望看清這個經濟大國走向的人，將密切關注今年的全國人大，特別是那些在會議上被提拔的人。

如果一切如習近平所言般美好， 這位領導人也將掃除前面路上所有障礙。不久，中國應該會開足馬力再上路。