兩會：中國政府換班 習近平會如何「調兵遣將」？

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兩會：中國政府換班 習近平會如何「調兵遣將」？

1 小时前

2023年3月，北京進入了一年一度的「兩會」時間，即中國全國人大和政協會議。

今年的中國「兩會」，適逢中央政府換屆。觀察人士認為，習近平提拔了大量盟友和親信進入中共中央政治局，和政治局常委等黨內最高機關，他將利用這次新舊人馬大交替之際，進一步鞏固自己的勢力。

那麼，隨著習近平開始了他的第三個總書記任期，新一屆的政府是怎樣構成的呢？

有分析認為，在習近平統治下，這種「唯我獨尊」的執政局面，將增加決策誤判和政策失誤的可能性。正如其嚴苛的新冠「清零」政策而觸發的北京「四通橋事件」和「白紙抗議」。這是1989年「六四」以來少有的，民眾在公開場合集體抗議，做出批判中共高層的政治訴求。

在去年的中共「二十大」上，「習派人馬」掌握了中國政治的實際決策機構：中共中央政治局。此次兩會，決定新一屆政府領導層之後，習近平會因為信任團隊成員，所以更加願意放權，還是繼續獨掌大權？現在還沒有答案。

不過可以確定的是，在去年的「二十大」之後，當新一屆政治局常委，大步走上主席台的那一刻，已然標誌著，一個領導層中沒有異議的時代已經到來。