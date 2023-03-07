BBC News,
中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
秦剛兩會首秀回應熱點事件 稱中國外交官要「與狼共舞」
你的器材不支持播放多媒體材料
秦剛兩會首秀回應熱點事件 稱中國外交官要「與狼共舞」
19 分钟前
中國一年一度兩會召開，新外長秦剛首次亮相記者會。在持續近兩個小時的會議中，秦剛回答了14個問題。其中涉及近期熱點新聞，如中美氣球事件、俄羅斯入侵烏克蘭、台灣議題、戰狼外交等。
熱播
7:34
視頻,
兩會：中國政府換班 習近平會如何「調兵遣將」？
, 節目全長 7,34
2023年3月6日
2:10
視頻,
變形機器人：會熔化的液態金屬有望開創醫療革新
, 節目全長 2,10
3 小时前
2:04
視頻,
香港尖沙咀大火燒逾九小時救熄 目擊者稱「彷彿末日景象」
, 節目全長 2,04
2023年3月3日
4:13
視頻,
香港取消口罩令的第一天，市民怎麼看？
, 節目全長 4,13
2023年3月1日
9:04
視頻,
「二二八事件」76週年：從《悲情城市》到《流麻溝十五號》，台灣電影講述的威權歷史
, 節目全長 9,04
2023年2月28日
3:47
視頻,
俄羅斯入侵烏克蘭一週年：改變世界的四個方面
, 節目全長 3,47
2023年2月22日
3:00
視頻,
中國東北「鏽帶」陷養老金危機
, 節目全長 3,00
2023年3月4日
3:01
視頻,
夢想照進現實：《足球小將》作者高橋陽一的職業足球夢
, 節目全長 3,01
2023年3月3日
2:38
視頻,
日本計劃春季起排放福島核廢水 漁民擔憂漁獲名聲受損表示反對
, 節目全長 2,38
2023年2月17日
0:58
視頻,
薩爾瓦多向黑幫「宣戰」 數千名嫌犯被轉移至巨型監獄
, 節目全長 0,58
2023年3月1日