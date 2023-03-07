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秦剛兩會首秀回應熱點事件 稱中國外交官要「與狼共舞」

19 分钟前

中國一年一度兩會召開，新外長秦剛首次亮相記者會。在持續近兩個小時的會議中，秦剛回答了14個問題。其中涉及近期熱點新聞，如中美氣球事件、俄羅斯入侵烏克蘭、台灣議題、戰狼外交等。