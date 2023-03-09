「殺豬盤」愛情陷阱揭秘：「我們如何詐騙數百萬美金」

9 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC紀錄片：「殺豬盤」愛情陷阱

突如其來的友善訊息，來自看上去魅力十足又事業成功的陌生人……這樣看似愉快的偶遇，卻可能是「殺豬盤」感情騙局的開始。近年來，全球各地殺豬盤受害者蒙受的損失達到數億美金。

在騙子們光鮮亮麗的人設後，是黑暗的犯罪網絡：許多網上詐騙分子其實是人口販賣受害者，被迫在東南亞如監獄般戒備森嚴的園區操作騙局。

BBC國際頻道的調查揭露詐騙園區內部運作，並獨家採訪了一位前詐騙集團老闆，他披露殺豬盤騙徒們誘騙受害者的各種伎倆。

深沉有磁性的嗓音是「曉最」最引以為傲的技能。每當他跟目標受害者通上電話，她們總會聽話，把錢拱手奉上。曉最不願用他的本名受訪，卻很樂意分享他作為前職業騙徒的秘訣。

詐騙受害者在他口中是「豬」，而他的目標是「養豬」、最終「殺豬」，即是與受害者培養信任和感情，引導他們在虛假的加密貨幣投資平台上充值。在最後一步，他將榨乾受害者的每分每毫。

殺豬盤的話術

「萬變不離其宗，殺豬盤都是有一點，就是感情。通過感情，可以讓他相信你。」來自中國的曉最年近三十，幾乎煙不離手。他穿著假冒的古馳睡衣和拖鞋，在柬埔寨金邊一間安全屋裏侃侃而談。

他稱他帶領的詐騙團隊近年來詐騙了數百萬美元，他本人甚至寫了一套殺豬盤的話術，教他的手下們如何一步步誘騙受害者。

「在過程中，一定要跟客戶鋪墊所謂的扎心故事，」曉最說，「女人下意識就很心疼，很想用這所謂的母愛去來關心你。」他常用的一個人設是白手起家、上進溫柔的企業高管卻遭遇前妻的背叛，這讓他贏得了許多女性受害者的同情與信任。

圖像加註文字， 曉最從事網上詐騙行業約四年

在互通訊息之後，曉最經常給他的詐騙受害者打電話，用聲音來魅惑他們。「在我們這個行業的術語裏，這叫做話療。」

像曉最這樣的網絡騙徒在行內被稱為「狗推」。他們經常在約會網站、社交媒體和聊天軟件上找尋獵物。

「我們通常會用的包裝人物都特別帥 、多金，又有責任心，又懂得關心人。」曉最稱，這些人設包裝都能輕易在網上買到，或是直接從網紅的社交媒體上盜取。有時，騙子們還會用人工智能深偽（deep fake）軟件來與詐騙受害者視頻對話，讓騙局更具說服力。

「我就能讓你視頻的時候，我就是劉德華。嘴型都一樣，有專門這樣的軟件。」

最終，話題會轉移到加密貨幣投資上來。

「進行所謂的造夢，」曉最說，「就比如說，受害人是北京的， 跟受害人說，我想跟你一起在北京生活，北京一套房子要上千萬。那麼，我們現在共同努力來賺這個錢。」

「就是一個騙子，可以改變整個人的人生軌跡」

在2022年1月，一個如出一轍的人設故事打動了身在北京的「Joyce」。當時，35歲的她以為自己在網上認識了一位可靠的伴侶，他稱會從上海搬到北京來與她一起生活。為保護隱私，Joyce以化名受訪。

「他是一個創業青年，然後也是自己孤身一人，」Joyce對BBC說，「當時沒有想過，他是騙子。」

圖像加註文字， Joyce說，作為大齡剩女面臨的壓力是她被騙的主要原因

騙子謊稱有內線交易情報，引導Joyce往一個虛假的投資平台充錢，還主動替她注入額外「資金」。從平台賬面上看，Joyce似乎獲得了高額利潤。在她耗盡儲蓄後，騙子鼓動她向銀行借貸以及申請網貸。

「現在回想起來，那個時候的狀態，簡直是太瘋狂了，真的就已經麻木了，已經好像不是錢一樣的，就是數字。」

Joyce注意到不妥、想從「投資賬戶」中取款時，她才發現根本無法取現。

她總共損失了接近80萬人民幣，其中大半是借款。

「那是我第一次看到父親哭……家人就覺得，你真是太愚蠢， 一點防範的意識都沒有，」Joyce回憶道，「我那個時候就崩潰了，我大哭。」

如果Joyce無法償還債務，中國的社會信用評分系統會把她列為失信人，這將嚴重影響她生活的方方面面。為了償還債務，Joyce做多份兼職工作，其中包括在網上直播古典舞。

「好好的一個人生，就是一個騙子，可以改變整個人的人生軌跡的。」

圖像加註文字， Joyce每月能從直播中獲得人民幣1000多元的收入

殺豬盤在2017年興起，最初受騙的多為中國受害者，但在近年這類騙局開始走向國際，越來越多身在亞洲其他地區及歐美的人士受騙。

隨著中國政府在境內打擊這一騙局，詐騙集團將重心移往在東南亞，尤其集中在柬埔寨、老撾、緬甸、泰國與菲律賓。近期，詐騙網絡似乎延伸得更廣，在阿聯酋與格魯吉亞發展據點。

曉最曾參與管理的詐騙集團位於柬埔寨海濱城市西港。西港一望無際的潔白沙灘曾是遊客趨之若鶩的目的地，不過近年來，以賭場為主的大量房地產開發項目充斥了整座城市。詐騙集團以賭場作為掩護，逐漸在西港聚集。

圖像加註文字， 因為新冠疫情與柬埔寨當局打擊非法網絡博彩，許多投資者在近年離開了西港，在此留下一千多座爛尾樓。

在西港，曉最管理過一個40人的詐騙團隊，其中包括了被迫行騙的人口販賣受害者。

「我買過人，也賣過人，」曉最氣定神閒地說。他稱，人口販賣在當地的網上詐騙行業十分常見。

通宵達旦的詐騙與暴力威脅

當「弟弟」（化名）得知自己的售價是兩萬美金時，他感覺自己像是貨架上待售的商品。

「他們是當著我的面買賣的……你加我減這樣，」弟弟回憶說。

今年30歲的弟弟此前在中國的一家網吧工作。2022年1月，因聽信熟人介紹一份遊戲業的高薪工作，他決定離鄉背井去打工。當時他沒想到的是，他會被販運到西港一座守衛森嚴的賭場園區，被迫在網上誘騙他人。

BBC在弟弟被困期間與他取得聯繫，他每日秘密錄下他在詐騙園區中的生活狀態。

「來時（園區頭目）就跟我說了，想跑的話，直接打死，」弟弟在日記影片中低聲說道。

圖像加註文字， 弟弟被困期間每日秘密錄下他在詐騙園區中的生活狀態。

弟弟稱，他所在的園區叫「皇樂」，他不被允許踏出園區一步。園區出口處有保安把守，辦公室裏到處是監控鏡頭，而辦公樓與宿舍樓的窗戶都安裝了鐵柵欄。

弟弟說，他被安排到國際殺豬盤的小組，每天通宵達旦工作12小時，要在網上給一百個身在歐美的人發出私信。如果達不成指標，他要加班加點，甚至會面臨電擊、毆打等暴力。

「這裏面根本沒人在乎你的死活，只是要你給他拼命賺錢！」弟弟在日記影片中說。

皇樂園區內的恐怖虐待和嚴苛環境廣為人知。在2022年6月，一名名為米立俊的中國男子在皇樂園區內病倒，沒有獲得治療。他被遺棄在高速公路上，不久後因器官衰竭而死。

圖像加註文字， 「皇樂」園區出口處有保安把守，辦公室裏到處是監控鏡頭，而辦公樓與宿舍樓的窗戶都安裝了鐵柵欄。

弟弟稱，有多個詐騙集團在皇樂園區內運營。僅僅在他所在的公司，就有數百名騙子每天全天候從事殺豬盤等感情詐騙、加密貨幣騙局、洗黑錢等非法活動。他們幾乎都是2、30歲的年輕男女，來自中國及多個東南亞國家。

在近幾個月內，有數千名像弟弟一樣的年輕人受騙、被迫加入網上詐騙行業。詐騙集團獲得人力的手段無所不用其極，一名人口販運受害者告訴BBC，他是在街上被綁架後被賣到詐騙集團的。在西港，坊間甚至流傳著中國人是「行走的美金」的說法。

就連曉最也遭遇了販運與虐待。在他要求更高的利益分成後，他的老闆叫人把他推倒在地上，拳打腳踢。

「當時我心想，完了我這次，肯定命保不住了。」

曉最最終保住了性命，但被打得渾身是傷，還被轉賣到另一個詐騙集團。不過他最終成功逃脫。

曉最曾經以恐懼來管理他手下的「狗推」，但如今，他自己也深受恐懼折磨。

「我之前那個老闆，他現在逮住我，百分之百要了我的命。」曉最說，他如今對自己的所作所為感到悔恨。

「我其實恨透了這個行業。以前很多客戶被騙完以後，哭得撕心裂肺的痛。」他說，從今往後只想要平平淡淡過日子。

圖像加註文字， 曉最稱，他不僅被毒打，還以兩萬美金的價格被販運到另一個詐騙集團

被囚四個月後，弟弟給BBC發來一條告別訊息。「我真的不願去害人……我真的撐不住了……最後跟你們說聲告別。」

隨後他在網上銷聲匿跡了好幾個小時。當他終於重新上線時，他發來一條激動人心的消息：「我逃出來了。」

當弟弟決定從園區大樓縱身一躍時，大約是清晨四點，正是詐騙集團的用餐時間。當時外面正下著雨，夜色與雨聲成了他的最佳掩護。

弟弟在宿舍三樓兩架空調外機之間找到一處縫隙，剛好足夠讓他躋身通過。

「我也管不了三七二十一，直接往下跳……摔下去就已經很疼了，基本上是走不了路了。」

他剛好落在園區外圍的草地上，隨後一路爬到馬路上，攔截了一輛出租車。弟弟給了司機100美元，那幾乎是他身上僅有的所有財產。他讓司機遠離園區，一路往前。

圖像加註文字， 離開西港後，弟弟曾暫住在金邊一座收留人口販賣受害者的酒店裏

大部分的詐騙集團似乎都在看守嚴密的園區裏運作網上騙局，而園區的老闆與政商精英來往甚密。

BBC調查後確認，皇樂園區的業主是柬埔寨商人黃繼茂（Li Kuong）。

圖像來源，Facebook 圖像加註文字， 黃繼茂曾擔任西港賭場協會會長

黃繼茂的商業帝國包括房地產、賭場、酒店及建築公司。他被封為「勳爵」，這是柬埔寨國王授予平民的最高頭銜。他曾被拍到與多名高層官員一同出席公務活動及私人聚會。

儘管有充分的證據顯示，皇樂園區內存在勞工販賣、虐待和網上詐騙等犯罪活動，但到目前為止，仍然沒有人被捕或被控任何罪行。我們向園區業主黃繼茂提出了這些指控，但他並沒有回應。

我們還聯繫了西港警方，詢問他們為何沒有對皇樂園區內的組織採取任何行動。他們同樣沒有回復。

曉最與弟弟最終都安全返回了中國，但數以萬計的騙子仍在操作殺豬盤，尋找他們的下一頭「豬」。