中國兩會：史上最保守GDP目標傳遞出的三種信號

35 分钟前

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中國2023年「兩會」拉開帷幕，作為第一場重頭戲，總理李克強在政府報告中公布了本年度經濟增長目標——5%左右。

對全世界大多數國家尤其是發達經濟體來說，5%是極為可觀的增長，但中國在多年兩位數增長率下，最近十年增速已逐步回落到個位數，加上疫情擾動經濟，諸多因素導致最近幾年的年度增長目標飄忽不定。

在2011年之前，中國的GDP增長目標參考性不大：2005年之前連續六年都設定在7%，2005年開始連續七年都設定在8%，而這13年幾乎每年實際GDP都大幅超越設定目標。比如2007年的目標是8%，最終完成13%。

2013年李克強擔任中國總理後，每年的增長目標開始波動，而且頗具參考價值——在疫情來襲之前的8年，每年的實際GDP增長與當年設定的目標差別都不大，差別最大的一年為0.5%。

上任之初，李克強在公開講話中闡述過設置GDP增速目標的意義——為引導社會預期，設置經濟運行的合理區間，下限就是每年的GDP增速目標，這是根據就業計算出來的，保增速就是保就業；而上線是物價指數（CPI），不能過度刺激，使物價過高增長，影響居民生活。

然而，疫情襲來的2020年，中國30多年來首次未設置GDP增長目標；2021年，目標設置在6%，實際增長8.4%，超額完成2.4%之多；2022年設置為5.5%，卻因為反覆封城，僅實現3%，少了2.5%之多。

今年5%的目標一公布，立刻引發廣泛關注，一方面因為該數值低於幾乎所有機構和經濟學家的預測；另一方面，中國內部和國際社會都在解讀這麼做背後傳達的信號是什麼。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫後的經濟復蘇，消費是難點。分析稱中國服務消費恢復將顯著快於商品消費。

信號一：復蘇開啟，回歸常態

受訪專家普遍認為5%的目標太過保守。經濟學人智庫（EIU）中國分析師李子謙（Chim Lee）介紹，該機構預計中國將輕鬆超過5%的目標，實際GDP增長預計能達到5.7%。

香港香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，今年是中國經濟的反彈年，其實應該超過6%，甚至7%也可能觸及。

如此樂觀的預測，有兩個原因。莊太量稱，脫離疫情後，人員開始流動，會帶來交通、住宿、旅遊、零售等消費的復蘇，這是自然的反彈。

數據佐證了這一判斷。按照中國稅務總局給出的增值稅發票計算，在今年春節期間消費相關行業銷售收入，較去年猛增12.2%。

中信證券在研報中進一步稱，服務消費恢復將顯著快於商品消費。

服務消費指理髮、看電影、演唱會等，這些領域的消費在疫情中被壓抑較強，放開後出現報復性反彈。比如，今年1月中國電影票房突破100億元，創歷年來1月票房最高紀錄。

樂觀的第二個原因是低基數效應。莊太量介紹，2020年中國經濟放緩，實際增長2.2%，2021年強勁復蘇，達到8.1%，這兩年平均增長率為5.1%；同樣的模式，2022年增長受挫，為3%，如果2022和2023兩年的平均增長率在5%左右，那麼今年的實際增長率將會是7%。

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信號二：困難不少，後遺症強

經濟學家如此樂觀，但政府為何設置如此保守的目標？

因為疫情給中國經濟帶來的後遺症不容小覷。高強度防疫貫穿去年一年，財政刺激的增量是往年財政安排中沒有的，同時中國政府為了刺激經濟而減稅減費，樓市萎靡造成政府賣地收入減少，「一增兩減」下，地方政府財政吃緊。

「兩會」上公布的預算案透露，對於未來一年的賣地收入，預期仍然低迷，土地出讓金為主的政府性基金收入在2022年大幅下降超20%，縮水至7.8萬億元，而2023年此項收入也僅預計微增0.4%。

去年政府工作報告中，李克強勉勵地方政府著力保持經濟增長，今年卻要求他們防止債務累積，點明一些地方政府預算不平衡很嚴重。

李子謙認為，消費強勁復蘇的勢頭終將消退，在中短期，最關心的是固定投資能否恢復，其背後的主要驅動力是基礎設施、房地產和製造業。其中今年樓價即便上漲，但反彈動力也主要是二手房交易，並非新房建設和銷售，而促進固定投資的恰恰是後者。

這體現出地方政府的困局——政府高價出售土地，以獲得財政收入，資助公共投資。如果嚴厲監管房地產行業，政府收入大受影響；如果監管不到位，該行業累積大量債務，容易造成金融風險。

因此，長遠來看，中國的地方政府可能不得不尋求其他財政收入來源，比如房產稅，以抵消房地產市場的波動。

中國醞釀在全國範圍內徵收房產稅已有十多年，但面臨著包括地方政府本身在內的利益相關者的阻力，他們擔心這將侵蝕房產價值或引發市場拋售。

本次「兩會」上還沒有出現任何關於房產稅的討論聲音。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 較低的經濟增長目標可能意味著政府不會放鬆之前的監管措施，這對互聯網和房地產巨頭不是好消息。

信號三：監管不放鬆，刺激不盲目

雖然有上述困難，但5%的目標定得足夠低，再加上今年前2月已經實現可觀的復蘇，以及財政赤字適度增加和計劃發行的3.8萬億元國債，這些因素都為中國政府留足容錯空間。

這個空間用處很大。

李子謙認為，從外部看，它給予政府很大靈活性應對任何「黑天鵝」事件，比如類似「氣球門」的事件。

從內部看，今年是習近平的第三個任期，是新總理李強的第一個任期，特別是李強，他需要空間來證明自己。

在經濟層面，這個空間可以用於來解決結構性問題，而不是盲目地刺激經濟，加重已有問題，比如地方政府的高額負債。

「兩會」期間，官方的發言也透露這一意圖。中國國家發改委副主任趙辰昕表示，5%左右的預期目標符合經濟運行走勢和經濟發展規律，也有利於引導各方面更加注重提高經濟發展質量和效益。

因此，市場並不能指望政府在現有政策組合之外進一步加強對樓市的刺激。政府工作報告再次警告要防止該行業的「無序擴張」，這表明去槓桿仍將是主題。