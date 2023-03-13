李強：中國新總理兩會記者會「首秀」 沒有金句但向民企和外資喊話

46 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 63歲的李強是習近平團隊的核心幕僚之一，2000年代初， 習近平主政浙江時李強擔任其秘書長。他後來主政江蘇和上海。

3月13日上午，第十四屆中國全國人大第一次記者會召開，中國新總理李強揮手走進會場，緊隨其後的是新任副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中。

這是李強作為中國總理的「首秀」，他長期在地方政府任職，並無豐富的中央政府工作經驗，因此他的形象此前在全國和世界舞台上也不太為人所知。

每年中國的「兩會」上，有「一頭一尾」兩出重頭戲，分別是開幕時的總理《政府工作報告》，以及閉幕以後的總理記者會。

經濟學人智庫（EIU）經濟學家蘇月表示，記者會上李強沒有回答挑戰性強的問題，可能是因為他缺乏在國務院的工作經驗。

「儘管他的表現與其前任截然不同，但他所面臨的經濟挑戰卻是相似的，李強並沒有利用這個機會提出新的、強有力的政策倡議。這意味著李強至少在上任的第一年，在政策決策方面的主導權有限，政治局會議仍將是評估中國政策方向的關鍵。」蘇月表示。

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5%的目標「並不輕鬆」

李強再次提及今年中國定下的GDP增速目標。

他說，「今年，中國經濟預期增長目標定為5%左右，這是我們綜合考慮各方面因素後確定的。當然，中國的經濟總量已經突破120萬億元，基數很高，加上今年的新挑戰不少，要實現5%左右的增長，並不輕鬆，需要倍加努力。」

今年5%的經濟增長目標一公布，立刻引發廣泛關注，因為該數值低於幾乎所有機構和經濟學家的預測。

但李強也列舉了中國經濟的優勢條件，「市場規模巨大，產業體系完備，人力資源豐富，發展基礎厚實等，更重要的是制度優勢顯著。」

他還補充，「從最近兩個多月情況看，我國經濟運行出現了企穩回升態勢，一些國際組織也調高了今年中國經濟增速的預期。對中國經濟的前景，我想用八個字來概括，就是『長風破浪，未來可期』。對此，我充滿信心。」

此前經濟學家分析，5%這個目標傳達的信息，隱含著政府對風險的考量，比如地方政府債務問題，以及萎靡不振的樓市。同時也暗示對於互聯網等行業的監管不會因為刺激經濟而放鬆。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫後的經濟復蘇，消費是難點。分析稱中國服務消費恢復將顯著快於商品消費。

對民企和外資喊話

在首次總理記者會上，李強著墨最多的部分是民營企業和外資。

他表示，「我長期在民營經濟比較發達的地方工作，經常有機會與民營企業家交流，對他們發展中的期盼和顧慮還是比較了解的。確實，去年有段時間，社會上有一些不正確的議論，使一些民營企業家內心感到憂慮。」

他說，在發展民營經濟這個問題上，「我們是旗幟鮮明、堅定不移的」，而且「民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大。我們將在新起點上大力營造市場化、法治化、國際化營商環境，平等對待各類所有制企業，依法保護企業產權和企業家權益。」

對於外資，他說，「中美兩國經濟你中有我、我中有你，彼此都從對方的發展中受益。我去年大部分時間是在上海工作，接觸了不少包括美資在內的外企高管，他們都告訴我看好上海、看好中國。這些都表明，中美可以合作、也應該合作。中美合作大有可為。圍堵、打壓對誰都沒有好處。」

香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，從李強的履歷也可以看出來他的風格——他在上海、浙江主政過，也在香港念過書，他的風格比較重商，他對西方資本不會抗拒，但是也不會全盤接納，主要因為中國國情有其特殊之處。

莊太量稱，他一上來就給民營經濟打了一劑「強心針」，是因為之前管得比較厲害，所以他現在也有必要出來說明政府的立場以穩經濟為主，安撫民營企業。他還在傳達信號，炒作中美關係是政治操作，不是事實，而對外開放是中國繼續要走的路，望外資來投資中國。

蘇月稱，李強試圖向私企和外國投資者保證，中國政府將堅持「兩個毫不動搖」。但是，「即使李強作為一個親商的總理出現，並且在浙江和上海的任期內有良好的記錄，但缺乏制度化的措施意味著信心不會立即恢復。」

「兩個毫不動搖」指的是，「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護。」

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展現個人特質和重點方向

雖然李強沒有很強的「金句」風格，但各媒體仍然普遍提及他在政府機構改革問題上的表述。

作為最後一個問題，李強對此回答比較詳盡，分了四個部分。

他提到要「大興調查研究之風」——「我長期在地方工作，有一個很深的感受：坐在辦公室碰到的都是問題，深入基層看到的全是辦法。高手在民間。我們要推動各級幹部多到一線去，問需於民、問計於民，向人民群眾學習，真正幫助基層解決實際問題。」

他還提到「提高創造性執行能力」——「各級政府部門和公務人員，都要有服務意識、發展意識，特別是在履行審批、管理職能時，不能光踩剎車、不踩油門；不能盡設路障、不設路標；凡事要多作『應不應該辦』的價值判斷，不能簡單地只作『可不可以辦』的技術判斷。」

本次兩會上，除了人事變動外，《國務院機構改革方案》獲得最多關注，其中對金融領域和科技教育領域的改革變動最大。

蘇月稱，李強花了最多篇幅談論促進民營經濟和建設服務型政府，反映出這兩個方面將是他工作的重點。李強幾次提到他在農村地區和基層政府的經驗，這也意味著儘管他缺乏在中央的工作經驗，但他將更加關注政策的實施，並與地方政府保持聯繫。

「這總體上是個好消息，但也反映出李強的首要任務將是使中國目前的發展模式更有效率，而不是追求一種完全不同的方法。」蘇月稱。

中國總理與記者會

BBC中文記者 陳岩

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對於中國的政治肌體而言，「記者會」多少有些異物感，容易產生排異反應。高級領導人極少在國內舉行記者會，因此「兩會」後的中國總理記者會，幾乎匯集了中外媒體一整年的好奇心和注意力。

儘管記者會上的提問被普遍認為是已預設好的，但答問者時常會有超出預料的言論，在一定程度上也塑造了時任總理的形象。

比如朱鎔基，從副總理到總理，他主導中國十年的經濟改革，面對的社會複雜度和改革難度極高。

前五年作為副總理的朱鎔基已經開始劇烈地改變中國，1998年，在他履新總理後的第一次記者會上，點名鳳凰台吳小莉提問。後者問，「外界稱你是『經濟沙皇』，你喜歡這個稱呼嗎？」朱鎔基說，「我不喜歡這個稱呼。」他接著說，「但不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已。」

這種情緒化的表達在中共官員中並不多見。但彼時中國經濟受到亞洲金融風暴影響，改革航路礁石密布，又恰逢長江流域遭遇百年一遇大洪水，「地雷陣」和「萬丈深淵」的說法並不誇張。

雖然伴隨著不少副作用，但朱鎔基在任期內已為中國經濟成功打造出「三駕馬車」——分稅制改革盤活財政，使投資成為一架馬車；匯率改革、加入世貿，使外貿成為一架馬車；房改推動消費成為一架馬車。

中國保持了超過十年「低通脹、高增長」的經濟奇蹟。輿論普遍認為，繼任的溫家寶政府只是收獲了前任總理的改革成果，自身缺乏新建樹。

溫家寶在記者會上語氣緩慢，並且喜歡引經據典，鮮見出格的表達。直到他卸任前最後一次記者會，卻對於格外敏感的「政治體制改革」進行了罕見的表態——「我深知，解決這些問題，不僅要進行經濟體制改革，而且要進行政治體制改革，特別是黨和國家領導制度的改革......現在改革到了攻堅階段，沒有政治體制改革的成功，經濟體制改革不可能進行到底，已經取得的成果還有可能得而復失，社會上新產生的問題，也不能從根本上得到解決，文化大革命這樣的歷史悲劇還有可能重新發生。」

到了李克強時代，他風格一變，語速快而輕鬆，喜歡用「金句」——比如，「用減政府權力的『痛』來換得企業、群眾辦事的『爽』」；再比如，「人在幹天在看，現在是雲計算時代，我們要讓『權在用，雲在看』」——但沒有流傳特別廣。

不過李克強的經濟學功底有時透露出對中國經濟的獨特理解。比如在2020年的記者會上，李克強說，「6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1000元左右」，引發熱議。