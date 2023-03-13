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兩會：新一屆中國領導班子都是哪些人
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兩會：新一屆中國領導班子都是哪些人
38 分钟前
2023年中國「兩會」已於今日（3月13日）正式閉幕。今年兩會上中央政府進行了換屆，並提拔一批新領導人，其中許多人是習近平的「忠實擁護者」，讓我們一起看一看，新一屆政府領導班子的陣容。
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