習近平普京峰會：中俄元首同意「通過和談解決烏克蘭危機」
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮以紅地毯歡迎來訪的中國國家主席習近平，並舉行正式會談。雙方在會後聯合聲明中強調要「通過和談」來解決烏克蘭危機。
習近平與普京在在星期二（3月21日）的會談上還提出強化雙邊關係的系列計劃。普京稱願意協助中資企業到俄國投資，取代因烏克蘭戰爭而撤離的西方企業，又稱擬建從俄羅斯經蒙古到中國的「西伯利亞力量二號」天然氣管道將為中國帶來「可靠、穩定的」能源供應。
這是俄羅斯入侵烏克蘭一年來，中國元首首次訪問莫斯科。在國際刑事法院（ICC）上周針對發生在烏克蘭的戰爭罪嫌批准逮捕普京之際，習近平邀請普京訪問北京。目前，中國並不承認ICC權力。
俄中元首會談之際，北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）再次警告北京不要向莫斯科提供「可致命援助」，否則中國將是對一場「非法戰爭」提供支持。
斯托爾滕貝格星期二對記者們說，目前沒有看到任何北京向莫斯科輸送致命武器的證據，但有跡象顯示，莫斯科向北京提出了有關要求。
澳大利亞智庫洛伊研究所（The Lowy Institute）研究員徐元敬（Jennifer Hsu）對BBC指出，中國向俄羅斯提供軍援無異於同時排擠歐盟與美國，而這是災難性的。「因此我想中國不可能公然對俄提供可致命援助，但這並不代表這不會秘密進行。」
英國皇家國際事務研究所（Chatham House）中國事務高級研究員于潔博士對BBC評論說，普京與習近平似乎在北京的和平計劃上沒能達成多少共識。
她說，習近平形容兩人的會面「坦誠友好、富有成果」，這意味著莫斯科與北京之間仍有某些分歧。
強調密切關係
習近平在會面後與普京一同會見記者時宣讀聲明說：「十年來，我同普京總統建立了密切關係，保持戰略溝通，推動兩國戰略協作取得豐碩成果。」
「兩國關係遠遠超出雙邊範疇，對世界格局和人類前途、命運至關重要。」
習近平提到中國2月中發表，有關解決烏克蘭危機的中國「十二點」立場聲明。他說：「在烏克蘭危機問題上，中方一貫遵循聯合國憲章宗旨和原則，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，按照事情本身的是非曲直決定自身立場，始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。」
普京說：「中方和平計劃中的許多條款可以引用為平息烏克蘭衝突的基礎，只要西方和基輔做好凖備。」
習近平與普京先是在星期二（20日）非正式會談了四個小時，再於星期三分兩場次會談。普京稱，兩人在會面中十分重視北京提出的和平方案。
據中國官方新華社報道，習近平與普京共同簽署的聯合聲明中寫道：「關於烏克蘭問題，雙方認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場。雙方反對任何國家或國家集團為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益。俄方重申致力於盡快重啟和談，中方對此表示讚賞。」
「俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件中闡述的建設性主張。雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，拱火澆油。」
「雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。為此，國際社會應支持相關建設性努力。雙方呼籲停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。」
中國剛剛促成了伊朗和沙特阿拉伯恢復外交關係的協議，澳大利亞洛伊研究所研究員徐元敬對BBC說：「我想對於習近平來說，『十二點』和平計劃是要給國際舞台說明他是調停人，已經做好了提出和平方案的凖備，從而與美國尚無提出和平計劃形成對比。」
她認為，中國毫無疑問在俄烏軍事衝突中漁人得利，例如能以廉宜價格購入俄國無法售予歐洲國家的天然資源，在未來一年助力其增速放慢的經濟。「中國在此面對著自相矛盾：既想讓國際社會將其視之為和平使者，但習近平所提出的計劃卻又被廣泛視為煙幕。」
英國皇家國際事務研究所的于潔博士給BBC撰寫短評說：「中國的外交政策向來是利益先於價值，即使對俄羅斯也是如此。兩國關係主要建基於對美國霸權同仇敵愾。」
「近年透過深化雙邊合作，他們得以達至強國地位，與美國抗衡。」
美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）星期二曾說：「我們希望習主席會向普京總統施壓，停止轟炸烏克蘭城市、醫院與學校，制止戰爭罪行與暴行，並撤走其軍隊。」俄中兩國元首的會後公布似乎並未讓美國如願。
烏克蘭司法部長馬尤斯卡（Denys Maliuska）稍早前對BBC說，基輔能接受中國「十二點」聲明中的部分內容，但也有些內容他們並不同意。
他說：「我們的觀點是這份計劃並不完美，但總比沒有強。它提到了領土尊嚴，而這在我們的計劃中也是個關鍵。」
但馬尤斯卡指出，中方的立場聲明並未提出如何伸張公義，而這是烏克蘭最關心的議題。