習近平普京峰會：中俄元首同意「通過和談解決烏克蘭危機」

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圖像來源，KREMLIN POOL/SPUTNIK/EPA 圖像加註文字， 習近平稱，中俄關係「對世界格局和人類前途命運至關重要」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮以紅地毯歡迎來訪的中國國家主席習近平，並舉行正式會談。雙方在會後聯合聲明中強調要「通過和談」來解決烏克蘭危機。

習近平與普京在在星期二（3月21日）的會談上還提出強化雙邊關係的系列計劃。普京稱願意協助中資企業到俄國投資，取代因烏克蘭戰爭而撤離的西方企業，又稱擬建從俄羅斯經蒙古到中國的「西伯利亞力量二號」天然氣管道將為中國帶來「可靠、穩定的」能源供應。

俄中元首會談之際，北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）再次警告北京不要向莫斯科提供「可致命援助」，否則中國將是對一場「非法戰爭」提供支持。

斯托爾滕貝格星期二對記者們說，目前沒有看到任何北京向莫斯科輸送致命武器的證據，但有跡象顯示，莫斯科向北京提出了有關要求。

澳大利亞智庫洛伊研究所（The Lowy Institute）研究員徐元敬（Jennifer Hsu）對BBC指出，中國向俄羅斯提供軍援無異於同時排擠歐盟與美國，而這是災難性的。「因此我想中國不可能公然對俄提供可致命援助，但這並不代表這不會秘密進行。」

英國皇家國際事務研究所（Chatham House）中國事務高級研究員于潔博士對BBC評論說，普京與習近平似乎在北京的和平計劃上沒能達成多少共識。

她說，習近平形容兩人的會面「坦誠友好、富有成果」，這意味著莫斯科與北京之間仍有某些分歧。

強調密切關係

習近平在會面後與普京一同會見記者時宣讀聲明說：「十年來，我同普京總統建立了密切關係，保持戰略溝通，推動兩國戰略協作取得豐碩成果。」

「兩國關係遠遠超出雙邊範疇，對世界格局和人類前途、命運至關重要。」

習近平提到中國2月中發表，有關解決烏克蘭危機的中國「十二點」立場聲明。他說：「在烏克蘭危機問題上，中方一貫遵循聯合國憲章宗旨和原則，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，按照事情本身的是非曲直決定自身立場，始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。」

普京說：「中方和平計劃中的許多條款可以引用為平息烏克蘭衝突的基礎，只要西方和基輔做好凖備。」

習近平與普京先是在星期二（20日）非正式會談了四個小時，再於星期三分兩場次會談。普京稱，兩人在會面中十分重視北京提出的和平方案。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 習近平與普京的首天會晤屬非正式，持續了四個小時。

「俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件中闡述的建設性主張。雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，拱火澆油。」

「雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。為此，國際社會應支持相關建設性努力。雙方呼籲停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。」

圖像來源，KREMLIN POOL/SPUTNIK/EPA 圖像加註文字， 普京在克里姆林宮以盛大排場迎接習近平。

她認為，中國毫無疑問在俄烏軍事衝突中漁人得利，例如能以廉宜價格購入俄國無法售予歐洲國家的天然資源，在未來一年助力其增速放慢的經濟。「中國在此面對著自相矛盾：既想讓國際社會將其視之為和平使者，但習近平所提出的計劃卻又被廣泛視為煙幕。」

英國皇家國際事務研究所的于潔博士給BBC撰寫短評說：「中國的外交政策向來是利益先於價值，即使對俄羅斯也是如此。兩國關係主要建基於對美國霸權同仇敵愾。」

「近年透過深化雙邊合作，他們得以達至強國地位，與美國抗衡。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 戰爭讓俄國改變了嗎？新年期間，BBC俄羅斯事務編輯羅森伯格帶我們到莫斯科街上看看。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）星期二曾說：「我們希望習主席會向普京總統施壓，停止轟炸烏克蘭城市、醫院與學校，制止戰爭罪行與暴行，並撤走其軍隊。」俄中兩國元首的會後公布似乎並未讓美國如願。

烏克蘭司法部長馬尤斯卡（Denys Maliuska）稍早前對BBC說，基輔能接受中國「十二點」聲明中的部分內容，但也有些內容他們並不同意。

他說：「我們的觀點是這份計劃並不完美，但總比沒有強。它提到了領土尊嚴，而這在我們的計劃中也是個關鍵。」