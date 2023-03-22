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習近平與普京會晤：北京市民怎麼看？
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習近平與普京會晤：北京市民怎麼看？
31 分钟前
習近平訪問俄羅斯，中國的微妙立場成為外界關注的焦點。中國一直試圖將自己描繪成烏克蘭衝突中的中立方，但華盛頓表示，北京的舉動可能是幫助俄羅斯的一種「拖延戰術」。
北京市民如何看待兩國領導人的會面？
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