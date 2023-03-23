美國企業對在中國開展業務「更加消極」

喬納森·約瑟夫斯（Jonathan Josephs）

BBC商業記者

1 小时前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 美國總統拜登和中國國家主席習近平於去年11月在印度尼西亞舉行的G20峰會上會面，但兩國仍存在諸多分歧。

中國美國商會（AmCham China）總裁表示，美國企業對在中國開展業務的態度「比過去很長一段時間都更加消極」。

隨著世界上最大的兩個經濟體之間的緊張關係繼續加劇，中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）表示，這種較量「使商業變得非常具有挑戰性」。

習近平主席和拜登總統的政府似乎在越來越多的問題上存在分歧，從烏克蘭到新冠疫情，從台灣到Tiktok，以及半導體。

這反映在中國美國商會對其900多家會員企業的最新年度調查中。該調查首次顯示，55%的多數企業不再將中國視為前三大投資重點之一，即它們應投資發展業務的地方。

去年，認為「雙邊關係的不確定性」是其在中國面臨的主要挑戰的企業上升了10%，達到66%。與此同時，認為中國對外國公司的歡迎程度降低的企業也增加到49%。

圖像來源，AmCham China 圖像加註文字， 何邁可表示，美國企業對在中國開展業務的態度「比過去很長一段時間都更加消極」。

五年前，時任美國總統特朗普（Donald Trump）以知識產權盜竊和貿易逆差在內的「不公平貿易行為」為由開啟貿易戰，對600億美元的中國商品加徵關稅。

中國兌現了其承諾，同樣加徵關稅進行報復。

建立在貿易基礎上的關係

中國美國商會的成員包括耐克（Nike）、英特爾（Intel）、輝瑞（Pfizer）和可口可樂（Coca-Cola）等美國最成功的企業。

1978年12月，時任領導人鄧小平宣佈對外開放，可口可樂成為首家進軍共產主義中國銷售其產品的美國消費企業。從那時起，貿易一直是兩國關係的核心。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自1979年1月可口可樂的第一批飲料從香港運往中國大陸以來，可口可樂一直是在中國的美國公司的先驅。

何邁可表示，美國企業對當前美中關係的悲觀情緒反映了這幾年的動蕩不安。

「在經歷了三年的新冠疫情後，企業真的很累。」他補充說。他還強調了其他一些問題，包括差旅變得更加困難、勞動力成本上升、高管們「不願意」接受前往中國的委派、政治壓力，以及中國對於經商來說變得更不可預測。

儘管存在這些困難，但數據顯示，兩國之間的貿易去年創下6906億美元的歷史新高。

康奈爾大學（Cornell University）全球貿易政策教授、國際貨幣基金組織（IMF）中國區前負責人埃斯瓦爾·普拉薩德（Eswar Prasad）認為，這種相互依賴對全球經濟的健康構成重要意義。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 康奈爾大學全球貿易政策教授普拉薩德教授表示，美中貿易關係對更廣泛的全球經濟至關重要。

「現實情況是，中國確實需要大量產品，尤其是來自美國的技術產品，而美國確實有很多公司的供應鏈涉及中國。」他說道。

「這對全球經濟很重要，因為這兩個國家不僅對供應鏈至關重要。全球貿易的基調也是由這兩國之間的關係決定的。」

世界貿易組織（WTO）本應通過維護全球貿易規則來保持這一基調的和諧。

然而，去年12月，拜登政府強硬地拒絕了世貿組織兩項對中國有利的裁決，其涉及前總統特朗普作為其貿易戰的一部分徵收的關稅。美國表示，這些關稅是基於國家安全而徵收的，世貿無權就這些問題作出裁決。

根據彼得森國際經濟研究所的數據，總體而言，66.4%的美國自中國進口商品和58.3%的中國自美國進口商品仍需繳納關稅，幾乎沒有跡象顯示雙方會降低關稅。

普拉薩德教授表示：「美國處理與中國關係的方式，可能導致美國和中國同意的基於規則的全球貿易體系惡化。」

他補充稱：「如果美國開始退出與多邊機構的接觸，這對全球治理來說不是好兆頭。」

供應鏈困難

美中關係惡化還意味著越來越多的美國公司正考慮將供應鏈轉移到中國境外。蘋果通過在中國生產大量iPhone，已成為全球最賺錢的公司之一，但它現在越來越多地在印度等國生產。

然而，上海的恆生銀行（中國）首席經濟學家王丹表示，這對解決中美緊張關係的影響有限。

「即使美國成功地建立了一條替代供應鏈，這條替代供應鏈仍將在很大程度上依賴於中國。」她說。

圖像來源，Dan Wang 圖像加註文字， 王丹認為，即使西方公司將供應鏈從中國轉移出去，它們仍無法擺脫對中國的依賴。

王丹解釋說，其他國家仍將依賴中國的零部件，尤其是在綠色能源、醫療技術和電子產品等行業。

雖然美國企業並沒有完全迴避中國，但何邁可表示，「它們正試圖降低其供應鏈風險」。他補充稱：「因此，它們正在採取更多的『中國+1』戰略，它們意識到不能再依賴中國。」

由於新冠疫情限制措施影響了商業活動，中國去年經濟增長率已放緩至3%。在最近的中國全國人大上，新總理李強表示現在這些措施已經取消，今年的目標是5%的增長，但實現該目標依然不易。

王丹表示：「北京方面仍希望美企在中國投資，我認為這種態度短期內不會改變。」

何邁可補充道，龐大的中國消費市場可能仍是美國企業「最樂觀」的地方。麥當勞（McDonald's）、星巴克（Starbucks）和拉爾夫·勞倫（Ralph Lauren）等公司都有在華擴張的重大計劃在進行。

國家安全問題

然而，所有的這一切都是在兩國對國家安全的擔憂（主要集中在技術方面）的背景下發生的。

國安擔憂導致拜登政府採取越來越多的措施，試圖阻止中國獲取美國技術，其中包括試圖限制美國半導體製造商在中國的新投資。

兩國都在努力增加當局認為的對全球經濟未來至關重要的技術的支持。

拜登總統在上月的國情咨文演講中說：「我已經向習近平主席明確表示，我們尋求競爭，而不是衝突。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， G20峰會：習近平拜登三小時閉門會後中美都透露了哪些信息？

「我不會為我們投資讓美國更強大而道歉。投資於美國的創新，投資於將界定未來而且中國政府意圖主導的產業。」

然而，這種做法在北京並不受歡迎，習近平主席最近表示，「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」。

這種較量正越來越多地影響到獨立的公司個體，並蔓延到全世界。

由於美國壓力，中國電信巨頭華為已經在多國受到限制，德國是最新考慮採取行動的國家。與此同時，社交媒體平台Tiktok在美國受到全面禁用的威脅，在英國也面臨限制。

普拉薩德教授表示，美中之間的所有這些摩擦意味著「緊張氛圍肯定高漲」，而其代價可能遠遠超出美國和中國的範疇。