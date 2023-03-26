洪都拉斯與中國正式建交 台灣邦交國減少至13個

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 3月26日，中國外交部長秦剛在北京與洪都拉斯外交部長雷納舉行會談，並簽署了《中華人民共和國和洪都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》。

洪都拉斯外交部在當地時間3月25日下午宣佈，該國與台灣斷絕外交關係。隨後北京時間3月26日，中國政府宣佈與洪都拉斯建立外交關係。

中國大陸外交部長秦剛與洪都拉斯外長雷納在北京釣魚台國賓館，出席了兩國建交儀式。

在此之前，26日上午九點半，台灣方面召開記者會宣佈與洪都拉斯斷交。

這使得與台灣建交的國家進一步減少到13個，自蔡英文當選以來，已有九個國家與台灣的中華民國政府斷交。

各方都說了什麼？

洪都拉斯政府發佈聲明稱，洪都拉斯共和國政府承認，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台灣是中國領土不可分割的一部分，從今天起，洪都拉斯政府已通知同台灣方面斷絕「外交關係」，承諾不再與台灣有任何官方關係或接觸。

中國外交部發言人表示，中國也對於洪都拉斯承認並承諾恪守「一個中國」原則，並決定與台灣斷交，與中國大陸建交表示高度讚賞，形容此舉順應大勢，合乎民心。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣外交部長吳釗燮（中）曾在2018年5月連失多明尼加、布吉納法索兩個邦交國後，口頭向蔡英文請辭，但得到留任，圖為3月26日吳釗燮主持記者會宣佈與洪都拉斯斷交。

蔡英文發佈視頻談話，對於洪都拉斯與台灣斷交感到非常遺憾，並強調台灣不會和中國大陸進行無意義的金錢外交競逐。她還指中國大陸過去幾年不斷利用各種方式打壓台灣的國際參與，升高對台灣的軍事侵擾，衝擊區域的和平穩定，但這些打壓與威脅「無法減損台灣人民堅持自由民主，大步走向世界的意志」。

台灣外交部長劉釗燮在記者會上宣佈台洪斷交時，指洪都拉斯總統卡斯特羅對中國利誘存有幻想，也借以對台灣提出數十億美元巨額經濟援助要求，對中台雙方的提案進行比價。

台灣的在野黨國民黨也在當天發佈新聞稿稱，蔡政府執政後，「採取錯誤、激進的對外路線」，造成七年多來陸續斷交九個邦交國，對台灣利益與國際空間、前線外交人員的士氣持續造成削弱與傷害，這將非推託給外在環境因素就可以向台灣民眾交代。

台灣邦交國失去哪些？還剩哪些？

洪都拉斯與台灣斷交後，台灣保有外交關係的國家還剩13個：

其中10個位於中美洲、加勒比海地區和太平洋地區瑙魯、帕勞、圖瓦盧、馬紹爾群島、伯利茲、聖文森特和格林納丁斯、危地馬拉、海地、聖盧西亞、聖基茨和尼維斯；

還有位於非洲的斯威士蘭，歐洲的梵蒂岡，以及南美洲的巴拉圭。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 吳釗燮表示，已撤離駐洪都拉斯大使館，並要求洪都拉斯關閉其駐台大使館。

自台灣蔡英文2016年上台以來，已有9國先後和台斷交，依序分別為聖多美和普林西比、巴拿馬、多米尼加、布基納法索、薩爾瓦多、所羅門群島、基里巴斯、尼加拉瓜，以及洪都拉斯。

在3月26日當天發佈會上，台灣外交部長吳釗燮還順勢強調對於正在選舉階段的巴拉圭而言，雙邊關係沒有問題。一方面執政黨候選人也和台灣維持非常良好關係；另一方面，巴拉圭反對黨候選人曾提出要檢討外交關係，但反對黨領袖不久前前往台灣，說明了這不是反對黨的政策。

邦交國減少有何影響

洪都拉斯斷交後，台灣邦交國已降至13個。

蔡英文將於幾天后出發訪問中美洲國家危地馬拉和伯利茲，並過境美國，去程及回程分別過境紐約及洛杉磯，預計她將在行程後段在洛杉磯會見美國眾議院議長凱文·麥卡錫。吳釗燮說，他對洪都拉斯決定在離蔡英文海外訪問如此近的時間點宣佈斷交，感到「高度懷疑」，背後是中國故意這麼做。美國則對該事件高度關注，美國國務院消息，在洪都拉斯政府作出尋求同中國建交的決定後，美國拜登政府派出了總統美洲事務特別顧問多德（Chris Dodd），在3月17日前往洪都拉斯。

美國國務院說，雖然洪都拉斯的行動是一個主權決定，但必須注意到中國「經常作出承諾以換取外交承認，但終未兌現」。美國國務院還在一份聲明中說，「不管洪都拉斯的決定如何，美國將繼續深化和擴大我們與台灣的接觸。」

路透社援引洪都拉斯外交部長雷納稱，在3月20日與美方代表進行會談後稱，美國對於洪都拉斯決定與台灣斷交、同中國建交一事表達了「尊重」。

目前，中國是洪都拉斯的第二大貿易伙伴，僅次於美國。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 與洪都拉斯斷交前一天（25日），蔡英文在嘉義縣視察軍隊。

值得一提的是，多次斷交事件中，台灣民間社會確實並未引起太大反響，甚至有網友揶揄「少了一個付錢的對象」。而有其他網友則建議，台灣未來應該把外交資源全力投注在美日等沒有邦交，但在世界局勢上有影響力的國家。

台灣政治大學國家發展研究所所長劉曉鵬此前也表示，國際公法的國家主要構成條件，就是至少要被其他國家給承認，這是台灣公民要去體認的。如果邦交國減到最低，「台灣就跟港澳一樣，只是個政治實體」。