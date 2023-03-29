台灣前總統馬英九訪問大陸 兩岸的批評與肯定

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬英九

台灣前總統馬英九本周抵達中國大陸開始為期十餘天的訪問行程，他的目的地包括南京、武漢、長沙、重慶、上海等。

馬英九稱，此行是為了祭祖，也帶了台灣大學生去交流，希望能夠改善目前兩岸的氛圍。但他的行程在大陸和台灣都引來許多批評。不過，也有觀點認為，馬英九促進兩岸往來是好事。

「一種宣示」

馬英九在周一（3月27日）抵達上海，並在周二（28日）拜謁了南京中山陵，馬英九題寫「和平奮鬥 振興中華」紀念。

馬英九在講話中強調，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫。深盼兩岸共同努力，追求和平，避免戰爭。

周三馬英九還參觀了侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。新華社報道，馬英九受訪時稱，歷史絕不可遺忘，所有中國人都應自立自強，才不會被人欺凌、任人宰割。

此次馬英九的訪問是1949年來台灣卸任總統首次訪問大陸。但馬英九到達當天，中國官方媒體在報道中沒有寫他的頭銜。在之後的報道中，中國官媒將馬英九稱為「中國國民黨前主席」。

中國官媒《環球時報》報道指，台灣綠營對此次訪問「一直酸言酸語」，還引用最新的中時電子報網絡民調稱，台灣77%的受訪民眾「樂觀其成」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬英九

《環球時報》前總編輯胡錫進則指出，「台獨」勢力最想要切斷的就是島內民眾與大陸民眾的共同情感和記憶，而馬英九的訪問是對「兩岸同屬一個中國」和「大家都是中國人」的強烈提醒，甚至可以看成一種宣示。

在大陸社交媒體上，有網民認為，馬英九隻談和平，就是只想獲利，不想統一。

微博網民「深海巨蟹大頭龍」說：「不提統一，只談和平，那不就是維持分裂狀態麼？」

網民「支持愛國愛港的人」也認為：「只講和平，不談統一，暗獨一個。」

台灣觀點

在台灣，馬英九此行遭到了台灣獨派和綠營的反對和批評。

馬英九在台灣桃園機場出發時，台獨組織「台灣國」成員在機場抗議示威，批評馬英九是"喪權辱國"，隨後與警方衝突被帶離機場。

台灣行政院長陳建仁周二則表示，馬英九是台灣前國家元首，希望中國在接待他時按照國際慣例給予符合規格的接待，才能落實兩岸之間的尊重、對等原則。

曾在台灣生活的「六四」學生領袖王丹批評稱，在北京打壓中華民國之際，馬英九此時出訪中國非常不合適、不得體。

洪都拉斯外交部在當地時間3月25日下午宣佈，與台灣斷絕外交關係。隨後北京時間3月26日，中國政府宣佈與洪都拉斯建立外交關係。這使得與台灣建交的國家進一步減少到13個，自蔡英文當選以來，已有9個國家與台灣的中華民國政府斷交。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有台灣民眾反對馬英九出訪大陸

「在中華民國受到外來欺辱的時刻，我要特別呼籲前總統馬英九先生：你如果對台灣但凡還有一絲絲情感，你如果對中華民國還有一點點熱愛，此刻，都應當斷然宣佈取消訪問中國的行程，表達對中共的抗議，表達維護中華民國的意志，」王丹寫道。

但也有台灣人持不同看法。前中天主持人黃智賢在台灣《中國時報》發表評論稱，兩岸往來，總是好事，這當然讓綠營不爽。