台灣總統蔡英文過境美國：有望突破慣例晤麥卡錫，但為何美台都「保持低調」

李澄欣

BBC中文

10 分钟前

圖像來源，Reuters

台灣總統蔡英文3月29日展開疫情後首次、為期10天的外訪行程，到中美洲邦交國危地馬拉和伯利茲，去程和回程分別過境美國紐約和洛杉磯。這是她三年多以來首次到訪美國，也是連任台灣總統後的首次。台灣即將在明年進行下一任總統大選。

她預計將在洛杉磯與麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，為台灣總統首次在美國國土與美國眾議院院長會面，也將是中美1979年建交以來，台灣領導人在美國進行的最高級別面對面會晤。

北京對此強烈抗議，而美方一直沒有證實「蔡麥會」的相關安排，都引發各方解讀。

拜登政府保持低調

美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）29日原本要對蔡英文過境事宜進行簡報，但簡報會開始前不到40分鐘通知傳媒延後，其後宣佈取消。白宮國安會戰略溝通協調官柯比稍早也表示，這次不會安排行政部門官員與蔡碰面。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 蔡英文在紐約與新澤西州州長墨菲（左三）共同出席活動。蔡此次過境美國的重頭戲可能是在返程時經過洛杉磯的時候。

而在蔡英文出訪前，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken），分別於24日及30日與中國國務委員兼外交部長王毅通電話。

「這反映美國的行政部門非常謹慎地玩這個遊戲，」澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛對BBC中文說，「美國行政、立法分權，拜登政府不希望（蔡英文見麥卡錫）牽扯到白宮，尤其是美中兩國正研究讓布林肯重啟訪華行程的可能性。」

布林肯2月初因氣球事件推遲訪華，美中關係被認為陷入低谷，3月底傳出美國國務院中國事務協調辦公室的副助理國務卿華自強（Rick Waters）低調訪問香港、上海及北京等地，與學術界及商界人士會面，外界解讀是為布林肯重啟訪華行程鋪路。

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中對BBC中文表示，民主黨政府面對經濟挑戰，不能不考慮中美貿易和債務問題，拜登政府不想刺激中國，仍希望通過外交手段解決中美問題，「在美中角力下，台美關係已經逼近美國支持台灣的極限。」

他續指，美國鷹派為了抗中而全力支持台灣，共和黨高調安排議長會見蔡英文，「如果到時出現變數就比較需要擔心，代表連共和黨都擔心操作過頭。」

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正指出，美國很願意強化與台灣的交流，也願意給予蔡英文相當的禮遇，「但想要彰顯美台關係良好的這種想法，很可能還是要從屬於美國自己估算大國競爭，還有如何控管與中國的風險。」

他認為，在美中競爭和俄烏戰爭下，美國目前更關注中俄關係走向，擔心美國國家安全受到挑戰，「這方面的重要性，會遠高於政治人物做的象徵性會面」。

蔡英文的折衷

蔡英文訪問行程名為「民主伙伴共榮之旅」，是她自2016年上任台灣總統以來，第七次過境美國。她在紐約曼哈頓出席僑宴時致辭指，台灣遇到國際壓力不挑釁、不屈服，展現自我防衛的決心，她感謝拜登政府九度宣佈對台軍售，依據《台灣關係法》及「六項保證」落實對台灣的安全承諾。

根據行程，她30日受華府保守派智庫哈德遜研究所之邀，獲頒「全球領導力獎」，4月5日回程時將停留加州洛杉磯，在雷根總統圖書館演講，並與美國眾議院議長麥卡錫和至少20名國會議員見面。

今年一月傳出麥卡錫擬春季訪問台灣，曾引起北京強烈反彈。《金融時報》3月初引述台灣官員稱，蔡英文說服麥卡錫改為在加州會晤，而不是台北，以免過度刺激北京，重演去年8月前美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後解放軍大規模軍演的局面。

台灣東海大學政治系教授邱師儀向BBC中文表示，中共軍演導致台海局勢緊張，間接導致主打「抗中保台」牌的民進黨在去年11月「九合一」地方選舉中慘敗，如果麥卡錫訪台引起更大規模軍演，恐不利民進黨在2024年總統大選的選情，因此蔡政府提出在美會晤麥卡錫的折衷方案。

學者黃介正則指出，即使兩人在美會面，也不代表麥卡錫之後不會訪問台灣，「但中間很多高層談判的細節外界都不清楚，只能用猜的」。

會晤麥卡錫會不會再次激怒北京？

儘管「蔡麥會」採取折衷方案將在美進行，北京還是強烈抗議，日前洪都拉斯（或譯宏都拉斯）與台灣斷交、改與中國建交，就被視為一種懲罰手段。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台洪「斷交」：洪都拉斯承認「世界只有一個中國」

中國外交部一連兩天發出嚴正抗議，發言人毛寧30日在例行記者會上表示，堅決反對台灣地區領導人以任何名義和理由「竄美」，批評台美相互勾連，以過境為幌子「安排蔡英文在美從事政治活動」，妄圖借此提升美台官方往來和實質關係。

國台辦此前警告，蔡英文如果與麥卡錫接觸，將是又一次嚴重違反「一個中國」原則，破壞台海和平穩定的挑釁，中方必將採取措施堅決回擊。

不過分析普遍預料，北京這次的反制行動可能集中在外交及經濟層面，軍事回應將有限度，後果不及去年8月裴洛西訪台嚴重。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 外界預計，即使蔡英文此次訪美與眾議長麥卡錫會面，中方的反應可能也不會向前議長佩洛西訪問台灣時那樣激烈。

台灣國安局長蔡明彥在立法院表示，美中台共同利益是防止意外事件發生，三方都有緊密交流，包含台美之間、美中之間，來控管不必要的危機爆發，加上蔡英文過境美國期間與麥卡錫會晤，相比兩人在台見面的政治複雜性低。

他也表示，多國領導人正在中國訪問，包含馬來西亞、新加坡、西班牙、法國元首和歐盟執委會主席，北京此時展開激烈軍事動作並不恰當，但他不排除解放軍會在蔡英文返台期間在台海集結，「他現在就正在南海進行兵力集結跟演訓」。

政治學者宋文笛指出，北京要考慮戰略利益，包括「第三方受眾」（third party audience）如歐洲，現時歐洲各國忙於處理烏克蘭危機和疫情後的經濟復蘇，不樂見台海局勢升溫，而在美台選擇挑釁性較低、「蔡麥會」在美進行的情況下，「如果北京仍選擇相當於甚至超過佩洛西訪台時的報復，那麼美國和台灣將引用北京的反應，來搶佔其他政府眼中的道德高地，並描繪北京為貪得無厭、難以合作的政權」。

另一方面，蔡英文過境美國，正值台灣前總統馬英九在中國大陸進行歷史性「祭祖」訪問行程，「如果北京軍事升級，會浪費掉這個強調兩岸友誼的難得機會，換來的卻只是稍微削弱蔡英文訪美的效果。」

學者翁履中亦指出，基於馬英九訪問大陸，北京即使有軍事動作也可能等蔡英文返台之後。「如果現在就採取行動，等於直接打臉馬先生和呼籲兩岸和平共處的國民黨，代表北京認為：在野黨沒機會也沒能力改變台灣抗中的趨勢。」