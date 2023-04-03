香港「掛繩遊行」成新常態 《國安法》下「遊行之都」的殞落

李澄欣

BBC中文

1 小时前

圖像來源，Getty Images

一行人被封鎖線圍著，頸項掛上號碼牌，每個參加示威遊行者都有一個獨立編號。他們在眾多警察監督之下游行，高喊著預先批准的口號。

這些並不是遊街示眾的罪犯，而是正在行使「集會自由」的香港市民。此情此景出現在昔日有「遊行之都」之稱的香港，引起各界嘩然。

在過去兩個周末，香港接連有超過十場集會遊行活動，是疫情「限聚令」解除後首批，也是《國安法》自2020年6月實施後的首批獲警方批出"不反對通知書」的活動。

警方施加了前所未見的要求，包括嚴格規定參加者的服飾及加入《國安法》條款。有主辦方形容相關限制荒謬和極度侮辱，掛牌如同「猶太人戴臂章」。

港府保安局局長鄧炳強回應稱，有關識別不帶有貶義或歧視，強調不會秋後算賬。他批評有人把掛牌做法形容為「掛狗繩」，是「刻意抹黑警方」，目的是要挑動市民對特區政府的不滿和仇恨，危害國家安全。

有學者預料，警方的限制措施會常態化，長遠改變香港遊行文化。

「遊行之都」有了新規

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4月2日的多場集會遊行多數是宗教性質、慶祝和籌款活動。警方對每一個活動均施加國安條款，列明必須符合《香港國安法》，確保不會構成不利國家安全。

當局對部份活動施加服飾限制，如在杭州旅港同鄉會主辦的「喜迎杭州第19屆亞運會」集會及遊行，以及發展局海濱事務委員會主辦的慶祝復活節遊行，都要求所有參加者穿著大會上衣、貼上識別貼紙，或戴上主辦方提供的帽子及襟章。

多家教會舉辦「棕枝主日」巡遊，活動中參加者必須手持棕枝。另外，有至少5個活動被警方要求參加者遵從《禁止蒙面規例》，不准戴口罩。

一星期前的3月26日，有新界將軍澳居民發起反對填海的遊行，警方要求所有參加者佩戴號碼牌，禁止佩戴口罩和穿黑衣，並壓低人數上限在100人。過程中，整條遊行隊伍被包圍著，市民不能夠中途插隊加入，傳媒也不能在遊行隊伍當中採訪。

主辦人陳展浚事後在電台節目批評有關做法不合理，參加者感到被標籤，好像「被人圈養的豬」、「猶太人戴臂章」，沿途有些隊伍外的居民想加入聲援，卻不敢參與。

陳透露，警方事前檢視所有遊行相關的屋苑通告、臉書帖文和標語，「每一條banner（橫額）都要看過」。他反問：「要做那麼多才批准遊行，究竟《基本法》賦予我們的權利是不是已經有一個新的解釋？」

「掛牌遊行」會否常態化

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根據《基本法》第27條，香港居民享有結社、集會、遊行、示威的自由。

保安局長鄧炳強被問到「掛牌」等遊行條件會否常態化時表示，現時社會表面上平靜 ，但仍有人想趁有活動舉辦時「挑動亂子」，作危害公眾安全的行為。他說當局會因應新的社會環境作風險評估，如有需要會採取有效措施。

香港社會政策及公共行政學者鍾劍華對BBC中文分析指，以往香港公民社會百花齊放，市民可以充分表達意見，現時警方擴大權力並沒有法律基礎，而且「比中國大陸去得更盡」，但當局以「國安」帽子壓下批評聲音。

他預料有關限制措施會變成常態，長遠是為了改變香港的遊行文化。「想慢慢培養一種認知，就是你要接受警察是會看你的口號、要掛牌，甚至要你實名制。這樣，政治訴求就不能毫無顧慮地表達，不會有反對政府的遊行，只剩下那些呼應政府的活動——到時候他（港府）可以向全世界說，香港仍然有集會自由啊，只不過是那些（反對政府的）人自己不搞罷了。」

在鄧炳強開腔定調前的一周，香港主流媒體都曾對警方安排提出質疑。

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香港《信報》政治專欄「餘錦賢」指出，警方施加的限制忽視了「相稱性」，文章引述民主派人士稱，擔心「掛牌」只是第一步，遊行實名制才是警方的最終目標，並指相關針對性條款等同對「遊行」兩字添上負面標籤，剝奪參加者「免於恐懼的自由」。

《明報》社論指警方矯枉過正、做法奇特，遊行掛牌觀瞻很差，參與者如有被侮辱之感，完全可以理解，「倘若『掛牌遊行』成為新常態，只會有損香港作為開放社會的形象，為他人所竊笑」。

網媒《香港01》評論文章也批評，客觀上掛牌和拉封鎖線的觀感很不理想，「對集會遊行的過度規管或許很穩妥，安全係數最高，但完全無助社會化解怨氣」，呼籲官員面對民怨時應「直視問題，回答社會」。