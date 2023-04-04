BBC News,
中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
蔡英文出訪中美洲 確定加州會晤美眾議長麥卡錫
你的器材不支持播放多媒體材料
蔡英文出訪中美洲 確定加州會晤美眾議長麥卡錫
27 分钟前
台灣總統蔡英文3月29日展開為期10天的外訪行程，到中美洲邦交國危地馬拉和伯利茲，去程和回程分別過境美國紐約和洛杉磯，並將與美國眾議院議長麥卡錫會面。
更多相關內容
洪都拉斯與中國正式建交 台灣邦交國減少至13個
2023年3月26日
台灣總統蔡英文過境美國：有望突破慣例晤麥卡錫，但為何美台都「保持低調」
2023年3月31日
熱播
2:27
視頻,
「我總在打破邊界」：坂本龍一生前珍貴的採訪影像
, 節目全長 2,27
2023年4月3日
1:29
視頻,
巴黎聖母院：被2019年大火燒燬的滴水嘴獸快復原了
, 節目全長 1,29
4 小时前
9:44
視頻,
SARS 20週年：衛生專家親述香港「沙士」經歷 贊同調查新冠防疫有利應對未來大流行
, 節目全長 9,44
2023年4月3日
5:44
視頻,
台灣洪都拉斯斷交 留學生感嘆「我們不應承擔這個決定的後果」
, 節目全長 5,44
2023年3月30日
2:21
視頻,
特朗普、成人片女星和「封口費」：丹尼爾斯案是怎麼回事
, 節目全長 2,21
2023年3月23日
2:53
視頻,
洪都拉斯與台灣斷交 台外長稱「直接給錢有點像賄賂」
, 節目全長 2,53
2023年3月27日
7:28
視頻,
SARS 20週年：七分半鐘帶您回顧BBC在北京香港的現場報道
, 節目全長 7,28
2023年3月30日
1:46
視頻,
理工科女孩：你看過太空科學家芭比娃娃嗎？
, 節目全長 1,46
2023年3月29日
47:11
視頻,
BBC紀錄片：走近柬埔寨詐騙園的「殺豬盤」愛情陷阱
, 節目全長 47,11
2023年3月9日
2:55
視頻,
在全球300多種動物血液中發現的「永久化學物」 有多可怕？
, 節目全長 2,55
2023年3月12日