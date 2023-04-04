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蔡英文出訪中美洲 確定加州會晤美眾議長麥卡錫

27 分钟前

台灣總統蔡英文3月29日展開為期10天的外訪行程，到中美洲邦交國危地馬拉和伯利茲，去程和回程分別過境美國紐約和洛杉磯，並將與美國眾議院議長麥卡錫會面。