馬英九訪問大陸接近尾聲 他的新角色和引發的口水戰

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬英九在湖南大學說，在中華民國憲法上兩岸都是屬於一個中國。「我們是台灣地區，你們是大陸地區。」

台灣與洪都拉斯斷交後，台灣前總統馬英九3月底開始在大陸訪問，一連到訪上海、南京、武漢及重慶等地。他與中國國台辦主任宋濤會面，也在湖南衛視高唱《月亮代表我的心》。不過他在長沙大談「中華民國」和」一個中國「，引發與台灣陸委會的口水戰。

儘管馬英九是1949年兩岸分治以來首位訪問大陸的台灣在任或卸任領導人，被視為歷史性突破。但關注兩岸局勢的學者對BBC表示，這次訪問大陸對兩岸關係與明年台灣大選不會有太大影響，他能否接替連戰成為「兩岸新橋樑」，在如今的內外情勢下仍有待觀察。

與陸委會的口水戰

馬英九12日的行程涵蓋上海、南京、武漢、長沙、重慶，除了在湖南有部分返鄉祭祖的私人行程外，他到訪多個涉及中華民國時期的歷史紀念館，如孫中山紀念館、辛亥革命武昌起義紀念館等。

上周日，馬英九還在湖南大學與大陸學生開展座談。台灣《中國時報》報道稱，馬英九說：「中華民國憲法增修時，中國是兩個部分；同時在中華民國的兩岸人民關係條例第二條有定義什麼叫做台灣地區，什麼叫做大陸地區。前者就是台澎金馬，大陸地區就是台澎金馬以外的領土。」

「所以不論是在台灣，在大陸，在中華民國憲法上都是屬於一個中國。我們是台灣地區，你們是大陸地區。」馬英九說。

馬英九也講到了大陸對「一個中國」的定義，稱在大陸1983年《憲法》前言裏，台灣是中國不可分割的一部分，這是事實很清楚。他認為，儘管兩岸分屬兩邊，雙方有各自的制度、各自的政策，但是希望大家努力減少不必要的隔閡，讓雙方能夠真誠的交流。

《中國時報》指出，當時台灣學生大聲鼓掌，還有人叫好，而陸方學生則略顯尷尬，只是禮貌性拍拍手。

國民黨將馬英九此次兩岸論述形容為「擦亮中華民國招牌」和「堅定捍衛國家主權」，但大陸官方媒體未報道他的闡述。馬英九的論述卻引發了與台灣陸委會的口水戰。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣前總統馬英九首訪中國大陸第一站拜謁南京中山陵，稱要「共同努力，避免戰爭」。

陸委會指，中華人民共和國憲法聲稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，馬英九在中國大陸「將我國憲法與之相提並論」，還詮釋為兩岸均堅持「一個中國原則」，不僅矮化台灣，更嚴重悖離台灣從未屬於中華人民共和國的事實，傷害國家主權尊嚴。

「馬前總統唱和呼應中共企圖侵吞台灣的『一中原則』主張，完全與台灣民眾認知背道而馳，我們表達高度遺憾。」陸委會稱。

而馬英九辦公室回擊，陸委會是在公然倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法，並請總統蔡英文表態這是否為政府立場？如果是，請宣佈裁撤陸委會，公開承認中國大陸是另一個國家。

陸委會又回應，中華民國是主權國家，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄認為，馬英九身為「中華民國」前總統，說大陸和台灣同屬中華民國不奇怪。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬英九與中國國台辦主任宋濤在武漢會面。

「實質上，這就是『一中各表』的一種論述，」陳澄對BBC指出，「然而在台灣現政府早已不接受『九二共識』的情況下，馬的這種表述並沒有什麼實際的意義，大陸政府自然也不予置評。」

華盛頓大學國際研究學院助理教授林於翔也對BBC指出，「台灣地區和大陸地區都屬於中華民國」這個說法代表國民黨長期的看法。

「不過，最近台灣民意逐漸地不贊成這個看法，所以這個說法我認為是給大陸聽的。雖然北京不承認『中華民國』這個機構，可是『中華民國』還是代表一種『中國』的概念，而且對北京來說比『台灣民國』好多了，」他說。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平在社交媒體發表評論指，馬英九想凸顯的是「一中兩府」，一個中國有兩個政府，這個中國的主權是中華民國與中華人民共和國相互重疊的，但中國卻認為一個中國只有中華人民共和國所獨享，「所以馬根本是一廂情願，反而落入中國的『一中』圈套。」

大陸行的意義

在馬英九開啟大陸訪問行程前，洪都拉斯（宏都拉斯）宣佈與台灣斷交，隨後與中國建立外交關係。這使得與台灣建交的國家進一步減少到13個，自蔡英文當選以來，已有9個國家與台灣的中華民國政府斷交。

斷交事件也給馬英九的行程帶來負面影響，許多台灣人認為他不應該在此時出訪大陸，即使馬英九此次行程多半為祭祖和交流。

林於翔認為，馬英九這次訪問大陸對兩岸關係與台灣大選不會有太大的影響，雖然馬英九是台灣前總統，但他並不能引領國民黨的未來。

「我認為他的訪問屬於國民黨已存在的外交政策，這個外交政策就是發展國民黨和共產黨的關係，證明國民黨可以和中華人民共和國政府有和諧的對談，」林於翔說。

圖像來源，Getty Images

陳澄也認為，馬英九這次以私人名義訪問大陸，在緩和兩岸關係，台灣明年大選方面的影響都比較有限。

「洪都拉斯最近和台灣斷交，與大陸建交，應該是已經醞釀一段時間了，與其說馬英九這次的訪問與此有關，不如說是希望和蔡英文訪美及其可能和美議長舉行的會談形成一定的對沖，一方面向大陸表示台灣不只是有『台獨』，另一方面也向島內展示國民黨有能力緩和兩岸關係，為國民黨目前不被看好的選情注入一劑強心針。」

馬英九的角色

據新華社報道，在與馬英九會面時，中國國台辦主任宋濤轉達了中國領導人習近平對馬英九的親切問候，充分肯定了馬英九為發展兩岸關係作出的重要貢獻。

台灣中央研究院前副研究員林泉忠發表評論指，馬英九2016年卸任台灣總統後，北京考慮讓他接替連戰作為」兩岸橋樑「的合適人選。

但他表示，馬英九卸任後7年，兩岸關係因民進黨蔡英文上台及持續執政，發生了頗大變化，中美進入「新冷戰」且邁向長期化的趨勢日益明朗，「即使北京對馬英九作為『兩岸新橋樑』的思考乃至部署沒有改變，然而今後馬英九是否能成功扮演北京所期待的角色，仍是未知之數」。

陳澄也認為，馬英九這次的行程，展現了他對」中國人「身份的認同，能夠贏得大陸一些民眾的好感，但在台海大局上意義有限。