蔡英文會晤麥卡錫：美國「愛殺」置台灣於危險之地嗎？

傅東飛 Rupert Wingfield-Hayes

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 蔡英文稍早前在美國紐約接受一領袖獎項。

台灣正處於一場危險的三角戀中央。

上周，紐約歡迎台灣總統蔡英文到訪，現在她將要降落加利福尼亞州，而在這裏，她將受美國國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）款待，兩人將面談。

這顯然不是巧合。美國敵視中國之情緒正在加深、加劇，而這正促使美方更公開地展示對台灣的支持，共和、民主兩黨彼此爭先恐後。

前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）去年夏天不顧一切到訪台北，縱然引來了北京的暴怒反應，可事出有因。

前美國在台協會台北辦事處處長司徒文教授（Prof William Stanton）說：「我個人很反對佩洛西訪問一事。」

「一位美國高級政治人物訪問寶島，猶如踹了中國一腳，卻沒得到什麼好處。後果還蠻嚇人的。」

中國導彈飛越台灣島，北京作出令人毛骨悚然的威脅。區內各國政府開始認真地討論中國入侵台灣的時間表。

即便如此，麥卡錫今年1月當選眾議院議長後，來自共和黨的他公開表明要以佩洛西為榜樣。但司徒文教授說，蔡總統認為這不是個好主意。

他說：「我想麥卡錫顯然想跟佩洛西齊名，但蔡英文說：『謝了。我們改在加州喝茶如何？』」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣總統蔡英文出訪中美洲 回程將過境美國晤眾議長麥卡錫

也許蔡總統還不想再有一位美國領袖來訪，惹著爭議，但她同時得向中國大陸表明，要想切斷台北民選政府與其再華盛頓的最強盟友並不會得逞。

這就是加州會晤的由來。縱然中國警告美國，這是「在台灣問題上玩火」，麥卡錫先生也沒打算淡化它，並稱這是「跨黨派」會晤。

澳大利亞國立大學的政治學者宋文笛認為，所謂的「過境外交」對台灣來說非常重要。

中國近年相繼成功獵獲台灣的幾個正式盟友，使承認台北的政府數目削減至13個。

宋文笛說：「這些外訪符合台灣社會對國際認同的需要。缺乏國際承認下，這些其他替代宣示來表達支持，對台灣人一樣重要。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年8月，佩洛西（左）到訪台灣，北京強烈表達不滿。

另一邊廂，透過邀請蔡英文的前輩馬英九訪問大陸，中共也在發動其魅力攻勢。

馬先生開展了一場前所未有的五城之旅。雖然表面上是回鄉祭祖，他也確實拜謁了華中的祖墳，但這還是一次政治旅程。這實際上是自1949年中華人民共和國成立以來，首次有台灣前總統來訪。

宋文笛說：「北京試圖軟化對台步調……爭取更多民心，同時避免在（2024年）總統競選期間出現台灣民族主義浪潮。」

他補充說，馬英九訪問大陸正好為此提供了必要的「政治掩護」。

上周他抵達南京之際，馬英九驚人地發表了一段政治味道濃重的演說：「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣前總統馬英九首訪中國大陸：第一站拜謁南京中山陵 稱要「共同努力，避免戰爭」

司徒文教授說：「北京禮待馬英九，因為他代表讓步。他說『我們同屬中華民族』，這是他跟北京都認同的，卻不是台灣人都認同的。」

馬英九的策略有其風險：一些民調顯示，超過60%台灣居民形容自己是台灣人，而非中國人。

宋文笛則指出，這其中也有甜頭在等待著。另一些民調顯示，超過一半台灣人認為現在跟中國大陸打仗的可能性增大，馬英九志在說服台灣選民，只有他的政黨——中國國民黨——能避免戰爭。

「這全是為了鞏固他作為台海兩岸橋樑的政治遺產，而在地方政治層面，台灣正要開始總統競選，國民黨的論調是他們能跟中國談和平。」

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 馬英九帶領大姐馬以南、二姐馬乃西、三姐馬冰如和小妹馬莉君到湖南湘潭老家祭拜祖父馬立安。

然而，眼前的燙手山芋是台灣兩位「追求者」之間——華盛頓與北京——關係日趨惡化。美國智庫德國馬歇爾基金會亞洲主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，自中美1979年互相承認以來，兩國關係從未如此不堪。

她說：「他們（北京）都不接拜登總統或者是五角大樓（美國國防部）的電話，國會已宣告中國是個生存威脅（existential threat）。」

幾十年來，華盛頓如履薄冰地維持著一種現狀：承認但不公開支持北京「世上只有一個中國政府」——在大陸的那個——的立場。自1979年以來，它跟那個政府而非台灣維持正是關係，但同時繼續當台北的堅實盟友，承諾協助台灣自衛。

令人生恐的是，中國如今相信美國想要改變現狀，而兩岸現狀得以讓台灣海峽保持和平40年。

葛來儀說：「拜登總統告訴習近平，他並無將台灣當成武器，他不支持台灣從中國分裂出去。」

但她指出，在台灣領導人進行備受爭議的官式訪問與會面之際，這樣的保證意義不大。