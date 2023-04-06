「自由是有代價的」：台灣民眾自發參加軍事訓練

「自由是有代價的」：台灣民眾自發參加軍事訓練

自俄羅斯入侵烏克蘭後，在台灣報名參加射擊課程的人數有所增加。這些台灣人自發地組織軍事訓練，聲稱要「做好保家衛國的凖備」。