你的器材不支持播放多媒體材料

「我願意回中國」 異見藝術家艾未未倫敦新展開幕

18 分钟前

中國異見藝術家艾未未的新展於2023年4月5日在倫開幕。他接受媒體訪問時稱，如果中國允許他自由地表達，他會願意回國。