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「我願意回中國」 異見藝術家艾未未倫敦新展開幕
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「我願意回中國」 異見藝術家艾未未倫敦新展開幕
18 分钟前
中國異見藝術家艾未未的新展於2023年4月5日在倫開幕。他接受媒體訪問時稱，如果中國允許他自由地表達，他會願意回國。
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