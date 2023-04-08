蔡英文訪美、馬克龍訪華、香港「掛繩遊行」和本周更多精彩故事

15 分钟前

圖像來源，Reuters

4月的第一周，在新冠疫情幾乎結束之後，外交訪問頻率開始增多。台灣總統蔡英文展開疫情後首次外訪，到訪中美洲，並過境美國與美眾議長麥卡錫會面。與此同時，台灣前總統馬英九在大陸訪問，與中國國台辦主任宋濤會面。

中國則迎來法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）到訪。對馬克龍來說，這次訪華的首要目的，是勸阻北京在烏克蘭問題上支持俄羅斯，他還希望與中國這個重要的貿易和地緣政治伙伴保持良好關係。

有「遊行之都」之稱的香港正經歷巨變。近日的香港遊行中，警方施加了前所未見的要求，包括嚴格規定參加者的服飾及加入《國安法》條款。有主辦方形容相關限制荒謬和極度侮辱，掛牌如同"猶太人戴臂章"。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蔡英文和麥卡錫在雷根圖書館會見傳媒。

台灣總統蔡英文3月29日展開疫情後首次、為期10天的外訪行程，到中美洲邦交國危地馬拉和伯利茲，去程和回程分別過境美國紐約和洛杉磯。

蔡英文與美國眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）美西時間4月5日在美國加州雷根（里根，列根）總統圖書館會晤。

而與此同時，台灣前總統馬英九3月底開始在大陸訪問，一連到訪上海、南京、武漢及重慶等地。與中國國台辦主任宋濤會面。他在湖南長沙大談"中華民國"和"一個中國"，引發與台灣陸委會的口水戰。

圖像來源，REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool 圖像加註文字， 4月5日，法國總統馬克龍抵達北京首都國際機場。

在俄羅斯烏克蘭戰爭持續僵局難解的情況下，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月5日抵達中國進行為期三天的訪問，與習近平、李強等人會晤。和馬克龍聯袂到訪中國的還有歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。

目前正值西方領導人對中俄關係的擔憂加劇——習近平上個月前往莫斯科與普京總統會面，雙方均表示要進一步強化雙邊關係。

烏克蘭危機被認為是本次會晤的首要話題，不管是法國、歐盟，還是中國，都試圖從中獲得某些政治利益。

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3月30日，在中國海南省舉行的博鰲亞洲論壇上，履新還不到三周的中國總理李強發表講話，這也是他上任後在國際場合的「首秀」，外界也可以借此機會一窺這位新總理的執政風格。

中國新總理演講的內容大體上四平八穩，並沒有衝上媒體頭條的金句。但還是有不少詞匯體現出李強的個人特點，超出了中國政治語境的習慣，比如，他說「亞洲絕對不能生亂生戰」等。

李強演講是台下坐著不少外籍人士，在每次鼓掌時稍顯猶疑，一個原因可能是翻譯帶來的延遲，另一個原因可能是，他們希望在字裏行間更深了解這位執掌中國的二把手。

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一行人被封鎖線圍著，頸項掛上號碼牌，每個參加者都有一個獨立編號。他們在眾多警察監督之下上街遊行，高喊著預先批准的口號。

這些並不是遊街示眾的罪犯，而是正在行使「集會自由」的香港市民。此情此景出現在昔日有「遊行之都」之稱的香港，引起各界嘩然。

在過去兩個周末，香港接連有超過十場集會遊行活動。警方施加了前所未見的要求，包括嚴格規定參加者的服飾及加入《國安法》條款。有主辦方形容相關限制荒謬和極度侮辱，掛牌如同「猶太人戴臂章」。

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美國前總統唐納德·特朗普（Donald Trump）因為涉嫌向一名色情片女星付「封口費」，即將面臨歷史性的刑事起訴。

他於當地時間周一（4月3日）抵達紐約市，預計將會在周二接受法庭傳訊。