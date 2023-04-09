蔡英文過境美國後 中國進行環台灣軍事演習

18 分钟前

圖像來源，Reuters

在為期三天的軍事演習中，中國軍隊正在排練包圍台灣。

北京視台灣為中國的一個脫離省份，他們稱這次行動是對台灣當局的「嚴厲警告」。

演習開始於台灣總統蔡英文從美國返回幾小時後。

台灣國防部表示，71架中國軍機和9艘船隻越過台灣海峽中線。這條線是中國大陸和台灣領土之間的一條非官方分界線。

中國官方媒體稱，軍演將「同時組織圍繞台灣島的巡邏和推進，形成全方位包圍和震懾態勢」。

報道還說，中國軍方也部署了「遠程火箭炮、海軍驅逐艦、導彈艇、空軍戰鬥機、轟炸機、人為干擾發射機和加油機」。

中國《解放軍報》引述東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校稱，演習是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

許多中國網友認為，大陸軍演並沒有什麼實質作用。但《環球時報》前總編胡錫進評論稱，台當局懼怕解放軍的大規模軍演，他們擔心這些軍演會導致「擦槍走火」，也擔心解放軍圍著台島演練得戰術上越來越成熟，摸透台軍的反應機制。

台灣認為自己是一個主權國家，有自己的憲法和領導人。

但中國認為台灣是一個分離的省份，最終將被置於北京的控制之下，必要時將使用武力。中國領導人習近平曾說，必須實現與台灣的「統一」。

圖像來源，Reuters

儘管中國經常在台灣附近舉行演習，但這次「包圍」被視為對台灣總統蔡英文周三會見美國眾議院議長凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）的回應。

美國國務院發言人說，美國正在「密切監視北京的行動」，並堅稱，美國「在該地區擁有足夠資源和能力，以確保和平與穩定，並滿足我們的國家安全承諾」。

蔡英文周六表示，在台灣面臨中國「持續威權擴張主義」的時候，她的政府將繼續與美國和其他民主國家合作。

她在台北會見由眾議院外交事務委員會主席邁克爾·麥考爾（Michael McCaul）率領的美國國會代表團時發表了上述評論。

麥考爾說，華盛頓正努力向台灣提供武器，「不是為了戰爭，而是為了和平」。

台灣反應

在台灣首都台北，居民們對中國大陸的最新舉動似乎並未感到不安。

「我想很多台灣人現在已經習慣了，感覺就像，又來了！」吉姆·蔡說。

同時，邁克爾·莊（Michael Chuang）說：「他們（中國）似乎喜歡這樣做，把台灣當成自己的然後環繞，我現在已經習慣了。」

「如果他們入侵，我們無論如何也逃不掉。我們將看看未來會發生什麼，然後從那裏開始。」

台灣國防部表示，將本著「不激化矛盾，不挑起爭端，捍衛國家主權和安全」的原則，「以冷靜、理性、嚴肅的態度」回應中國大陸的演習。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣總統蔡英文和美國眾議院院長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 於2023年4月5日在加州會面，此為1979年中美建交以來，台美間在美國舉行的最高級別會晤。

在蔡英文過境美國後，周五（4月7日）中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，中國決定對台灣遠景基金會、亞洲自由民主聯盟採取懲戒措施，禁止其負責人進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止大陸有關組織和個人與其進行合作。

朱鳳蓮稱，這兩家機構在民進黨當局指使下，以民主、自由、合作為借口，打著學術交流、研討等旗號，在國際上大肆兜售台獨主張，極力拉攏貼靠反華勢力，製造一中一台、兩個中國等違反一個中國原則的事件，拓展台所謂國際空間。

去年8月，在麥卡錫前任南希·佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台北後，北京圍繞台灣進行了近一周的演習。