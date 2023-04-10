中國維權人士許志永、丁家喜顛覆國家政權罪成 獲重刑

17 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國知名政治活動人士許志永

周一（4月10日），中國政治活動人士許志永和維權律師丁家喜涉嫌顛覆國家政權案宣判， 許志永被判有期徒刑14年，丁家喜獲刑12年。

重判

維權網報道稱，中國當局以顛覆國家政權罪判處許志永14年有期徒刑，剝奪政治權利8年，丁家喜因同樣罪名獲刑12年，剝奪政治權利3年。丁家喜妻子羅勝春向BBC確認了相關判刑。

她對BBC表示，律師只告訴了家屬刑期，他們不被允許跟家屬分享判決書。

截至到10日下午5點（北京時間）， 中國官方沒有發佈和宣判任何相關信息。

案件緣起2019年12月中，多位中國律師和公民運動人士在福建廈門參加一次聚會，隨後中國公安在福建、山東、北京、河北、四川、浙江等地抓捕參加聚會的人士。

因預感自己亦會被捕，許志永從北京逃亡，輾轉各地，最終在2020年2月15日於廣州被捕。在逃亡期間，許志永就BBC中文的採訪問題在一份視頻答覆中說，這次大範圍抓捕「不是偶然，而是蓄謀已久的」。

去年6月，兩人涉嫌「顛覆國家政權罪」的案件在山東省臨沂市臨沭縣法院不公開審理。

今年4月5日，丁家喜和另外兩位人權律師常瑋平及李昱涵的家屬發出致中國最高人民法院院長張軍的公開信，稱親人遭到酷刑、秘密審判、超期羈押和剝奪親屬會見權的問題，他們要求張軍進行調查。

丁家喜的妻子羅勝春在推特上稱，公開信發出不到6個小時，就收到了許志永和丁家喜即將被宣判的通知。

她在推特上公開了兩人的法庭陳述。許志永的法庭陳述稱，夢想美麗且自由、公正、幸福的中國。

「天下仍是天下人之天下，非一族一黨之江山，真正人民的國家，政權出自選票，而非槍桿子，」他說。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 丁家喜

羅勝春曾多次指控中國當局對丁家喜進行酷刑虐待，包括剝奪睡眠、坐老虎凳等。許志永的女友李翹楚此前也披露，許志永曾被限制飲食，每餐只有一個饅頭。BBC中文尚未能核實這些說法。

人權觀察近日表示，中國當局應立即撤銷對兩位中國最著名人權律師暨維權人士基於無據指控而作出的重刑判決。

人權觀察中國部高級研究員王亞秋說：「許志永和丁家喜遭受到殘酷、荒謬的定罪判刑，反映中國國家主席習近平將和平維權活動視如寇讎。」

許志永和丁家喜

今年50歲的許志永是北京大學法學博士，曾參與多起維權事件，也是「新公民運動」發起人。2003年，大學生孫志剛在廣州收容站被毆打致死，許志永與另外兩名法學博士聯名上書全國人大常委會，要求廢除收容遣送制度。

2014年他因聚眾擾亂公共場所秩序罪判有期徒刑4年。

2020年，許志永在逃亡途中發表致中國領導人習近平的《勸退書》，文中指習近平不是政治家，無能力處理重大危機，勸其讓位。

許志永在2020年2月被捕後，2021年8月被起訴。他的女友、勞工維權人士李翹楚在2022年3月也因涉嫌煽動顛覆國家政權罪起訴。