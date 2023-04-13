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「台灣黑熊揍打維尼」：意外爆紅的非官方空軍臂章
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「台灣黑熊揍打維尼」：意外爆紅的非官方空軍臂章
50 分钟前
台灣近日流行一款「黑熊揍打小熊維尼」的臂章。小熊維尼的卡通形象曾被用來暗指中國國家主席習近平，並在中國成為政治敏感詞遭到審查。
台灣國防部日前發佈一組照片，其中有飛行員配戴該臂章，引發網友熱議。
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