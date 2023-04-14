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台灣2024總統大選：潛在的競爭者都有誰？
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台灣2024總統大選：潛在的競爭者都有誰？
49 分钟前
2023年4月12日，台灣副總統、民進黨主席賴清德正式宣佈將角逐2024年台灣總統大選。BBC中文為您介紹明年1月的總統大選可能的競爭者都有誰。
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