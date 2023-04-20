北京長峰醫院：29死慘烈火災遭遇8小時網絡靜默

57 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京醫院火災致29人死亡 被困者爬空調外機求生

北京長峰醫院周二（4月18日）發生火災，造成29人死亡。在火災發生到官方通報中間的8個小時，中國網絡對此事沒有報道和討論，但此事隨後在中國網絡引爆爭議。

事發經過

火災事故在周二中午發生，但直到晚上近9時，官媒《北京日報》才發出了一篇情況通報。

《北京日報》的通報稱，當天12時57分，豐台區消防救援支隊接警：北京長峰醫院住院部東樓發生火情。接警後，消防、公安、衛健、應急等部門即赴現場處置。13時33分許，現場明火被撲滅。

據北京市人民政府通報，截至4月19日9時，北京長峰醫院火災事故中29人身亡，其中26人為住院患者，1名護士，1名護工，1名患者家屬。

《中國青年報》報道，在18日晚的火災通報發出後，許多病人家屬才知道起火的消息，他們想跟醫院要一份死亡名單。但分診台的工作人員說，要登記患者姓名，逐級上報，才能告知。

審查

在中國官方發佈通報後，社交媒體開始流傳一些火災視頻，但馬上遭到審查，許多相關文章和視頻被刪除。

民眾在社交媒體上表達對信息披露延遲和審查的不滿。《環球時報》前總編輯胡錫進也在微博上表示：「到官方晚8點四十幾分發佈正式通告之前，網上關於這場火災的信息很少有留存的，因此現在人們只看到了官方的文字通報，幾乎搜不到有關這場火災的照片和視頻，我認為這不應該。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京長峰醫院火災發生後的外牆和空調外機

但目前，在胡錫進的微博上已經看不到這條帖子。他隨後又發文稱：「在絕大多數情況下，輿論不會針對事故的發生本身產生真正的不滿，有情緒也會是臨時性的，因此第一時間的告知只會增加公眾的信心，讓大家更相信政府與自己確是同一利益共同體。」

「以前出了事是新聞記者第一到現場傳回現場畫面，對工作人員，消防人員等相關人員進行採訪。現在就是轉發政府的發文。」微博網民「小飛俠吃冒菜」說。

微博網民「手指頭上淡淡的煙味V」也說：「出了事情，不遮遮掩掩，如實向公眾報告，這才是負責任的做法！」

長峰醫院

長峰醫院微信公眾號介紹稱，集團是國內專注於血管瘤及脈管畸形診療的大型醫療集團，全國連鎖醫院近20家。

事故發生後，北京長峰醫院院長王某玲、副院長汪某、總務科主任王某陽，施工公司負責人王某峰、現場施工人員程某君等12人，涉嫌重大責任事故罪被北京市公安局刑事拘留。

北京市消防救援總隊表示，經初步調查，事故系醫院住院部內部改造施工作業過程中產生的火花引燃現場可燃塗料的揮發物所致，具體原因和損失還在進一步調查。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京長峰醫院

據界面新聞報道，長峰醫院集團起家於2003年現任董事長汪文傑在湖北鄂州開創的第一家血管瘤專科醫院，其擴展走的是併購收購模式。

《中國新聞周刊》引述接近長峰醫院的醫生指出，長峰醫院疫情中虧損嚴重，近幾年開始持續收治無法自理的失能老人，周邊部分小區很多失能老人都被送到這裏，這些老人行動不便，加劇了火災逃生難度。