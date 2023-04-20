北京長峰醫院火災致29人死亡 被困者爬空調外機求生

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中國北京一家醫院周二（4月18日）發生火災造成至少29人死亡。這是過去20年裏中國首都發生的最致命火災之一。

該醫院目前已被中國非公立醫療機構協會取消會籍，包括醫院院長在內的12名人員被刑拘。