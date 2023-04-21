台灣八旗文化總編富察在上海失聯 疑遭「秘密拘捕」

2023年4月21日上午11点28分 最近更新： 49 分钟前

圖像來源，Getty Images

台灣「八旗文化」出版社總編輯富察（本名李延賀）3月赴中國大陸探親時，疑在上海被「秘密拘捕」，至今音信全無。

「八旗文化」曾出版多部中國禁書，外界質疑是否遭到中國官方清算，並聯想到香港「銅鑼灣書店事件」。

富察失聯的消息由其友人、中國大陸旅美作家貝嶺4月20日在社交媒體率先披露，他呼籲上海警方包括國安系統及國保系統放人，讓富察自由並返回台灣的家。該帖文已被刪除，貝嶺解釋是家屬希望低調營救。

台灣行政院長陳建仁4月21日回應事件時指，台政府會提供家屬必要的關懷和協助。前一天，陸委會副主委詹志宏在記者會上透露富察「人是平安的」，指政府一直關注事態發展，但必須充分尊重家屬意見，詳情不便對外說明。

「銅鑼灣書店」翻版？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 銅鑼灣書店店長林榮基已流亡到台灣

中國大陸籍的富察長居台灣，是當地出版界名人，2019年曾獲金石堂書店年度活動「出版風雲人物」殊榮。

他所成立的「八旗文化」出版不少中國歷史和政治題材書籍，部分被視為中國禁書，包括美籍華人裴敏欣的《出賣中國：中共官場貪腐分析報告》、何清漣的《紅色滲透》、日本學者熊倉潤的《新疆——被中共支配的七十年》等等。

據台灣中央社報道，富察赴大陸除了掃墓和探親，也要處理戶籍相關問題，上海官方部門回應稱「目前沒有聽說這樣的事」。

報道引述貝嶺指，富察在新冠疫情前經常回大陸，近期許多台灣友人曾勸他暫時不要赴陸，他都以「我只是一個編輯」、「小咖（小角色）」回應，不以為意，是故低估了現時局勢的複雜性。

貝嶺指，希望台灣政府甚至是不久前訪問大陸的前總統馬英九，能努力促成富察返台。

這次事件令人聯想到2015年的銅鑼灣書店案件。該店是以販售中國政治禁書聞名的香港獨立書店，當時書店股東及員工包括呂波、桂民海、李波、林榮基、張志平等人突然失聯，部分人據報是在泰國和香港被擄走到中國大陸。數月後，他們陸續被安排在中國官媒上「認罪」。

富察是誰？

富察是中國滿族人，1971年出生於遼寧省鞍山市岫岩滿族自治縣，初中離家到瀋陽讀書，1990年代到上海求學，為華東師範大學文學博士，曾在上海文藝出版社任職副社長。

他與台灣籍太太結婚後，2009年依親搬到台灣定居，加入讀書共和國出版集團，並「內部創業」成立八旗文化出版社。據悉，富察2013年取得台灣居留證，但未入籍，目前仍持大陸戶籍。

作者芳姿撰寫的文章「當代知識分子富察」提到，富察是在1995年讀博士班時認識了現在的台籍太太，兩人2001年交往、2005年結婚，婚後仍分居兩地。

文章透露，富察當時在上海為公職人員、共產黨員，岳父起初很不能接受女婿是大陸人，反對兩人婚事，後來「看到富察與蘇貞昌、羅文嘉等人在一起，發現這個女婿其實是非典型共產黨員，得意地說共產黨現在做我女婿」。

文章指，富察之前在上海文藝出版集團，成果都屬於國家和黨，在台灣做出版業則讓他深刻體會市場的存在，自由市場的環境下他需要跟很多人對話，而他很享受這個過程。