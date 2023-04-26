香港國安法：五一遊行自行取消，申請人稱「不由自主但不能講」

李澄欣

BBC中文記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫情前香港每年5月1日都有勞動節遊行，是維持了二三十年的傳統。

中國國務院港澳辦主任夏寶龍訪港為「遊行」定性後，香港再有團體撤銷相關申請。早前以個人名義申請五一遊行的前職工盟主席黃迺元，4月26日傳出被當局帶走，他其後宣佈取消遊行。

此前不久，原擬在五一前夕舉辦遊行的親北京團體「港九勞工社團聯會」（勞聯），也撤回了遊行申請。

與黃迺元一起申請遊行的杜振豪26日中午在社交媒體發文指，黃迺元恢復自由，未有被捕，「但情緒崩潰，顯然承受了巨大壓力」，又指他已簽紙取消遊行申請，但詳情限於《港區國安法》第63條無法透露。63條是指配合辦理國安案件的組織及個人須保密。

帖文表示，「由於過往經歷，能夠想象期間發生了什麼事」，相信黃已盡一切努力捍衛集會遊行權利，希望公眾給他時間休息，又強調這次挫折不會打擊他們爭取工人權益的鬥志，「無論如何，謹此向社會大眾致歉」。

當天稍早，黃傳出「在住所休息時無故失去蹤影」，親友懷疑他是遭當局要求協助調查甚或拘捕，一度聯絡律師跟進。

「不由自主的決定」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 黃迺元（右）為香港職工盟前主席，該組織被視為泛民主派，2021年在政治壓力下宣佈解散，結束31年歷史。圖片攝於職工盟解散前最後一個展覽。

杜振豪接受BBC中文訪問時表示，黃迺元的家人早上7點還看到他在家中，7點半回到家突然發現他不在，「正常不會是這樣，無緣無故不見了」。

到了11時半，杜振豪接到黃迺元來電，說已經簽紙取消遊行申請。「他情緒波動，從語調可以猜想過程很不愉快，很受屈，取消申請是不由自主的決定，但又不能講。我問他簽紙取消是用什麼理由，他說沒有理由。」

杜振豪說，在目前政治壓力下，早有心理凖備遊行辦不成，但一直以為會是警方直接反對申請，沒想過是用這種方式要他們自行取消。「這是我們意料之外的，可能對政府來講，反對我們遊行沒面子，所以就要你自己取消，以顯示責任不在政府。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《港區國安法》下民間團體和工會難立足，工人聲音減弱，圖為2018年五一遊行。

他續指，《國安法》實施後香港大量公民團體和工會解散，工人聲音已減弱不少，儘管官員強調有其他渠道表達訴求，如寫信給政府或透過議員發聲，「但迴響一定不及遊行那麼直接和有效」。

香港保安局長鄧炳強被傳媒追問早上是否有國安人員接觸黃迺元時，並沒有回應，他重申《基本法》及《港區國安法》均規定港人有遊行集會自由，認為應向活動組織者查詢取消原因。

黃迺元和杜振豪在臉書成立的「香港五一遊行2023（申請中）」活動專頁，傍晚已改名為「香港五一勞動節」，最新帖文指5月1日「我們不會前往遊行路線的地方，也不會呼籲任何人前往」，又表明專頁會繼續發放勞工權益資訊，「希望未來有一天，可以在此正式宣傳香港五一遊行」。

夏寶龍定調

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 夏寶龍訪港時在「全民國家安全教育日」活動上公開評論遊行。

中國國務院港澳辦主任夏寶龍早前訪問香港，在「全民國家安全教育日」致辭時稱「遊行不是表達利益訴求的唯一方式」，指遊行「很容易被別有用心的人利用和操縱，甚至民生利益訴求被歪曲成為政治問題，進而誘發社會對抗」。

兩天後，親北京的勞工團體「港九勞工社團聯會」（勞聯）主席林振升宣佈撤回五一遊行申請，稱擔心被人「騎劫」，並強調與夏寶龍言論無關。

香港特首李家超其後公開認同夏寶龍說法，指公眾活動組織者須考慮會否影響他人，若擔心被騎劫而取消遊行「是負責任做法」。

過去一個多月，香港警方時隔近三年後重新批准遊行申請，但加入多項新規則和「國安條款」，包括要求參加者配戴掛頸編號卡牌及圍起封鎖線等，被指剝奪集會自由。

香港《基本法》第27條規定，香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由。