方斌：記錄武漢疫情公民記者關押三年出獄後輾轉京鄂兩地

2023年5月4日早上7点09分

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 方斌被捕的消息曾引發多方強烈關注。

消息人士告訴BBC，記錄中國武漢初期新冠疫情的公民記者方斌在服刑三年後獲釋。

方斌是幾名在中國新冠疫情期間遭到當局逮捕的公民記者之一，他在分享當時疫情中心武漢的運屍車視頻後失蹤。根據之前的多家媒體報道，他是湖北省武漢人，被捕前是一名商人。

方斌被抓捕滿三年時，美國國會行政當局中國委員會（CECC）曾於今年2月9日發表聲明，呼籲中共立刻釋放公民記者方斌，及所有因為報道中國COVID-19疫情而被拘留的人士。

獲釋後輾轉兩地

消息人士稱，在2020年2月失蹤後，方斌在武漢的一次秘密審判中被判處三年監禁。

他們還說，方斌於周日（4月30日）獲釋，健康狀況良好。

方斌出獄後先到了北京然後回到武漢。BBC無法聯繫到他的家人置評。

消息人士對BBC稱，4月30日方斌出獄後被送到北京，但方斌的兒子很為難，與父親吃了飯後給父親買了幾套衣服，當天買了回武漢的軟臥，方斌在5月1日早上約7時回到武漢，住在他的姐姐家。

德國之聲與自由亞洲電台也各自引述匿名消息人士稱，方斌的兒子似乎因受到壓力而未答應讓他留在北京，所以在與方斌吃飯並為他買了衣服後，當天送他回了武漢。

在2020年2月初方斌拍攝發佈的那段引起外界關注的視頻中，他在五分鐘內數了武漢一家醫院外的八個屍袋。他說自己當晚被拘留，但被釋放。據稱此後他又發視頻呼籲「全民反抗，還政於民」，並對外展示自己的呼籲書法，這可能是他觸怒中國當局並對他採取強制措施的最終原因。

目前在美國的中國人權律師滕彪認為，從方斌的情況來看，他的親人家屬可能受到當局的壓力，要他們與方斌保持距離，這是一種「政治株連」。

他還指出，疫情初期方斌對中國政府的政策提出質疑和批評 ，很顯然是行使言論自由的權力，沒有違反任何法律，也沒有任何社會危害性，對方斌的判刑是一個文字獄，而且他也沒有經過公開審判就被定罪，不符合法律。

「刑訴法規定，涉及國家秘密、個人隱私、未成年人和商業秘密的案件可以不公開審理，方斌的案件不符合其中任何一種。」滕彪說。

滕彪還對BBC中文指出，方斌被指控的尋釁滋事罪也是一個臭名昭著的口袋罪，定義非常模糊，當局很容易用這個罪名來打擊報復異議人士。

活動人士對方斌的獲釋表示歡迎，但他們還擔心另一名吹哨人的命運，即39歲前律師張展，她於2020年5月被拘留，並於2020年12月被判入獄四年。

活動人士表示，與方斌一樣，張展也因「尋釁滋事」被定罪。活動人士表示，這一模糊的罪名經常被用來對付批評中國政府的人士。另外兩名公民記者陳秋實和李澤華也於2020年2月在武漢失蹤，但幾個月後公開露面。

「重大勝利」和缺乏公開討論

根據世界衛生組織的數據，自疫情開始以來，該國已報告有12萬人死亡。其中近一半發生在2022年12月8日至2023年1月12日之間。但這些數字並不能代表真正的死亡人數。

今年2月，中共最高領導層中央政治局常委召開會議總結中國三年疫情防控，以「重大決定性勝利」、「奇蹟」等詞總結中國抗疫，並稱中共應對疫情措施成效巨大。

美國外交關係委員會全球衛生高級研究員黃彥忠說：「我今年3月訪問了中國，我的觀察是，中國人希望向前看，把過去拋在腦後。」

「他們不得不長時間忍受清零政策的嚴峻考驗，現在他們渴望回歸更正常的生活方式，」但他也表示，這種繼續前行的願望也是由於缺乏公開討論。

圖像來源，EPA

並非每個武漢人都忘記了2020年初的生活。

一位不願透露全名的31歲武漢居民說，他沒有聽說過方斌，但記得李文亮，他是一名醫生，曾試圖提醒世人警惕冠狀病毒，但他在感染後死亡。李文亮因"散佈謠言"而受到調查，儘管當地政府後來向他道歉。

他說，他經常和朋友談論疫情，但他承認他們可能是少數。