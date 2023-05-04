台灣2024總統大選：國民黨為何還沒有推舉出人選

12 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣總統大選前瞻：潛在的競爭者都有誰？

台灣總統大選，將在2024年舉行投票，但前哨戰目前已經開打。

在野黨國民黨黨內被認為人氣最旺的現任新北市長侯友宜，正在面對希望回到黨內參選的台灣富豪郭台銘的挑戰。但是侯友宜至今仍不願鬆口，表態是否參選，加上國民黨主席朱立倫也遲遲不底定黨內初選規則，引發該黨選舉被指「拖泥帶水」的批評。

台灣有輿論正在質疑，為何去年地方選舉大勝後的國民黨，此刻提名節奏卻緩慢甚至拖泥帶水？為何國民黨無法承接選舉大勝後的氣勢，趁勝追擊，盡早推出總統候選人參賽，導致現在民調開始落後給去年選舉的手下敗將民進黨？

台灣東海大學政治系教授張峻豪向BBC中文表示，他認為重點是國民黨黨主席朱立倫在去年選舉大勝後，身為黨主席也想要借著戰果將自己送上總統大位，開始拖延侯友宜的提名。張峻豪又稱，侯友宜又剛選上新北市長，因此不想像上屆大選韓國瑜剛當選高雄市長後不久就宣佈參選總統，引發選民激烈反彈，最後大敗收場。

張峻豪教授認為，這兩大因素疊加，導致國民黨的選舉提名拖宕，與民進黨賴清德及民眾黨柯文哲很早就確定參選的明快態勢相比之下，引發支持者憂心。

國民黨為何還未公布人選？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 侯友宜曾在民進黨前總統陳水扁任職時北提拔在中央負責警政，後來他被朱立倫提攜擔任新北市副市長。

目前民進黨現任副總統賴清德正式代表民進黨參選，第三勢力民眾黨主席柯文哲也登記參選。

這讓國民黨支持者開始憂心，該黨需要趕緊底定參選人選，而不是讓各自的支持者相互批評，影響士氣。他們希望，這一次總統大選仍如去年地方選舉，大敗民進黨。

長期研究台灣選舉及政黨政治的張峻豪告訴BBC中文，國民黨正是因為去年地方選舉「超乎預期的好」，導致朱立倫擔任黨主席的「總統夢」也開始升起，「而作為黨主席，他是黨內選舉規則即議題設定者的主要決策者，自然能在初選上拖延侯友宜參選的角度。」

張峻豪解釋稱，侯友宜雖然在去年連任市長時選得漂亮，但過去侯是朱立倫擔任新北市長時的多年副手，因此朱立倫可借故在提名過程上做一些拖延，侯鑒於過去兩人上下屬的經驗，也沒有主動去挑戰朱立倫。

2016年，朱立倫曾在國民黨換下前黨主席洪秀柱後，代表該黨參加大選，結果敗給蔡英文。

圖像來源，Eric Chu Facebook 圖像加註文字， 朱立倫重申，「親中」是民進黨貼給國民黨的標籤。

此外，侯友宜去年底剛連任新北市長不久，如果很快表態參選總統，等於將重覆上一屆韓國瑜宣佈參選總統的那一幕——這也是剛選上市長不久，就宣佈帶職參選總統大位的戰略。

張峻豪對BBC中文說，當時台灣一直有輿論批評韓國瑜為「落跑市長」，現在台灣輿論也同樣有批評侯的聲音，認為其若參選，對新北市民及市政是不負責任的行為。這便是侯友宜一直對於參選與否，始終如履薄冰，至今仍未鬆口參選的主因。

曾任國民黨高層的台灣政治評論者鄭佩芬則在台灣媒體表示，以「郭、侯、朱」三人相爭的情況來看，其實還是反映出國民黨黨內根深蒂固的「本土藍」及「外省藍」分裂的老問題。曾在國民黨蔣家掌權時就開始在國民黨內工作的鄭佩芬表示，國民黨內自從李登輝離開後，似乎很難讓「本省人」出線競選總統，這個情況在此次初選中又再次浮現。

鄭佩芬認為，國民黨裏面傳統1949年遷台的「外省族群」（外省藍）與在台灣出生的「本省人」（本土藍）兩邊高層，雙方對於國民黨的兩岸論述並不一致，甚至在90年代李登輝掌權執政時期，雙方發生激烈的内鬥。後來李登輝離開國民黨，自2004年之後，國民黨的總統候選人都是外省籍背景。鄭佩芬強調，雙方不信任彼此，在國民黨內是根深蒂固的問題，一直影響著國民黨黨內政治。

侯友宜與郭台銘是誰？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 郭台銘在政治上算是素人，沒有選舉經驗（圖為郭台銘與美國前總統特朗普會晤的資料照片）。

侯友宜於1957年在台灣南部嘉義出生，來自台灣警界，過去曾擔任刑警、台灣警政署署長，是台灣中央警察大學犯罪防治研究所法學博士。侯友宜早期曾在民進黨前總統陳水扁任職時被提拔在中央負責警政，後來他被時任國民黨籍新北市長的朱立倫提攜擔任副市長多年，被認為是「藍、綠」都有人脈的政治人物。

此外，他在新北市的地方施政上，與台灣許多媒體集團交好，獲得許多支持，譬如兩岸「紅頂商人」蔡衍明領導的台灣《中天新聞》集團及《中國時報》等媒體。現在他的主要支持者以台灣「統派」人士及政治人物為主，譬如前總統馬英九。

不過，侯友宜長期與地方人士的深入交往也開始被許多輿論檢視，是否缺少國際關係及軍事外交領域的論述，批評者質疑他是否能夠勝任總統角色。而且，過去擔任刑警時，欲帶隊攻堅，逮捕堅持「台獨言論自由」而絕食的「台獨」代表人士鄭南榕，而飽受台灣獨派團體及鄭南榕家人批評。鄭南榕在那次逮捕行動中自焚身亡。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台北街頭。

如今面對兩岸「紅頂商人」郭台銘，在外交及全球經濟產業的經驗上，侯友宜顯然落後於郭台銘。郭台銘近日一直主打兩岸安全問題，他佯稱，若他擔任總統，「中國解放軍軍機不會繞台，兩岸可以維持和平」，在台灣社會引發激辯。

不過，張峻豪告訴BBC中文，即便面對郭台銘來勢洶洶的挑戰，他判斷侯友宜在國民黨內聲勢還是比較高，較有可能出線。張峻豪稱，這是因為郭台銘在政治上算是素人，沒有選舉經驗。侯友宜則打過數次選戰，地方施政也有一定民意基礎：「侯在新北市的施政政績，以及過去在藍綠執政下都當過官員的經驗，所呈現出來的從政資歷，這是郭台銘所欠缺的東西」。

「侯已經被很多人，包含國民黨都默認，早晚都會代表國民黨。而郭台銘現在能不能重返國民黨，或者國民黨會不會有適合他的機制，讓他參加黨內初選，都還是個問題。」張峻豪說。

就目前來說，在國民黨內，郭、侯兩人各有支持者。但兩人相爭的裂痕似乎已經造成，引來支持者憂心。國民黨市議員李柏毅也在電視上呼籲，國民黨到現在還不推出人選，拖久了兩位候選人互相傷害，「選民之間的不信任感也會攀升」，他希望國民黨中央快點制定規則，推派出人選。

第三勢力興起

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 此次由柯文哲領導的第三勢力——民眾黨也以「打破藍綠壟斷」，「打破意識形態掛帥」為口號，希望吸引中間選民及年輕選民的支持（圖為柯文哲資料照片）。

值得注意的是，上一次台灣總統大選「三強鼎立」是在2000年：那一年離開國民黨的宋楚瑜組成的新黨「親民黨」拿下36%的選票，輸給民進黨陳水扁39%；國民黨連戰則僅拿下23.1%。最後三黨不過半，陳水扁當選總統，台灣進行首次政黨輪替。

此次由柯文哲領導的第三勢力——民眾黨也以「打破藍綠壟斷」，「打破意識形態掛帥」為口號，希望吸引中間選民及年輕選民的支持。他在近日訪美過程中，接受媒體專訪時一再強調自己率領的民眾黨在台灣有兩成支持率，便是來自厭惡藍綠政治的年輕民眾支持。

不過，上個月剛與柯文哲在美國合作一場座談會，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元向BBC中文分析，現在民眾黨的支持者，主要就是認為台灣的政治與未來因為被藍綠壟斷或者看不慣藍綠惡鬥，所以應該要有第三勢力來改變現狀。但他說，「其實先假設藍綠惡鬥，是一種對政治不完全理解的錯判」。他認為，因為意識形態的分歧而相應生出政黨來代理民眾做政策決定，是任何一個民主政體的常態。不過也或許如此，柯文哲吸引了若干「厭惡藍綠」的選民。

葉耀元表示，另一部份柯文哲的民眾黨支持者是相對的高學歷者，他們不斷批評台灣政治及公共政策因為意識形態而造成分裂，無法用「理性」貫通一切的台灣選民。葉耀元認為，僅批評意識形態，會忽略意識型態的本質其實是「人民對於未來的想像」，他認為此類批評或只能碰觸較為淺薄的表面問題，針對核心的政治決策，很難提供有效或建設性的建議。

台灣各民調結果

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 賴清德主要工作是要在彌合在去年大選後，民進黨黨內各派系內部傾軋所造成的傷害。

根據台灣現在各大民調公司，或不同政治光譜的媒體及政黨發佈的最新民調結果，不管國民黨派出郭台銘或侯友宜參選，在第三勢力柯文哲也參選的情況下，目前都還是賴清德「小勝」。

譬如，立場反「台獨」並強調「兩岸和平統一」的台灣媒體《聯合報》4月30日報導稱，郭台銘委託民調公司從3月至4月底做了三次民調。該民調結果顯示，若選戰為郭台銘對賴清德和柯文哲三人參賽，分別的支持度是30.6%、37.1%和21.7%。若是侯友宜與賴清德、柯文哲加入大選，三人分別獲得30.2%、36.7%、22.2%的得票率。侯、郭兩人與賴清德的差距，大概是輸6.5%。

該民調另一結果是，若僅有藍綠對決，民眾黨柯文哲退出，那結果是郭台銘「小輸」賴清德，郭的支持度是42.2%，賴清德則是43.4%，差距約1%。若換作侯友宜代表國民黨，將獲得42.8%的支持度，賴清德則是44.4%，差距不大。

台灣網媒《震傳媒》則在4月17日公布民調稱，不管是三個政黨或是藍綠對決，皆由賴清德勝出。該份民調委託台灣畢肯市場研究公司，抽樣訪問了全台1071選民。結果是民進黨賴清德以38.3%居冠，國民黨侯友宜24.4%，民眾黨柯文哲19.2%，未明確回答18.1%。但是，若國民黨由郭台銘出線，同樣由民進黨賴清德38.4%位居第一，國民黨郭台銘23.7%居次，民眾黨柯文哲19.5%，未明確回答18.4%。