加拿大指控北京騷擾其港裔議員家屬，稱正考慮驅逐中國外交官

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 加拿大外長喬美蘭稱，中方外交官涉嫌騷擾加方議員家屬的行為「完全不可接受」。

加拿大外長喬美蘭（Melanie Joly）傳召中國駐加大使叢培武，就該國聯邦議會眾議員莊文浩（Michael Chong）在港家屬遭騷擾相關指控表達不滿，並表示正考慮驅逐中國外交官。

喬美蘭星期四（5月4日）評論莊文浩事件時說：「有關事件完全不可接受。在我們權衡就此種行為採取行動時， 不排除所有可採取措施，包括驅逐外交官。」

在發予BBC的聲明中，中國駐加拿大大使館稱，「中國一貫奉行不干涉別國內政原則」，並形容加方指控是「自導自演的政治鬧劇」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 莊文浩目前是在野加拿大保守黨的影子外相。

喬美蘭當日表示，她透過副外長告知叢培武，渥太華不會容忍干涉加國內政行徑。中國駐加拿大大使館回答BBC查詢稱，叢培武對加方威脅驅逐中方人員「提出強烈抗議」；中國外交部星期五（5日）稱，中方已向加拿大駐華大使提出嚴正交涉。

加拿大媒體本周披露，加拿大安全情報局（CSIS）相信中國曾專門搜集莊文浩在港親屬的情報，以打擊其「反華立場」。

香港裔的莊文浩因曾在議會發起決議案，認定中國對待新疆維吾爾族人的手段是「種族滅絕」，遭中國制裁。在北京，中國外交部發言人星期五被問及傳召大使一事時說：「加拿大方面無端污蔑抹黑中國駐加使領館正常履職，中方對此強烈不滿，堅決反對。」

「加拿大個別政客和媒體炒作所謂中方威脅加議員，完全是子虛烏有的無稽之談，是出於意識形態偏見的政治鬧劇。2021年3月，中方決定制裁加拿大有關議員，是對加方基於謊言和虛假信息，借口所謂新疆人權問題，對中國有關個人和實體實施制裁的回應。加方無理挑釁嚴重損害中方利益在先，中方作出有力回應，完全正當和必要。」

BBC中文也向中國香港特區政府保安局尋求回應，至發稿時未獲答覆。

誰是莊文浩？

莊文浩1971年生於安大略省溫莎市（Windsor, Ontario），父親於1952年從香港移民加國，靠勤工苦讀成為醫生，曾任職護士的母親則是來自荷蘭的移民。

莊文浩加入了加拿大保守黨，2004年首次當選聯邦議會眾議院（下議院）議員，曾在總理哈珀（Stephen Harper）任內擔任部長。他目前是保守黨影子內閣外長，也是眾議院加中關係特別委員會副主席。

報告也指出，中國視身為「五眼聯盟」成員的加拿大為首要情報目標之一。

莊文浩星期四表示，CSIS已向他通報情況。他批評總理特魯多（Justin Trudeau）及其政府至今仍未驅逐涉事中國外交官。

莊文浩在一份聲明中說：「與許多加拿大人一樣，我在海外有親戚。（中國）針對這些親屬得以恐嚇和脅迫本土加拿大人，是嚴重的國家威脅。」

相關報道和莊文浩本人都沒有透露更多細節。

特魯多稱他是在《環球郵報》報道發表後才得悉事件。